https://ria.ru/20230318/pevitsa-1858860913.html

Певице МакSим стало плохо во время концерта

Певице МакSим стало плохо во время концерта - РИА Новости, 18.03.2023

Певице МакSим стало плохо во время концерта

Певице МакSим (Марина Абросимова) стало плохо во время концерта в Сочи, сейчас ей занимаются врачи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Яна... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T23:30

2023-03-18T23:30

2023-03-18T23:30

шоубиз

яна богушевская

происшествия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Певице МакSим (Марина Абросимова) стало плохо во время концерта в Сочи, сейчас ей занимаются врачи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Яна Богушевская. Концерт МакSим проходил в субботу в "Роза холле" в рамках весеннего тура певицы "Я буду жить". "Да, Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи", - сказала собеседница агентства. В свою очередь директор артистки Павел Назаров рассказал, что концерт был подготовлен должным образом, однако во время выступления МакSим почувствовала себя плохо. "Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта", - сообщил он. Команда певицы подчеркнула, что все билеты действительны к возврату по месту приобретения. Дальнейшие концерты в рамках тура "Я буду жить" состоятся. В июне 2021 года певица несколько месяцев находилась в больнице. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В августе представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании, а 13 августа артистку выписали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яна богушевская, происшествия