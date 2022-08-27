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Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок" - РИА Новости, 27.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812619234.html
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок" - РИА Новости, 27.08.2022
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"
Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T21:08
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шоубиз
алла пугачева
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ."Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала артистка в ответ на вопрос о планах после возвращения.Пугачева заявила, что у нее все хорошо и в России она уже не первый день. Также она сообщила, что ее дети пойдут в школу 1 сентября.Пугачева и ее семья в конце зимы уехали в Израиль. Лето они традиционно провели в Латвии. Несколько дней назад певицу заметили на премьере фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова в Риге в компании Лаймы Вайкуле.В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с певицей, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.
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алла пугачева, россия
Шоубиз, Алла Пугачева, Россия
21:08 27.08.2022 (обновлено: 23:58 27.08.2022)
 
Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"

Алла Пугачева прокомментировала возвращение в Россию фразой "буду наводить порядок"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ.
"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала артистка в ответ на вопрос о планах после возвращения.
Пугачева заявила, что у нее все хорошо и в России она уже не первый день. Также она сообщила, что ее дети пойдут в школу 1 сентября.
Пугачева и ее семья в конце зимы уехали в Израиль. Лето они традиционно провели в Латвии. Несколько дней назад певицу заметили на премьере фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова в Риге в компании Лаймы Вайкуле.
В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с певицей, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 15:30Шоубиз
Появилось видео с Пугачевой, предположительно, вернувшейся в Россию
 
ШоубизАлла ПугачеваРоссия
 
 
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