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В Сети призвали остановить концертный тур певицы МакSим - РИА Новости, 03.04.2023
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Шоубиз
 
00:07 03.04.2023 (обновлено: 00:22 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/maksim-1862534640.html
В Сети призвали остановить концертный тур певицы МакSим
В Сети призвали остановить концертный тур певицы МакSим - РИА Новости, 03.04.2023
В Сети призвали остановить концертный тур певицы МакSим
Поклонники певицы МакSим (Марина Абросимова) потребовали в Сети остановить ее гастрольный тур после концерта артистки в Твери, состоявшегося первого апреля. По... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T00:07
2023-04-03T00:22
шоубиз
тверь
сочи
ижевск
яна богушевская
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
звезды
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поклонники певицы МакSим (Марина Абросимова) потребовали в Сети остановить ее гастрольный тур после концерта артистки в Твери, состоявшегося первого апреля. По словам зрителей, знаменитость еле стояла на сцене и явно плохо себя чувствовала.На видео с выступления, размещенного в интернете, заметно, как исполнительница из последних сил пытается улыбаться и подбадривать зал. В комментариях под ним, а также в официальном сообществе певицы "ВКонтакте", пользователи написали десятки комментариев о том, что звезду 2000-х "надо спасать", а изматывающие гастроли "остановить".Это не первый раз, когда состояние МакSим тревожит фанатов. В середине марта артистке стало плохо на концерте в Сочи, что тоже стали активно обсуждать в соцсетях.Тогда же пресс-секретарь артистки Яна Богушевская рассказала, что Мариной занимаются врачи. Позже и сама певица вышла на связь и извинилась за срыв шоу.Ситуацию с концертом в Твери певица пока не прокомментировала, как и возможность отмены тура.Ближайшее выступление артистки запланировано на 9 апреля в Ижевске. Далее по графику стоят шоу в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и ряде других российских городов.В июне 2021 года певица оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В начале августа она пришла в сознание, а в середине месяца ее выписали.
https://ria.ru/20221028/maksim-1827640977.html
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тверь, сочи, ижевск, яна богушевская, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, звезды, знаменитости, здоровье
Шоубиз, Тверь, Сочи, Ижевск, Яна Богушевская, МакSим (Марина Абросимова), Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости, Здоровье
В Сети призвали остановить концертный тур певицы МакSим

Поклонники призвали в Сети остановить концертный тур певицы МакSим

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поклонники певицы МакSим (Марина Абросимова) потребовали в Сети остановить ее гастрольный тур после концерта артистки в Твери, состоявшегося первого апреля. По словам зрителей, знаменитость еле стояла на сцене и явно плохо себя чувствовала.
На видео с выступления, размещенного в интернете, заметно, как исполнительница из последних сил пытается улыбаться и подбадривать зал.
В комментариях под ним, а также в официальном сообществе певицы "ВКонтакте", пользователи написали десятки комментариев о том, что звезду 2000-х "надо спасать", а изматывающие гастроли "остановить".
«
"Как же ее жалко. Если бы мы с вами могли написать обращение к ее организаторам. Они издеваются над ней такое ощущение. Второй концерт в таком состоянии — это уже перебор"; "Как на это больно смотреть"; "Что нужно сделать, чтобы прекратить этот тур. Это не нормально, за гранью"; "Этот тур нужно срочно остановить! Марине нужно беречь себя!", — высказались комментаторы.
Это не первый раз, когда состояние МакSим тревожит фанатов. В середине марта артистке стало плохо на концерте в Сочи, что тоже стали активно обсуждать в соцсетях.
Тогда же пресс-секретарь артистки Яна Богушевская рассказала, что Мариной занимаются врачи. Позже и сама певица вышла на связь и извинилась за срыв шоу.
Ситуацию с концертом в Твери певица пока не прокомментировала, как и возможность отмены тура.
Ближайшее выступление артистки запланировано на 9 апреля в Ижевске. Далее по графику стоят шоу в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и ряде других российских городов.
В июне 2021 года певица оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В начале августа она пришла в сознание, а в середине месяца ее выписали.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
МакSим отменила концерт из-за ухудшения здоровья
28 октября 2022, 18:55
 
ШоубизТверьСочиИжевскЯна БогушевскаяМакSим (Марина Абросимова)Шоу-бизнесзвездыЗнаменитостиЗдоровье
 
 
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