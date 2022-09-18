https://ria.ru/20220918/pugacheva-1817697984.html

В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом - РИА Новости, 18.09.2022

В Госдуме прокомментировали просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Певица Алла Пугачева, попросившая Минюст РФ признать ее иноагентом, утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T17:47

2022-09-18T17:47

2022-09-18T17:50

шоубиз

россия

алла пугачева

петр толстой

максим галкин

новости культуры

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Певица Алла Пугачева, попросившая Минюст РФ признать ее иноагентом, утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР, заявил депутат Госдумы Петр Толстой.Ранее Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.Минюст включил Галкина* в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября."Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР... И у неё, в отличие от Галкина*, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без ее песен", - написал Толстой в своем Telegram-канале.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220904/peskov-1814405779.html

https://ria.ru/20220905/shnurov-1814564854.html

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Ольга Фомченкова

россия, алла пугачева, петр толстой, максим галкин, новости культуры