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Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 15.04.2023
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21:29 14.04.2023 (обновлено: 01:11 15.04.2023)
https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 15.04.2023
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, следует из документа на официальном... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-14T21:29
2023-04-15T01:11
общество
владимир путин
россия
максут шадаев
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает, что реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Электронные повесткиСогласно документу, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".Уточняется, что если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.Ограничения для уклонистовЗакон также предусматривает несколько обеспечительных мер для уклонистов. Так, гражданам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.Кроме того, россиянам, которые подлежат призыву и получили повестку, могут запретить выезд за пределы страны до явки в военкомат. Помимо этого, возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, а также регистрацию ИП.Ответственность работодателейРуководители и другие ответственные в организации за военно-учетную работу должностные лица обязаны:Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
https://ria.ru/20230412/reestr-1864752962.html
https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html
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общество, владимир путин, россия, максут шадаев, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), совет федерации рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимир Путин, Россия, Максут Шадаев, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России
Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Президент Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре воинского учета

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон устанавливает, что реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса.
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Электронные повестки

Согласно документу, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".
Уточняется, что если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Ограничения для уклонистов

Закон также предусматривает несколько обеспечительных мер для уклонистов. Так, гражданам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.
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Кроме того, россиянам, которые подлежат призыву и получили повестку, могут запретить выезд за пределы страны до явки в военкомат. Помимо этого, возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, а также регистрацию ИП.

Ответственность работодателей

Руководители и другие ответственные в организации за военно-учетную работу должностные лица обязаны:
  • оповещать граждан о вызовах (повестках) военкоматов при их поступлении, в том числе в электронной форме;
  • обеспечивать возможность своевременной явки по повесткам;
  • направлять необходимые для ведения воинского учета данные о гражданах, состоящих на воинском учете (не состоящих, но обязанных состоять на таком учете), в течение пяти дней со дня изменения соответствующих сведений, в том числе с использованием портала "Госуслуги".
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Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.
По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМаксут ШадаевГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Совет Федерации РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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