https://ria.ru/20221028/maksim-1827640977.html

МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья

МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья - РИА Новости, 28.10.2022

МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья

Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Артистка сообщила об этом в своей соцсети. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:55

2022-10-28T18:55

2022-10-28T18:55

шоубиз

макsим (марина абросимова)

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880326_0:251:2048:1403_1920x0_80_0_0_2f887d79860b98d24185147a88a02543.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Певица МакSим отменила концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. Артистка сообщила об этом в своей соцсети. Однако она не раскрыла подробностей своей болезни. Подписчики пожелали МакSим скорейшего выздоровления. В прошлом году артистка переболела коронавирусом. Она находилась в течение нескольких недель в искусственной коме и подключенной к аппарату вентиляции легких.

https://ria.ru/20220418/maksim-1783688866.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

макsим (марина абросимова), нижний новгород