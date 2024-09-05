Выезд с ребенком за границу в 2026 году

С начала 2026 года изменились правила выезда с ребенком за границу. Отныне при планировании отпуска или дальних поездок необходимо позаботиться и об отдельном документе для каждого юного путешественника. Какие правила выезда за границу с детьми действуют в 2026 году, какие документы необходимы несовершеннолетнему и нужно ли разрешение, если ребенок выезжает с одним из родителей — в материале РИА Новости.

Главное изменение 2026 года: загранпаспорт обязателен для детей до 14 лет

Для многих россиян путешествия с детьми давно стали привычным делом. Однако в текущем году правила выезда с ребенком за границу изменились, и ключевое нововведение — юным членам семьи отныне для любых поездок полагается собственный загранпаспорт.

“Если раньше для поездки в ряд государств ребенку в возрасте до 14 лет было достаточно лишь свидетельства о рождении (в определенных случаях — с отметкой о гражданстве и согласия второго родителя), то теперь порядок изменился, — говорит правозащитник и медиатехнолог Екатерина Дашевская, пресс-секретарь коллегии адвокатов “Бастион Защиты”. — С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключено из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могут пересекать государственную границу. Теперь детям до 14 лет для того, чтобы выехать за рубеж, необходим собственный заграничный паспорт. Новые правила распространяются в том числе на поездки в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию и Абхазию. Фактически родители получили новую обязанность: если планируется зарубежная поездка, оформление загранпаспорта ребенку необходимо предусмотреть заранее через МФЦ или Госуслуги”.

Какие документы нужны для выезда ребенка за границу в 2026 году

Как правило, путешествие в другую страну с ребенком не требует подготовки большого пакета документов. Однако точный перечень необходимых бумаг, которые помогут избежать проблем и спорных ситуаций, лучше заранее уточнить у своего туроператора либо в консульстве того государства, куда планируется поездка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский Подростки выходят из Международного аэропорта Симферополь в Крыму © РИА Новости / Константин Михальчевский Подростки выходят из Международного аэропорта Симферополь в Крыму

В большинстве случаев стандартный пакет документов для выезда ребенка за границу (с учетом последних изменений) включает:

загранпаспорт на юного путешественника (если его возраст менее 14 лет)

“Для подростков старше 14 лет в ряд государств СНГ по-прежнему допускается въезд по внутреннему российскому паспорту, если это предусмотрено международными соглашениями”, — добавляет Екатерина Дашевская;

визу (если она необходима по требованиям страны);

свидетельство о рождении.

“Оно сохраняет значение как документ, подтверждающий родство, особенно если фамилии родителей и ребенка различаются”, — говорит Варвара Корешева, маркетолог сети путевых отелей 3А, расположенных на федеральных трассах РФ;

другие документы, подтверждающие родство (если у ребенка и родителей разные фамилии);

нотариальное согласие, выданное родителями (в ситуациях, когда в зарубежную поездку ребенок отправляется вместе с бабушкой, тренером или иным сопровождающим).

Правила выезда за границу с детьми: список документов Страна Документы, необходимые для въезда ребенка Армения Детям до 14 лет необходим собственный действующий загранпаспорт (дополнительно можно иметь при себе свидетельство о рождении). Белоруссия Детям в возрасте до 14 лет: загранпаспорт;

оригинал свидетельства о рождении (может пригодиться для подтверждения родства). Детям в возрасте от 14 до 18 лет: российский паспорт или загранпаспорт;

оригинал свидетельства о рождении (может пригодиться для подтверждения родства). Казахстан Детям до 14 лет — собственный загранпаспорт, с 14 до 18 лет — внутренний или заграничный паспорт. На границе также могут попросить оригинал свидетельства о рождении. Киргизия Детям до 14 лет — собственный загранпаспорт, с 14 до 18 лет — внутренний или заграничный паспорт. На границе также могут попросить оригинал свидетельства о рождении. Южная Осетия Свидетельство о рождении с отметкой о российском гражданстве (до конца 2027 года).

Выезд ребенка с обоими родителями

Самый простой сценарий, который чреват минимальным количеством возможных трудностей — это ситуации, когда ребенок покидает страну в сопровождении обоих родителей.

В этом случае ребенку необходим загранпаспорт, родителям — свои аналогичные документы, а также бумаги, которые при необходимости смогут послужить доказательством родства. Последний пункт особенно актуален в том случае, если фамилии у них разные.

“В идеале внести данные ребенка в сам паспорт родителя, но и в таких случаях дополнительно могут понадобиться свидетельство о рождении, свидетельство о браке или документы о смене фамилии и даже расторжении предыдущего брака”, — говорит Екатерина Дашевская.

Выезд ребенка с одним родителем

Нередки случаи, когда в поездку за границу ребенок отправляется в сопровождении лишь одного из родителей (то есть только с папой или с мамой). И один из самых популярных мифов при этом — что для подобного путешествия необходимо письменное согласие второго родителя. Однако на самом деле подобного документа в большинстве случаев не требуется.

“Исключение составляет ситуация, когда второй родитель заранее оформил официальный запрет на выезд через МВД. В этом случае пересечь границу без урегулирования вопроса не получится”, — отмечает Варвара Корешева.

Данное требование официально прописано в статье 20 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

“Предоставление согласия второго родителя (либо документа, подтверждающего невозможность его предоставления) может быть предусмотрено законодательством страны въезда. Согласие может также потребоваться на этапе оформления визы”, - говорит Оксана Васильева, к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и практикующий юрист.

Пакет документов в данной ситуации такой же, как и при выезде с обоими родителями:

загранпаспорт или паспорт гражданина РФ;

подтверждение родства или статуса опекунов.

Выезд ребенка с бабушкой, тренером или другим сопровождающим

Нередки случаи, когда ребенка в дальней поездке сопровождают не родители (или по крайней мере один из них), а другие родственники (например, бабушка или дедушка), педагоги (если в поездку, к примеру, отправляется весь класс), тренер (если ребенку нужно поехать в другую страну на соревнования) и другие лица.

В этом случае для выезда ребенка за границу родителям необходимо оформить нотариально удостоверенное согласие, которое должен подписать по крайней мере один из них. При этом в документе стоит указать те государства, которые планируется посетить во время данной поездки, прописать сроки поездки (это могут быть как конкретные даты, так и определенный период, например, до завершения срока действия визы) и данные сопровождающего лица, которое будет нести ответственность за ребенка в этом путешествии.

Выезд несовершеннолетнего ребенка за границу

Самостоятельные путешествия доступны для юных россиян лишь с определенного возраста и при соблюдении установленных правил. В соответствии с действующими в стране законами, несовершеннолетний гражданин может самостоятельно посетить другую страну при наличии согласия даже одного из законных представителей, но лишь в том случае, если второй родитель не оформил соответствующий запрет.

При этом для поездки за границу без взрослых ребенку, не достигшему 18-летнего возраста, необходимо иметь при себе следующие документы:

заграничный паспорт или паспорт РФ;

нотариально заверенное согласие от родителей.

Конкретные условия и требования для въезда несовершеннолетних граждан лучше заранее уточнять в консульстве той страны, которую планирует посетить ребенок.

Ряд важных вопросов, которые касаются поездок несовершеннолетних граждан за границу, прописан и в правилах Минтранса. Среди них:

дети до 2 лет, а также дети-инвалиды до 12 лет могут выезжать за границу только в сопровождении взрослого;

с 2 до 12 лет — в сопровождении взрослого или под наблюдением перевозчика. Некоторые транспортные компании предоставляют подобную услугу за отдельную плату. Оформить ее можно при покупке билета, при этом нужно написать соответствующее заявление и приложить сканы требуемых конкретной авиакомпанией документов. Условия предоставления данной услуги у разных перевозчиков могут отличаться: так, некоторые компании не выделяют сопровождающего ребенку младше 5 лет;

с 12 лет ребенок может путешествовать самостоятельно, если нет запрета на выезд от родителей или опекунов.

Запрет на выезд ребенка за границу: как проверить и снять

Главным препятствием для выезда ребенку за границу может стать запрет на выезд со стороны одного из родителей. Его может оформить как мать, так и отец ребенка, после чего данная информация будет внесена в соответствующие базы данных.

Если один из родителей хочет оформить подобный запрет, он должен заполнить заявление и лично подать его в подразделение МВД. При этом могут потребоваться документы, удостоверяющие как личность заявителя, так и личность несовершеннолетнего.

В заявлении нужно указать свои данные и данные ребенка, срок действия запрета и те страны, на которые он распространяется. Заявление зарегистрируют в течение нескольких дней, при этом гражданин, который его подал, сможет выезжать с указанным ребенком за границу.

Проверить наличие такого запрета можно в отделении МВД по месту жительства или пребывания ребенка. При подаче заявления родителю стоит иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Если запрет на выезд за границу имеется, оспорить его можно через суд. В целом для того, чтобы выехать в другую страну с ребенком, в отношении которого было установлено подобное ограничение, нужно предоставить либо копию судебного решения, либо нотариально заверенное согласие от второго родителя (или законного представителя).

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Требования стран въезда

Планируя путешествие в другую страну с ребенком, важно учитывать и требования этого государства, которые могут существенно отличаться друг от друга.

“Например, государства Шенгенской зоны часто требуют не только визу, но и дополнительные документы, включая согласие на выезд, даже если ребенок путешествует с одним из родителей. Турция сохраняет безвизовый режим, однако на границе могут запросить подтверждение родства. В ОАЭ действует собственная практика проверки документов, а страны СНГ, несмотря на упрощенный режим, также перешли на обязательное наличие загранпаспорта. Поэтому перед поездкой рекомендую уточнять актуальные требования на сайтах консульств”, — говорит Варвара Корешева.

Чек-лист: что проверить перед выездом ребенка за границу

Перед выездом с ребенком за границу Екатерина Дашевская рекомендует россиянам свериться с простым чек-листом.

Проверить срок действия загранпаспорта ребенка; Убедиться в отсутствии запрета на выезд; Подготовить документы, подтверждающие родство; Проверить, какие визовые требования действуют в стране назначения; Оформить нотариальное согласие, если ребенок едет без родителей (например, в сопровождении других взрослых); При необходимости уточнить правила, которые действуют у конкретного перевозчика при самостоятельном перелете несовершеннолетнего, если требуется, оформить услугу сопровождения; Сделать копии всех документов и сохранить их в электронном виде в облаке.

© Depositphotos.com / 371819 Женщина с ребенком на борту самолета © Depositphotos.com / 371819 Женщина с ребенком на борту самолета

Главное о выезде ребенка за границу в 2026 году

“Главный вывод 2026 года прост: оформление загранпаспорта ребенку перестало быть вопросом удобства и стало обязательным условием для любой зарубежной поездки, именно отсутствие этого документа сегодня является наиболее частой причиной проблем при подготовке семейного путешествия”, — подводит итог Екатерина Дашевская.

“Главная рекомендация для родителей — не откладывать оформление документов и заранее проверять требования как российской стороны, так и страны назначения. Это позволит избежать стрессовых ситуаций и сделать поездку комфортной и безопасной”, — добавляет Варвара Корешева.

Оксана Васильева еще раз акцентирует внимание на том, что в 2026 году несовершеннолетний гражданин РФ может выехать из страны вместе с одним из его родителей, усыновителей и так далее лишь в том случае, если другой законный представитель официально не подал заявление о несогласии на такой выезд.