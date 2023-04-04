https://ria.ru/20230404/maksim-1862938528.html
Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура
Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура - РИА Новости, 04.04.2023
Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура
Певица МакSим (Марина Абросимова) написала в соцсети, что перенесет ближайшие концерты своего гастрольного тура в связи с лечением. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:55
2023-04-04T15:55
2023-04-04T16:53
шоубиз
яна богушевская
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) написала в соцсети, что перенесет ближайшие концерты своего гастрольного тура в связи с лечением. МакSим поблагодарила фанатов за поддержку и попросила их "прекратить публичные разборки и истерики". Артистка также подчеркнула, что вопрос переноса концертов будет решаться совместно с ее командой. Ранее в Сети появилось видео с выступления певицы в Твери, на котором она еле стоит на ногах. В комментариях под ним поклонники потребовали остановить гастрольный тур из-за опасений за здоровье артистки. В середине марта во время концерта в Сочи МакSим стало плохо. Тогда пресс-секретарь артистки Яна Богушевская сообщила РИА Новости, что певицей занимаются врачи.В июне 2021 года певица несколько месяцев находилась в больнице. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В августе представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании, а 13 августа артистку выписали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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яна богушевская, макsим (марина абросимова), звезды, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Яна Богушевская, МакSим (Марина Абросимова), звезды, Знаменитости, Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура
Певица МакSим рассказала в Сети о том, что перенесла гастрольный тур из-за здоровья
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) написала в соцсети, что перенесет ближайшие концерты своего гастрольного тура в связи с лечением.
«
"Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур", — написала МакSим на своей странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
МакSим поблагодарила фанатов за поддержку и попросила их "прекратить публичные разборки и истерики".
«
"Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие "как лучше", но при этом порой не желающие слушать и слышать других", — отметила певица.
Артистка также подчеркнула, что вопрос переноса концертов будет решаться совместно с ее командой.
«
"Что касается недопониманий в моем коллективе, то все мы взрослые люди и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях", — написала МакSим.
Ранее в Сети появилось
видео с выступления певицы в Твери, на котором она еле стоит на ногах. В комментариях под ним поклонники потребовали остановить гастрольный тур из-за опасений за здоровье артистки.
В середине марта во время концерта в Сочи МакSим стало плохо
. Тогда пресс-секретарь артистки Яна Богушевская сообщила РИА Новости, что певицей занимаются врачи.
В июне 2021 года певица несколько месяцев находилась в больнице. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В августе представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании, а 13 августа артистку выписали.
Директор МакSим объявил, что тур певицы перенесут на другие даты