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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210813/maksim-1745633881.html
МакSим готовят к выписке из больницы
МакSим готовят к выписке из больницы - РИА Новости, 13.08.2021
МакSим готовят к выписке из больницы
Певицу МакSим (Марину Абросимову) в пятницу выпишут из больницы, она продолжит лечение дома, сообщила РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T13:59
2021-08-13T15:23
шоубиз
общество
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певицу МакSим (Марину Абросимову) в пятницу выпишут из больницы, она продолжит лечение дома, сообщила РИА Новости ее представитель.Собеседница агентства добавила, что рядом с артисткой будет находиться "профессиональная помощь".Директор МакSим Маргарита Соколова написала в Instagram, что решение выписаться приняла сама певица."Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения", — написала менеджер.МакSим 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Певица несколько недель находилась в коме.Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.
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общество, макsим (марина абросимова)
13:59 13.08.2021 (обновлено: 15:23 13.08.2021)
 
МакSим готовят к выписке из больницы

Представитель МакSим: сегодня певицу выписывают из больницы, она продолжит лечение дома

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Певицу МакSим (Марину Абросимову) в пятницу выпишут из больницы, она продолжит лечение дома, сообщила РИА Новости ее представитель.
Собеседница агентства добавила, что рядом с артисткой будет находиться "профессиональная помощь".
Директор МакSим Маргарита Соколова написала в Instagram, что решение выписаться приняла сама певица.
"Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения", — написала менеджер.
МакSим 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат. Певица несколько недель находилась в коме.
Третьего августа представитель артистки сообщила РИА Новости, что Абросимова пришла в сознание и идет на поправку. Девятого августа ее перевели из реанимации в общую палату.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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