https://ria.ru/20230414/reestr-1865470277.html

Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных - РИА Новости, 15.04.2023

Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, следует из документа на официальном... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-14T21:29

2023-04-14T21:29

2023-04-15T01:11

общество

владимир путин

россия

максут шадаев

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток, следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации.Закон устанавливает, что реестр воинского учета формируется военкоматами в установленном правительством порядке, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса. Электронные повесткиСогласно документу, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на "Госуслугах".Уточняется, что если повестка не считается врученной в письменной или электронной форме, то она будет считаться таковой по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.Ограничения для уклонистовЗакон также предусматривает несколько обеспечительных мер для уклонистов. Так, гражданам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, грозит ограничение права на управление транспортным средством.Кроме того, россиянам, которые подлежат призыву и получили повестку, могут запретить выезд за пределы страны до явки в военкомат. Помимо этого, возможны ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, а также регистрацию ИП.Ответственность работодателейРуководители и другие ответственные в организации за военно-учетную работу должностные лица обязаны:Согласно документу, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Тем не менее медкомиссия и профессиональный отбор возможны только при личной явке.

https://ria.ru/20230412/reestr-1864752962.html

https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html

https://ria.ru/20230412/reestr-1864787308.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия, максут шадаев, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), совет федерации рф, частичная мобилизация в россии