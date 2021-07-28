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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210728/maksim-1743353572.html
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы - РИА Новости, 28.07.2021
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы
Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала в беседе с РБК о положительной динамике в состоянии здоровья артистки. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T22:29
2021-07-28T23:16
маргарита соколова (директор макsим)
шоубиз
яна богушевская
коронавирус covid-19
россия
макsим (марина абросимова)
звезды
москва
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала в беседе с РБК о положительной динамике в состоянии здоровья артистки."Пока так же, тяжело, но с улучшениями", — сказала она, отметив, что не располагает информацией о том, как именно певица общается с лечащими врачами.Ранее представитель Маргарита Соколова рассказала РИА Новости, что положение артистки уже не крайне тяжелое, однако в ее выздоровлении "быстрого скачка быть не может". Также она заявила, что медики периодически выводят певицу из медикаментозного сна.Марина Абросимова (МакSим) — российская певица и автор песен. Она обрела популярность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".В середине июня ее состояние резко ухудшилось, артистку подключили к аппарату ИВЛ. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.
https://ria.ru/20210727/maksim-1743053041.html
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маргарита соколова (директор макsим), яна богушевская, коронавирус covid-19, россия, макsим (марина абросимова), звезды, москва
22:29 28.07.2021 (обновлено: 23:16 28.07.2021)
 
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы

Пиар-менеджер певицы МакSим рассказала о положительной динамике в состоянии певицы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала в беседе с РБК о положительной динамике в состоянии здоровья артистки.
"Пока так же, тяжело, но с улучшениями", — сказала она, отметив, что не располагает информацией о том, как именно певица общается с лечащими врачами.
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"Сильная девочка": Крид посвятил номер МакSим
Ранее представитель Маргарита Соколова рассказала РИА Новости, что положение артистки уже не крайне тяжелое, однако в ее выздоровлении "быстрого скачка быть не может". Также она заявила, что медики периодически выводят певицу из медикаментозного сна.
Марина Абросимова (МакSим) — российская певица и автор песен. Она обрела популярность в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
В середине июня ее состояние резко ухудшилось, артистку подключили к аппарату ИВЛ. Она находилась в искусственной коме. Тест на коронавирус у нее был отрицательный.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Представитель МакSим объяснила выход певицы из комы
 
ШоубизМаргарита Соколова (директор МакSим)Яна БогушевскаяКоронавирус COVID-19РоссияМакSим (Марина Абросимова)звездыМосква
 
 
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