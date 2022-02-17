Выезд ребенка за границу: какие документы нужны, как оформить запрет
Выезд ребенка за границу
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Выезд ребенка за границу: какие документы необходимы несовершеннолетнему, если он выезжает из России с одним из родителей, нужно ли разрешение от отца для поездки за рубеж с матерью, сколько стоит загранпаспорт для детей в 2022 году - в материале РИА Новости.
Выезд ребенка за границу
Ребенок, как и любой взрослый гражданин РФ, вправе путешествовать по миру и посещать разные уголки планеты. Но прежде чем планировать маршрут поездки и покупать билеты, стоит изучить правила выезда за границу с детьми, ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо собрать перед поездкой с ребенком в зарубежные страны.
С кем несовершеннолетний может выехать
Несовершеннолетний гражданин России может выезжать за рубеж с обоими родителями или одним из них, с усыновителем, опекуном, попечителем, сопровождающим лицом (бабушка, тетя, учитель и т.д.) или самостоятельно.
Паспорт и билеты на самолет
Оформление документов
Перечень документов различается в зависимости от того, с кем несовершеннолетний гражданин едет за границу.
Выезд с родителями
При выезде из России вместе с родителями несовершеннолетнему необходимо иметь с собой заграничный паспорт или паспорт гражданина РФ (если ребенок достиг 14 лет и планируется поездка в страны СНГ).
Кроме документов, удостоверяющих личность, на границе могут потребовать бумаги, подтверждающие родство или статус опекунов:
- —свидетельство о рождении ребенка;
- —свидетельство об опеке;
- —свидетельство о браке или перемене имени (необходимо в случаях, если фамилия родителей или опекунов не совпадает с фамилией ребенка).
Выезд с одним из родителей
Женщина с ребенком на борту самолета
Пакет документов такой же, как и при выезде с обоими родителями: нужен загранпаспорт или паспорт гражданина РФ, и подтверждение родства или статуса опекунов.
Для въезда в некоторые страны может понадобиться согласие второго родителя. Для уточнения стоит обратиться в консульское учреждение того государства, в которое планируется визит.
Выезд с одним из родителей, если другой против
Ребенок может выехать из РФ совместно, с матерью, если отец не написал заявление о несогласии на такой выезд, и наоборот. При подаче такого документа можно указать срок его действия и одно или несколько государств, выезд в которые запрещается. Такое “вето” не будет распространяться на ситуацию, когда ребенка сопровождает родитель, подавший заявление. Если таких просьб, оформленных должным образом, несколько, учитываются все они.
"Согласно ст. 21 закона № 114-ФЗ при наличии спора в связи с несогласием законного представителя на выезд ребенка из РФ вопрос о такой возможности разрешается в судебном порядке", - комментирует Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы.
Выезд с опекуном, усыновителем, попечителем
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДевушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Девушка в Международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Правила и документы для выезда несовершеннолетнего гражданина из России с опекуном, усыновителем или попечителем такие же, как при поездке за границу с родителями.
Выезд с сопровождающими лицами
В случаях когда ребенок едет за границу в сопровождении других взрослых (например, бабушки, учителя, тети и т.д.), необходимо оформить нотариально заверенное согласие одного из законных представителей на выезд ребенка из России. Для въезда в некоторые страны может потребоваться согласие от обоих родителей. Уточнить это можно в консульстве той страны, в которую планируется поездка.
Согласие на выезд должно включать в себя данные:
- —о сопровождающих ребенка в поездке;
- —о сроках поездки;
- —о странах, которые планирует посетить ребенок.
Документы для выезда из России:
- —заграничный паспорт;
- —паспорт гражданина РФ (в случаях когда ребенок до 14 лет выезжает в одну из стран СНГ).
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Также на границе могут потребовать следующие документы:
- —документ, который подтверждает родство с родителями или статус опекунов;
- —свидетельство о рождении;
- —свидетельство об опеке.
Согласно российским законам, чтобы посетить зарубежные страны несовершеннолетнему самостоятельно, достаточно согласия от одного из законных представителей. Но это не распространяется на случаи, когда один из родителей (опекунов или усыновителей) запретил выезд из России для своего ребенка.
Выезд самостоятельно
Ребенок, не достигший 18-летнего возраста и планирующий поездку за границу без сопровождения взрослых, должен иметь при себе следующие документы:
- —заграничный паспорт или паспорт РФ (если ребенку исполнилось 14 лет и речь идет об одной из стран СНГ);
- —нотариально заверенное согласие на выезд из страны одного из родителей.
Требуется ли для въезда в конкретную страну согласие второго родителя, лучше уточнить в консульстве.
Кроме того, на границе могут запросить документ, который подтверждает родство с родителями или статус опекунов, свидетельство о рождении и/или свидетельство об опеке.
Согласно правилам Минтранса:
Мальчик-инвалид в аэропорту
- —дети до 2 лет, а также дети-инвалиды до 12 лет могут выезжать за границу только в сопровождении взрослого;
- —с 2 до 12 лет — в сопровождении взрослого или под наблюдением перевозчика. Некоторые транспортные компании предоставляют такую услугу за отдельную плату;
- —с 12 лет — ребенок может путешествовать самостоятельно, если нет запрета на выезд от родителей или опекунов.
Согласие на выезд
Для оформления согласия на выезд ребенка за границу необходимо обратиться за услугой к нотариусу.
Нотариальное заверение
Нотариальное согласие на выезд ребенка из страны достаточно оформить один раз и оно будет действительно до достижения ребенком 18-летия (при условии посещения тех стран, которые указаны в документе).
Единой формы для составления согласия не существует. Оно может быть оформлено как на нотариальном бланке, так и на обычном листе. На документ нужно поставить печать нотариуса и подписи родителей.
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В нем должны быть указаны данные матери и отца, ребенка и нотариуса. Также в согласии указывается место и дата его составления. В один документ можно вписать всех своих несовершеннолетних детей.
Кроме того, при составлении согласия необходимо выполнить два обязательных условия:
- 1В документе должен быть указан список стран, которые разрешено посетить ребенку. При этом города указывать не нужно.
- 2В согласии необходимо указать срок разрешения на въезд.
Стоимость
Стоимость этой услуги у нотариуса варьируется в зависимости от региона, как правило - от 500 до 2500 рублей.
Срок действия
Срок, в течение которого ребенок может выезжать в разрешенные ему страны, может быть ограничен определенной датой (например, до 1 сентября 2022 года), периодом (например, на четыре года) или событием (до совершеннолетия).
Заграничный паспорт для ребенка
Чтобы получить заграничный паспорт для несовершеннолетнего ребенка, необходимо обратиться лично в ГУВМ МВД (Главное управление по вопросам миграции МВД) по месту регистрации или проживания, или оформить через портал “Госуслуги”.
Дети имеют право получить заграничный паспорт старого и нового образца. При оформлении документа совсем маленьким детям эксперты рекомендуют отдавать предпочтение паспортам старого образца, срок действия которых равен пяти годам.
Как оформить
С момента рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия паспорт оформляется и выдается на основании письменного заявления одного из родителей, опекунов, усыновителей или попечителей (Федеральный закон от 15.08.96 № 114-ФЗ)
Заграничный паспорт нового образца, содержащий электронный носитель информации, выдается сроком на 10 лет, загранпаспорт старого образца – на пять.
Сколько стоит
Размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового и старого образца несовершеннолетним:
- —в возрасте до 14 лет - 2 500 рублей (новый образец) и 1 000 рублей (старый);
- —в возрасте от 14 до 18 лет - 5 000 рублей (новый образец) и 2 000 рублей (старый).
При уплате госпошлины через портал “Госуслуги” ее можно получить скидку 30%.
Пассажиры с детьми в аэропорту
Запрет на выезд ребенка из России
Помимо документов, разрешающих выезд из страны, существуют также документы, запрещающие это действие. Например, чтобы ребенок не смог покинуть страну, один из родителей или законных представителей имеет право оформить свое несогласие. Заявление о запрете на выезд ребенка за границу необходимо подавать лично в подразделение МВД России.
Оспорить его можно через суд, инициатором должен быть родитель, который собирается поехать за границу вместе с ребенком. Чтобы выезд из страны был возможен для ребенка, необходимо предоставить копию судебного решения или согласие от второго родителя (законного представителя), заверенное у нотариуса.
Разрешение со стороны второго родителя может потребоваться для въезда в ряд зарубежных стран, но не всегда есть возможность получить такой документ. Например, в случаях, когда родители не живут вместе и не знают о местонахождении друг друга. Тогда вопрос выезда ребенка из страны также решается в судебном порядке.
Разрешение от второго родителя не потребуется, если документально подтверждено его отсутствие. Примерами таких случаев является лишение родительских прав, подтверждение статуса матери-одиночки или факт смерти.
Последние изменения законодательства
Федеральным законом от 01.07.2021 № 268-ФЗ, вступившим в силу 12.07.2021, внесены изменения в Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", которые касаются порядка выезда несовершеннолетнего в сопровождении одного из родителей, пояснил Валентин Лупу, юрист Европейской Юридической Службы.
В нем говорится о праве одного из родителей заявить о несогласии на выезд ребенка из страны. При этом такое заявление может быть отозвано законным представителем несовершеннолетнего во внесудебном порядке.
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПодростки выходят из Международного аэропорта Симферополь в Крыму
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