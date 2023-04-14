Как русы в "Слове о полку Игореве" возвращали Крым и причем тут Тмутаракань
Как русы в “Слове о полку Игореве” возвращали Крым и причем тут Тмутаракань
Вчера, 12:00
Как Тмутаракань из древнего княжества превратилось в идиому? Почему мы до сих пор не знаем, кто его основал и когда оно погибло? И почему у сведений о Тмутаракани так много общего с народными сказками и поверьями? В заключительном выпуске "крымского" сезона подкаста 'Какая-то мистика" рассказываем о мифах, окутавших Тмутараканское княжество.
Это финальный эпизод "крымского" сезона подкаста "Какая-то мистика". Слушайте предыдущие выпуски о мифах и легендах Крымского полуострова:
1) "Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма" — изучаем легенды о карадагском змее, выясняем какую повесть посвятил чудовищу Михаил Булгаков и почему с большой вероятностью "змеем" могла оказаться обычная акула.
2) "Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма" — отправляемся исследовать руины древнего города Мангуп-Кале, ищем стену, которую построили джины, и идём по следам 40 девиц, замурованных в недрах Мангупа.
3) "Мистика Крыма: за что женщин превратили в птиц, а медведя – в гору?" — изучаем, как возникли горные вершины Крыма и кем на самом деле раньше были горные массивы Аю-Даг, Опук и Кошка.
4) "Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют" — рассказываем о легендарной кузнице кочевников на вершине горного массива и изучаем, каких призраков скрывают туманы Демерджи.
5) "Как немцы стреляли в крымскую русалку, а рыба отдала туркам Константинополь" — исследуем, как Константинополь пал под натиском османов из-за маленькой рыбки и какую русалку безуспешно расстреливали нацисты.
6) "Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид" — отправляемся в далёкое прошлое, чтобы посмотреть на Керчь глазами античных греков. Изучаем, как Ясон и Одиссей проходили Керченский пролив и почему там располагался вход в Царство Мертвых.
7) "Чаша любви, Девичья башня и фонтан слез: романтические легенды Крыма" — рассказываем о магических свойствах Чаши Любви, трагедии крымских "Ромео и Джульетты" из Девичьей башни и плачущем камне.
8) "Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму" — изучаем архивы советских спецслужб и выясняем, для чего в 1920-х годах в Крым отправились советские оккультисты и как нацисты из Аненербе в 1942 году искали в Крыму следы своих предков.
9) "Друиды и обезглавленные девицы: откуда взялись "каменные грибы" в Крыму" — разгадываем загадки крымского Стоунхенджа и друидов и исследуем жилище Змея Горыныча.
1) "Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма" — изучаем легенды о карадагском змее, выясняем какую повесть посвятил чудовищу Михаил Булгаков и почему с большой вероятностью "змеем" могла оказаться обычная акула.
2) "Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма" — отправляемся исследовать руины древнего города Мангуп-Кале, ищем стену, которую построили джины, и идём по следам 40 девиц, замурованных в недрах Мангупа.
3) "Мистика Крыма: за что женщин превратили в птиц, а медведя – в гору?" — изучаем, как возникли горные вершины Крыма и кем на самом деле раньше были горные массивы Аю-Даг, Опук и Кошка.
4) "Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют" — рассказываем о легендарной кузнице кочевников на вершине горного массива и изучаем, каких призраков скрывают туманы Демерджи.
5) "Как немцы стреляли в крымскую русалку, а рыба отдала туркам Константинополь" — исследуем, как Константинополь пал под натиском османов из-за маленькой рыбки и какую русалку безуспешно расстреливали нацисты.
6) "Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид" — отправляемся в далёкое прошлое, чтобы посмотреть на Керчь глазами античных греков. Изучаем, как Ясон и Одиссей проходили Керченский пролив и почему там располагался вход в Царство Мертвых.
7) "Чаша любви, Девичья башня и фонтан слез: романтические легенды Крыма" — рассказываем о магических свойствах Чаши Любви, трагедии крымских "Ромео и Джульетты" из Девичьей башни и плачущем камне.
8) "Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму" — изучаем архивы советских спецслужб и выясняем, для чего в 1920-х годах в Крым отправились советские оккультисты и как нацисты из Аненербе в 1942 году искали в Крыму следы своих предков.
9) "Друиды и обезглавленные девицы: откуда взялись "каменные грибы" в Крыму" — разгадываем загадки крымского Стоунхенджа и друидов и исследуем жилище Змея Горыныча.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Андрей Темнов