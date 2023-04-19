https://ria.ru/20230419/maksim-1865347367.html

Кома, ИВЛ, отмена концертов и кальян: что происходит с певицей МакSим?

Кома, ИВЛ, отмена концертов и кальян: что происходит с певицей МакSим? - РИА Новости, 19.04.2023

Кома, ИВЛ, отмена концертов и кальян: что происходит с певицей МакSим?

Певица МакSим (Марина Абросимова) в середине нулевых годов заставила плакать всю страну под песни "Знаешь ли ты", "Трудный возраст", "Нежность" и "Мой рай"... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T20:22

2023-04-19T20:22

2023-04-19T20:22

шоубиз

знаменитости

нижний новгород

сочи

тверь

макsим (марина абросимова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880326_0:251:2048:1403_1920x0_80_0_0_2f887d79860b98d24185147a88a02543.jpg

Певица МакSим (Марина Абросимова) в середине нулевых годов заставила плакать всю страну под песни "Знаешь ли ты", "Трудный возраст", "Нежность" и "Мой рай". Более десяти лет она была одной из главных звезд отечественного шоубиза, пока неожиданно не пропала из медийного поля в 2017 году. СМИ тогда писали, что исполнительница страдает глубокой депрессией на фоне выкидыша и злоупотребляет алкоголем. Однако вскоре МакSим собралась и все же вернулась к работе: начала радовать поклонников концертами и выходами в свет. Но стоило ей это сделать, как начались проблемы со здоровьем. О том, что происходит с певицей сейчас, — в материале РИА Новости. Авария и алкоголь: МакSим откровенно рассказала о своих проблемахВ 2019 году певица пропала из поля зрения поклонников. Спустя некоторое время она призналась, что пережила "страшную аварию", которая потребовала долгой реабилитации. По словам МакSим, она лечилась два месяца в российской и затем западной клиниках.Артистка отметила, что испытывала нестерпимую боль из-за повреждений внутренних органов. Ей даже пришлось на время приостановить музыкальную карьеру. К тому же МакSим столкнулась с алкогольной зависимостью. По ее словам, из-за этого она два раза была в реанимации. Но все же знаменитости удалось избавиться от пагубной привычки.Кома и аппарат ИВЛ: как МакSим два месяца боролась за жизньВ июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией. Все ее тесты на коронавирус оказались отрицательными, но с каждым днем артистке становилось все хуже.Два месяца исполнительница находилась на грани жизни и смерти. Вскоре после госпитализации ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Однако прогнозы на выздоровление были неутешительными.После длительного лечения МакSим пошла на поправку. Вскоре ее выписали из клиники.Отмена концертов: у МакSим снова начались проблемы со здоровьемОсенью прошлого года исполнительница объявила о переносе своего концерта в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте по той же причине она приостановила выступление в Сочи.В апреле поклонники певицы обеспокоились ее состоянием на концерте в Твери. По мнению зрителей, она еле стояла на сцене и, по-видимому, плохо себя чувствовала. Они призвали приостановить тур артистки.Спустя несколько дней в СМИ появился ролик с МакSим. На видео она курит кальян и что-то подливает себе в лимонад из пакета в одном из заведений. Сама певица никак не отреагировала на попавшие в Сеть кадры.Последний пост МакSим в соцсети вышел 4 октября. В нем она рассказала, что ее запланированные концерты состоятся в другие даты. Исполнительница также поблагодарила фанатов за поддержку и попросила их "прекратить публичные разборки и истерики".

нижний новгород

сочи

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, нижний новгород, сочи, тверь, макsим (марина абросимова)