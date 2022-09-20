https://ria.ru/20220920/pugacheva-1818188422.html

Пугачеву проверят на дискредитацию ВС России, сообщил источник

Пугачеву проверят на дискредитацию ВС России, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2022

Пугачеву проверят на дискредитацию ВС России, сообщил источник

Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить на предмет дискредитации российской армии, заявление поступило в подмосковную полицию, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:03

2022-09-20T16:03

2022-09-20T17:57

шоубиз

алла пугачева

вооруженные силы рф

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить на предмет дискредитации российской армии, заявление поступило в подмосковную полицию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем — шоуменом Максимом Галкиным*, внесенным в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.По словам собеседника агентства, заявление в полицию Звенигорода поступило во вторник ночью. Заявительница, гражданка России, посчитала, что в обращении Пугачевой есть признаки дискредитации ВС России."Женщина попросила проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российских Вооруженных сил", — рассказал источник.Начала ли полиция проверку, источник не уточнил.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817812594.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алла пугачева, вооруженные силы рф, общество, московская область (подмосковье)