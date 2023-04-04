https://ria.ru/20230404/maksim-1862938528.html

Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура

Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура - РИА Новости, 04.04.2023

Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура

Певица МакSим (Марина Абросимова) написала в соцсети, что перенесет ближайшие концерты своего гастрольного тура в связи с лечением. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T15:55

2023-04-04T15:55

2023-04-04T16:53

шоубиз

яна богушевская

макsим (марина абросимова)

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) написала в соцсети, что перенесет ближайшие концерты своего гастрольного тура в связи с лечением. МакSим поблагодарила фанатов за поддержку и попросила их "прекратить публичные разборки и истерики". Артистка также подчеркнула, что вопрос переноса концертов будет решаться совместно с ее командой. Ранее в Сети появилось видео с выступления певицы в Твери, на котором она еле стоит на ногах. В комментариях под ним поклонники потребовали остановить гастрольный тур из-за опасений за здоровье артистки. В середине марта во время концерта в Сочи МакSим стало плохо. Тогда пресс-секретарь артистки Яна Богушевская сообщила РИА Новости, что певицей занимаются врачи.В июне 2021 года певица несколько месяцев находилась в больнице. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В августе представитель МакSим сообщила РИА Новости, что певица в сознании, а 13 августа артистку выписали.

https://ria.ru/20230404/maksim-1862849291.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

яна богушевская, макsим (марина абросимова), звезды, знаменитости, шоу-бизнес