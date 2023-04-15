https://ria.ru/20230415/pugacheva-1865050499.html

Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль

Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль - РИА Новости, 15.04.2023

Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль

Советская и российская певица Алла Пугачева всегда считалась вершиной в мире шоу-бизнеса и музыки: колоссальное влияние, всенародно любимые хиты, звания и... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:58

2023-04-15T07:58

2023-04-15T07:58

шоубиз

алла пугачева

израиль

тель-авив

знаменитости

шоу-бизнес

музыка

максим галкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576397904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac00378e2de1203096e3aabc29ccc0ea.jpg

Советская и российская певица Алла Пугачева всегда считалась вершиной в мире шоу-бизнеса и музыки: колоссальное влияние, всенародно любимые хиты, звания и признание миллионов. Однако после начала спецоперации народная артистка России не поддержала свою страну и переехала вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив (Израиль). Ее поступок сразу вызвал общественный резонанс и споры. В чем обвиняли и обвиняют Аллу Пугачеву после переезда за границу — в материале РИА Новости. Улетела, но обещала вернуться? Как Аллу Пугачеву обвиняли в эмиграцииВ начале прошлого года Алла Пугачева улетела вместе с семьей в Израиль. После этого в Сети появились слухи о ее эмиграции. Сама знаменитость поначалу опровергала их. Она назвала свою поездку за границу "каникулами и отпуском".Прошлым летом певица на некоторое время прилетала в Россию. Она публично не разглашала цель своего визита, но пообещала "навести порядок в головах" сограждан. Осенью артистка вернулась вместе с наследниками в Тель-Авив. С тех пор она не появлялась на родине.Сама себя обвинила: как Алла Пугачева попросила признать ее иноагентомПрошлой осенью супруга Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. По словам солиста группы "Рецитал" Александра Левшина, который много лет дружил с певицей, она умоляла "в высоких кабинетах" исключить мужа из списка. Однако ее просьбу не удовлетворили.Тогда исполнительница попросила признать ее иноагентом вслед за супругом. Она также отметила, что "солидарна с ним". В ответ на ее просьбу депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что исполнительница "потеряла связь с реальностью".Дискредитация армии и работа на западные спецслужбы: активисты попросили проверить Аллу ПугачевуСразу после того, как Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом, ее проверили на дискредитацию российской армии. По данным РИА Новости, некая женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на высказывания певицы.В конце прошлого года руководитель по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал уверенность, что исполнительница работает на западные спецслужбы. Он отметил, что ожидает официальных документов, которые подтвердят его слова. Результаты проверки артистки пока не появились.Незаконное получение паспорта: власти Израиля могут лишить Пугачеву и Галкина* гражданстваВ декабре экс-глава консульского отдела "Натив" Ханан Ахитов заявил, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства. По его словам, причиной послужило венчание знаменитостей по христианскому обряду в 2017 году. Шоумен сменил веру ради супруги. Она, в свою очередь, получила гражданство благодаря Галкину*. Сами знаменитости никак не отреагировали на сообщения о возможном лишении израильских паспортов. Поддержка ВСУ: как Пугачеву попросили проверить на финансирование украинской армииВ апреле в СМИ появилось сообщение о том, что Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на возможное финансирование украинской армии. Сама певица никак не отреагировала на новость. После этого депутат Госдумы Елена Драпеко призвала "заняться решением реальных проблем" и заявила, что исполнительница осталась "далеко в прошлом". Также она усомнилась в финансировании ВСУ артисткой. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская также высказалась в СМИ о происходящем. Она сказала, что испытывает облегчение после отъезда Пугачевой, которая перестала быть "главной певицей страны 25 лет назад".* Признан Минюстом иноагентом.

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, израиль, тель-авив, знаменитости, шоу-бизнес, музыка, максим галкин