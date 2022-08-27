https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812619234.html

Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"

Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок" - РИА Новости, 27.08.2022

Вернувшаяся в Россию Пугачева пообещала "наводить порядок"

Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T21:08

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2022-08-27T23:58

шоубиз

алла пугачева

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева после возвращения в Россию пообещала, что будет "наводить порядок". Об этом она заявила РЕН ТВ."Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала артистка в ответ на вопрос о планах после возвращения.Пугачева заявила, что у нее все хорошо и в России она уже не первый день. Также она сообщила, что ее дети пойдут в школу 1 сентября.Пугачева и ее семья в конце зимы уехали в Израиль. Лето они традиционно провели в Латвии. Несколько дней назад певицу заметили на премьере фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова в Риге в компании Лаймы Вайкуле.В субботу дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в своем аккаунте в соцсети видео встречи с певицей, предположительно, в Москве, геолокация отмечена как бутик Гуляева на Тверской улице.

https://ria.ru/20220827/pugacheva-1812550390.html

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алла пугачева, россия