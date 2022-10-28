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МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья - РИА Новости, 28.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221028/maksim-1827640977.html
МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья
МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья - РИА Новости, 28.10.2022
МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья
Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Артистка сообщила об этом в своей соцсети. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:55
2022-10-28T18:55
шоубиз
макsим (марина абросимова)
нижний новгород
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Артистка сообщила об этом в своей соцсети. Однако она не раскрыла подробностей своей болезни. Подписчики пожелали МакSим скорейшего выздоровления. В прошлом году артистка переболела коронавирусом. Она находилась в течение нескольких недель в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.
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макsим (марина абросимова), нижний новгород
Шоубиз, МакSим (Марина Абросимова), Нижний Новгород
18:55 28.10.2022
 
МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья

МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за ухудшения здоровья

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Артистка сообщила об этом в своей соцсети.

"К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства", – прокомментировала новость исполнительница.

Однако она не раскрыла подробностей своей болезни.
Подписчики пожелали МакSим скорейшего выздоровления.
"Мариночка, выздоравливай!", "Здоровья, Марина! Всегда ставьте здоровье выше творчества", "Мариночка, не болей, прошу!", Выздоравливайте! Ждем встречи с вами!", – поддержали певицу поклонники.
В прошлом году артистка переболела коронавирусом. Она находилась в течение нескольких недель в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.
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18 апреля, 10:53Шоубиз
МакSим впервые выступила на сцене после комы
 
ШоубизМакSим (Марина Абросимова)Нижний Новгород
 
 
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