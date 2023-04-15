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Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль - РИА Новости, 15.04.2023
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Шоубиз
 
07:58 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/pugacheva-1865050499.html
Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль
Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль - РИА Новости, 15.04.2023
Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль
Советская и российская певица Алла Пугачева всегда считалась вершиной в мире шоу-бизнеса и музыки: колоссальное влияние, всенародно любимые хиты, звания и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:58
2023-04-15T07:58
шоубиз
алла пугачева
израиль
тель-авив
знаменитости
шоу-бизнес
музыка
максим галкин
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Советская и российская певица Алла Пугачева всегда считалась вершиной в мире шоу-бизнеса и музыки: колоссальное влияние, всенародно любимые хиты, звания и признание миллионов. Однако после начала спецоперации народная артистка России не поддержала свою страну и переехала вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив (Израиль). Ее поступок сразу вызвал общественный резонанс и споры. В чем обвиняли и обвиняют Аллу Пугачеву после переезда за границу — в материале РИА Новости. Улетела, но обещала вернуться? Как Аллу Пугачеву обвиняли в эмиграцииВ начале прошлого года Алла Пугачева улетела вместе с семьей в Израиль. После этого в Сети появились слухи о ее эмиграции. Сама знаменитость поначалу опровергала их. Она назвала свою поездку за границу "каникулами и отпуском".Прошлым летом певица на некоторое время прилетала в Россию. Она публично не разглашала цель своего визита, но пообещала "навести порядок в головах" сограждан. Осенью артистка вернулась вместе с наследниками в Тель-Авив. С тех пор она не появлялась на родине.Сама себя обвинила: как Алла Пугачева попросила признать ее иноагентомПрошлой осенью супруга Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. По словам солиста группы "Рецитал" Александра Левшина, который много лет дружил с певицей, она умоляла "в высоких кабинетах" исключить мужа из списка. Однако ее просьбу не удовлетворили.Тогда исполнительница попросила признать ее иноагентом вслед за супругом. Она также отметила, что "солидарна с ним". В ответ на ее просьбу депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что исполнительница "потеряла связь с реальностью".Дискредитация армии и работа на западные спецслужбы: активисты попросили проверить Аллу ПугачевуСразу после того, как Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом, ее проверили на дискредитацию российской армии. По данным РИА Новости, некая женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на высказывания певицы.В конце прошлого года руководитель по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал уверенность, что исполнительница работает на западные спецслужбы. Он отметил, что ожидает официальных документов, которые подтвердят его слова. Результаты проверки артистки пока не появились.Незаконное получение паспорта: власти Израиля могут лишить Пугачеву и Галкина* гражданстваВ декабре экс-глава консульского отдела "Натив" Ханан Ахитов заявил, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства. По его словам, причиной послужило венчание знаменитостей по христианскому обряду в 2017 году. Шоумен сменил веру ради супруги. Она, в свою очередь, получила гражданство благодаря Галкину*. Сами знаменитости никак не отреагировали на сообщения о возможном лишении израильских паспортов. Поддержка ВСУ: как Пугачеву попросили проверить на финансирование украинской армииВ апреле в СМИ появилось сообщение о том, что Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на возможное финансирование украинской армии. Сама певица никак не отреагировала на новость. После этого депутат Госдумы Елена Драпеко призвала "заняться решением реальных проблем" и заявила, что исполнительница осталась "далеко в прошлом". Также она усомнилась в финансировании ВСУ артисткой. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская также высказалась в СМИ о происходящем. Она сказала, что испытывает облегчение после отъезда Пугачевой, которая перестала быть "главной певицей страны 25 лет назад".* Признан Минюстом иноагентом.
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96
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7 495 645-6601
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алла пугачева, израиль, тель-авив, знаменитости, шоу-бизнес, музыка, максим галкин
Шоубиз, Алла Пугачева, Израиль, Тель-Авив, Знаменитости, Шоу-бизнес, Музыка, Максим Галкин
Доносы и проверки: в чем обвиняют Аллу Пугачеву после эмиграции в Израиль

В чем обвиняют певицу Аллу Пугачеву после начала спецоперации и эмиграции в Израиль

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Советская и российская певица Алла Пугачева всегда считалась вершиной в мире шоу-бизнеса и музыки: колоссальное влияние, всенародно любимые хиты, звания и признание миллионов.
Однако после начала спецоперации народная артистка России не поддержала свою страну и переехала вместе с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив (Израиль). Ее поступок сразу вызвал общественный резонанс и споры. В чем обвиняли и обвиняют Аллу Пугачеву после переезда за границу — в материале РИА Новости.

Улетела, но обещала вернуться? Как Аллу Пугачеву обвиняли в эмиграции

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева
В начале прошлого года Алла Пугачева улетела вместе с семьей в Израиль. После этого в Сети появились слухи о ее эмиграции. Сама знаменитость поначалу опровергала их. Она назвала свою поездку за границу "каникулами и отпуском".
Прошлым летом певица на некоторое время прилетала в Россию. Она публично не разглашала цель своего визита, но пообещала "навести порядок в головах" сограждан. Осенью артистка вернулась вместе с наследниками в Тель-Авив. С тех пор она не появлялась на родине.

Сама себя обвинила: как Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин*
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин*
Прошлой осенью супруга Аллы Пугачевой, юмориста Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. По словам солиста группы "Рецитал" Александра Левшина, который много лет дружил с певицей, она умоляла "в высоких кабинетах" исключить мужа из списка. Однако ее просьбу не удовлетворили.
Тогда исполнительница попросила признать ее иноагентом вслед за супругом. Она также отметила, что "солидарна с ним". В ответ на ее просьбу депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что исполнительница "потеряла связь с реальностью".

Дискредитация армии и работа на западные спецслужбы: активисты попросили проверить Аллу Пугачеву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПремьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Премьера фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
Сразу после того, как Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом, ее проверили на дискредитацию российской армии. По данным РИА Новости, некая женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой обратить внимание на высказывания певицы.
В конце прошлого года руководитель по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал уверенность, что исполнительница работает на западные спецслужбы. Он отметил, что ожидает официальных документов, которые подтвердят его слова. Результаты проверки артистки пока не появились.

Незаконное получение паспорта: власти Израиля могут лишить Пугачеву и Галкина* гражданства

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАлла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Алла Пугачева и Максим Галкин
В декабре экс-глава консульского отдела "Натив" Ханан Ахитов заявил, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства. По его словам, причиной послужило венчание знаменитостей по христианскому обряду в 2017 году.
Шоумен сменил веру ради супруги. Она, в свою очередь, получила гражданство благодаря Галкину*. Сами знаменитости никак не отреагировали на сообщения о возможном лишении израильских паспортов.

Поддержка ВСУ: как Пугачеву попросили проверить на финансирование украинской армии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева
В апреле в СМИ появилось сообщение о том, что Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на возможное финансирование украинской армии. Сама певица никак не отреагировала на новость.
После этого депутат Госдумы Елена Драпеко призвала "заняться решением реальных проблем" и заявила, что исполнительница осталась "далеко в прошлом". Также она усомнилась в финансировании ВСУ артисткой.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская также высказалась в СМИ о происходящем. Она сказала, что испытывает облегчение после отъезда Пугачевой, которая перестала быть "главной певицей страны 25 лет назад".
* Признан Минюстом иноагентом.
 
ШоубизАлла ПугачеваИзраильТель-АвивЗнаменитостиШоу-бизнесМузыкаМаксим Галкин
 
 
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