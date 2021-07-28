https://ria.ru/20210728/maksim-1743353572.html
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 28.07.2021
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала в беседе с РБК о положительной динамике в состоянии здоровья артистки. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:29
2021-07-28T22:29
2021-07-28T23:16
маргарита соколова (директор макsим)
шоубиз
яна богушевская
коронавирус covid-19
россия
макsим (марина абросимова)
звезды
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880329_0:484:2048:1636_1920x0_80_0_0_c0eb0ed61613cefac19328b6c9bc3895.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала в беседе с РБК о положительной динамике в состоянии здоровья артистки."Пока так же, тяжело, но с улучшениями", — сказала она, отметив, что не располагает информацией о том, как именно певица общается с лечащими врачами.Ранее представитель Маргарита Соколова рассказала РИА Новости, что положение артистки уже не крайне тяжелое, однако в ее выздоровлении "быстрого скачка быть не может". Также она заявила, что медики периодически выводят певицу из медикаментозного сна.Марина Абросимова (МакSим) — российская певица и автор песен. Она обрела популярность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".В середине июня ее состояние резко ухудшилось, артистку подключили к аппарату ИВЛ. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
https://ria.ru/20210726/maksim-1742957581.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739880329_0:506:2048:2042_1920x0_80_0_0_a4ca25fe431a638c44c0b655bc21b0dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита соколова (директор макsим), яна богушевская, коронавирус covid-19, россия, макsим (марина абросимова), звезды, москва
22:29 28.07.2021 (обновлено: 23:16 28.07.2021)
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Пиар-менеджер певицы МакSим рассказала о положительной динамике в состоянии певицы