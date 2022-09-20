https://ria.ru/20220920/pugacheva-1818188422.html
Пугачеву проверят на дискредитацию ВС России, сообщил источник
Пугачеву проверят на дискредитацию ВС России, сообщил источник - РИА Новости, 20.09.2022
Пугачеву проверят на дискредитацию ВС России, сообщил источник
Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить на предмет дискредитации российской армии, заявление поступило в подмосковную полицию, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:03
2022-09-20T16:03
2022-09-20T17:57
шоубиз
алла пугачева
вооруженные силы рф
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву попросили проверить на предмет дискредитации российской армии, заявление поступило в подмосковную полицию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем — шоуменом Максимом Галкиным*, внесенным в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.По словам собеседника агентства, заявление в полицию Звенигорода поступило во вторник ночью. Заявительница, гражданка России, посчитала, что в обращении Пугачевой есть признаки дискредитации ВС России."Женщина попросила проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации российских Вооруженных сил", — рассказал источник.Начала ли полиция проверку, источник не уточнил.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220919/pugacheva-1817812594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, вооруженные силы рф, общество, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Алла Пугачева, Вооруженные силы РФ, Общество, Московская область (Подмосковье)
16:03 20.09.2022 (обновлено: 17:57 20.09.2022)
Пугачеву проверят на дискредитацию ВС России, сообщил источник
В МВД поступило заявление с просьбой проверить Аллу Пугачеву на дискредитацию армии России