https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812619234.html
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок" - РИА Новости, 27.08.2022
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"
Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:08
2022-08-27T21:08
2022-08-27T23:58
шоубиз
алла пугачева
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/46/1552694608_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_8bb32dfbb9aa603198be5a1b24bedb3b.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ."Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала артистка в ответ на вопрос о планах после возвращения.Пугачева заявила, что у нее все хорошо и в России она уже не первый день. Также она сообщила, что ее дети пойдут в школу 1 сентября.Пугачева и ее семья в конце зимы уехали в Израиль. Лето они традиционно провели в Латвии. Несколько дней назад певицу заметили на премьере фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова в Риге в компании Лаймы Вайкуле.В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с певицей, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.
https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812550390.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/46/1552694608_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_15419b9a2872cff6ef89a05d115e6c4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, россия
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия
21:08 27.08.2022 (обновлено: 23:58 27.08.2022)
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"
Алла Пугачева прокомментировала возвращение в Россию фразой "буду наводить порядок"