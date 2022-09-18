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В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом - РИА Новости, 18.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220918/pugacheva-1817697984.html
В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом - РИА Новости, 18.09.2022
В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Певица Алла Пугачева, попросившая Минюст РФ признать ее иноагентом, утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:47
2022-09-18T17:50
шоубиз
россия
алла пугачева
петр толстой
максим галкин
новости культуры
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева, попросившая Минюст РФ признать ее иноагентом, утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат Госдумы Петр Толстой.Ранее Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.Минюст включил Галкина* в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября."Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР... И у неё, в отличие от Галкина*, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без ее песен", - написал Толстой в своем Telegram-канале.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220904/peskov-1814405779.html
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россия, алла пугачева, петр толстой, максим галкин, новости культуры
Шоубиз, Россия, Алла Пугачева, Петр Толстой, Максим Галкин, Новости культуры
17:47 18.09.2022 (обновлено: 17:50 18.09.2022)
 
В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Депутат Толстой: попросившая признать ее иноагентом Пугачева утратила связь с реальностью

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева, попросившая Минюст РФ признать ее иноагентом, утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат Госдумы Петр Толстой.
Ранее Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.
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"Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР... И у неё, в отличие от Галкина*, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без ее песен", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизРоссияАлла ПугачеваПетр ТолстойМаксим ГалкинНовости культуры
 
 
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