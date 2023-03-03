https://ria.ru/20230303/krym-1855438126.html

Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют

Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют - РИА Новости, 03.03.2023

Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют

Откуда на вершине горного хребта Демерджи кузница кочевников, а на его склонах — десятки каменных силуэтов? Почему, когда на гору опускается туман, путников начинают неотступно преследовать призраки, а ранним утром оставшиеся на горе чувствуют, как за ними кто-то пристально наблюдает? Продолжаем рассказывать о мифах и легендах Крыма.

2023-03-03T12:00

2023-03-03T12:00

2023-03-03T12:00

какая-то мистика

легенды

республика крым

мифы

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Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют Откуда на вершине горного хребта Демерджи кузница кочевников, а на его склонах — десятки каменных силуэтов? Почему, когда на гору опускается туман, путников начинают неотступно преследовать призраки, а ранним утром оставшиеся на горе чувствуют, как за ними кто-то пристально наблюдает? Продолжаем изучать мифы и легенды Крымского полуострова. audio/mpeg

Как хребет Демерджи в Крыму связан с "Фаустом" и что за духи его населяют Откуда на вершине горного хребта Демерджи кузница кочевников, а на его склонах — десятки каменных силуэтов? Почему, когда на гору опускается туман, путников начинают неотступно преследовать призраки, а ранним утром оставшиеся на горе чувствуют, как за ними кто-то пристально наблюдает? Продолжаем изучать мифы и легенды Крымского полуострова. audio/mpeg

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легенды, республика крым, мифы, аудио