https://ria.ru/20230403/maksim-1862534640.html

В Сети призвали остановить концертный тур певицы МакSим

В Сети призвали остановить концертный тур певицы МакSим - РИА Новости, 03.04.2023

В Сети призвали остановить концертный тур певицы МакSим

Поклонники певицы МакSим (Марина Абросимова) потребовали в Сети остановить ее гастрольный тур после концерта артистки в Твери, состоявшегося первого апреля. По... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T00:07

2023-04-03T00:07

2023-04-03T00:22

шоубиз

тверь

сочи

ижевск

яна богушевская

макsим (марина абросимова)

шоу-бизнес

звезды

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Поклонники певицы МакSим (Марина Абросимова) потребовали в Сети остановить ее гастрольный тур после концерта артистки в Твери, состоявшегося первого апреля. По словам зрителей, знаменитость еле стояла на сцене и явно плохо себя чувствовала.На видео с выступления, размещенного в интернете, заметно, как исполнительница из последних сил пытается улыбаться и подбадривать зал. В комментариях под ним, а также в официальном сообществе певицы "ВКонтакте", пользователи написали десятки комментариев о том, что звезду 2000-х "надо спасать", а изматывающие гастроли "остановить".Это не первый раз, когда состояние МакSим тревожит фанатов. В середине марта артистке стало плохо на концерте в Сочи, что тоже стали активно обсуждать в соцсетях.Тогда же пресс-секретарь артистки Яна Богушевская рассказала, что Мариной занимаются врачи. Позже и сама певица вышла на связь и извинилась за срыв шоу.Ситуацию с концертом в Твери певица пока не прокомментировала, как и возможность отмены тура.Ближайшее выступление артистки запланировано на 9 апреля в Ижевске. Далее по графику стоят шоу в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске и ряде других российских городов.В июне 2021 года певица оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несколько недель она была в искусственной коме. В начале августа она пришла в сознание, а в середине месяца ее выписали.

https://ria.ru/20221028/maksim-1827640977.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

тверь, сочи, ижевск, яна богушевская, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес, звезды, знаменитости, здоровье