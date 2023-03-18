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Певице МакSим стало плохо во время концерта - РИА Новости, 18.03.2023
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Шоубиз
 
23:30 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/pevitsa-1858860913.html
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим стало плохо во время концерта - РИА Новости, 18.03.2023
Певице МакSим стало плохо во время концерта
Певице МакSим (Марина Абросимова) стало плохо во время концерта в Сочи, сейчас ей занимаются врачи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Яна... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T23:30
2023-03-18T23:30
шоубиз
яна богушевская
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Певице МакSим (Марина Абросимова) стало плохо во время концерта в Сочи, сейчас ей занимаются врачи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Яна Богушевская. Концерт МакSим проходил в субботу в "Роза холле" в рамках весеннего тура певицы "Я буду жить". "Да, Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи", - сказала собеседница агентства. В свою очередь директор артистки Павел Назаров рассказал, что концерт был подготовлен должным образом, однако во время выступления МакSим почувствовала себя плохо. "Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта", - сообщил он. Команда певицы подчеркнула, что все билеты действительны к возврату по месту приобретения. Дальнейшие концерты в рамках тура "Я буду жить" состоятся. В июне 2021 года певица несколько месяцев находилась в больнице. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В августе представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании, а 13 августа артистку выписали.
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яна богушевская, происшествия
Шоубиз, Яна Богушевская, Происшествия
Певице МакSим стало плохо во время концерта

Певице МакSим стало плохо во время концерта в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица МакSим. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Певице МакSим (Марина Абросимова) стало плохо во время концерта в Сочи, сейчас ей занимаются врачи, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артистки Яна Богушевская.
Концерт МакSим проходил в субботу в "Роза холле" в рамках весеннего тура певицы "Я буду жить".
"Да, Марине стало плохо. Сейчас Мариной занимаются врачи", - сказала собеседница агентства.
В свою очередь директор артистки Павел Назаров рассказал, что концерт был подготовлен должным образом, однако во время выступления МакSим почувствовала себя плохо.
"Это сказалось на качестве мероприятия. Было принято решение об остановке концерта", - сообщил он.
Команда певицы подчеркнула, что все билеты действительны к возврату по месту приобретения. Дальнейшие концерты в рамках тура "Я буду жить" состоятся.
В июне 2021 года певица несколько месяцев находилась в больнице. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В августе представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании, а 13 августа артистку выписали.
 
ШоубизЯна БогушевскаяПроисшествия
 
 
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