https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 15.04.2023
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, следует из документа на официальном... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-14T21:29
2023-04-14T21:29
2023-04-15T01:11
общество
владимир путин
россия
максут шадаев
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает, что реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Электронные повесткиСогласно документу, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".Уточняется, что если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.Ограничения для уклонистовЗакон также предусматривает несколько обеспечительных мер для уклонистов. Так, гражданам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.Кроме того, россиянам, которые подлежат призыву и получили повестку, могут запретить выезд за пределы страны до явки в военкомат. Помимо этого, возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, а также регистрацию ИП.Ответственность работодателейРуководители и другие ответственные в организации за военно-учетную работу должностные лица обязаны:Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
https://ria.ru/20230412/reestr-1864752962.html
https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html
https://ria.ru/20230412/reestr-1864787308.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, максут шадаев, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, следует из документа на официальном интернет-портале
правовой информации.
Закон устанавливает, что реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.
Песков: создание реестра военнообязанных исправит бардак в военкоматах
Согласно документу, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".
Уточняется, что если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
Ограничения для уклонистов
Закон также предусматривает несколько обеспечительных мер для уклонистов. Так, гражданам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев
Кроме того, россиянам, которые подлежат призыву и получили повестку, могут запретить выезд за пределы страны до явки в военкомат. Помимо этого, возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, а также регистрацию ИП.
Ответственность работодателей
Руководители и другие ответственные в организации за военно-учетную работу должностные лица обязаны:
- оповещать граждан о вызовах (повестках) военкоматов при их поступлении, в том числе в электронной форме;
- обеспечивать возможность своевременной явки по повесткам;
- направлять необходимые для ведения воинского учета данные о гражданах, состоящих на воинском учете (не состоящих, но обязанных состоять на таком учете), в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала "Госуслуги".
Матвиенко прокомментировала ажиотаж вокруг закона о реестре военнообязанных
Согласно документу, МВД, ФНС
, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова
, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.