https://ria.ru/20230303/krym-1855438126.html
Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют
Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют - РИА Новости, 03.03.2023
Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют
Откуда на вершине горного хребта Демерджи кузница кочевников, а на его склонах — десятки каменных силуэтов? Почему, когда на гору опускается туман, путников начинают неотступно преследовать призраки, а ранним утром оставшиеся на горе чувствуют, как за ними кто-то пристально наблюдает? Продолжаем рассказывать о мифах и легендах Крыма.
2023-03-03T12:00
2023-03-03T12:00
2023-03-03T12:00
какая-то мистика
легенды
республика крым
мифы
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Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют
Откуда на вершине горного хребта Демерджи кузница кочевников, а на его склонах — десятки каменных силуэтов? Почему, когда на гору опускается туман, путников начинают неотступно преследовать призраки, а ранним утром оставшиеся на горе чувствуют, как за ними кто-то пристально наблюдает? Продолжаем изучать мифы и легенды Крымского полуострова.
audio/mpeg
Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют
Откуда на вершине горного хребта Демерджи кузница кочевников, а на его склонах — десятки каменных силуэтов? Почему, когда на гору опускается туман, путников начинают неотступно преследовать призраки, а ранним утром оставшиеся на горе чувствуют, как за ними кто-то пристально наблюдает? Продолжаем изучать мифы и легенды Крымского полуострова.
audio/mpeg
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легенды, республика крым, мифы, аудио
Какая-то мистика, легенды, Республика Крым, Мифы
Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют
Откуда на вершине горного хребта Демерджи кузница кочевников, а на его склонах — десятки каменных силуэтов? Почему, когда на гору опускается туман, путников начинают неотступно преследовать призраки, а ранним утром оставшиеся на горе чувствуют, как за ними кто-то пристально наблюдает? Продолжаем рассказывать о мифах и легендах Крыма.