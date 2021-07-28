https://ria.ru/20210728/maksim-1743353572.html

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 28.07.2021

Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала в беседе с РБК о положительной динамике в состоянии здоровья артистки. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T22:29

2021-07-28T22:29

2021-07-28T23:16

маргарита соколова (директор макsим)

шоубиз

яна богушевская

коронавирус covid-19

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звезды

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала в беседе с РБК о положительной динамике в состоянии здоровья артистки."Пока так же, тяжело, но с улучшениями", — сказала она, отметив, что не располагает информацией о том, как именно певица общается с лечащими врачами.Ранее представитель Маргарита Соколова рассказала РИА Новости, что положение артистки уже не крайне тяжелое, однако в ее выздоровлении "быстрого скачка быть не может". Также она заявила, что медики периодически выводят певицу из медикаментозного сна.Марина Абросимова (МакSим) — российская певица и автор песен. Она обрела популярность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".В середине июня ее состояние резко ухудшилось, артистку подключили к аппарату ИВЛ. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.

https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html

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маргарита соколова (директор макsим), яна богушевская, коронавирус covid-19, россия, макsим (марина абросимова), звезды, москва