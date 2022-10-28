МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья
МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Артистка сообщила об этом в своей соцсети.
"К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства", – прокомментировала новость исполнительница.
Однако она не раскрыла подробностей своей болезни.
Подписчики пожелали МакSим скорейшего выздоровления.
"Мариночка, выздоравливай!", "Здоровья, Марина! Всегда ставьте здоровье выше творчества", "Мариночка, не болей, прошу!", Выздоравливайте! Ждем встречи с вами!", – поддержали певицу поклонники.
В прошлом году артистка переболела коронавирусом. Она находилась в течение нескольких недель в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.
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