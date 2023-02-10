https://ria.ru/20230210/karadag-1850770409.html

Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма

Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма - РИА Новости, 10.02.2023

Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма

Чем закончилась экспедиция Николая I к месту, где обитает существо? Какую повесть посвятил чудищу Михаил Булгаков? Карадагский змей охотится на дельфинов? Почему некоторые ученые считают, что Карадагский змей не выдумка мистиков? Какая история связана с великаном и вулканом Кара-Даг? Изучаем легенды Крыма.

2023-02-10T12:00

2023-02-10T12:00

2023-02-10T12:00

какая-то мистика

республика крым

легенды

михаил булгаков

николай i

александр пушкин

а. с. пушкин

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Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма Чем закончилась экспедиция Николая I к месту, где обитает существо? Какую повесть посвятил чудищу Михаил Булгаков? Карадагский змей охотится на дельфинов? Почему некоторые ученые считают, что Карадагский змей не выдумка мистиков? Какая история связана с великаном и вулканом Кара-Даг? Изучаем легенды Крыма. audio/mpeg

Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма Чем закончилась экспедиция Николая I к месту, где обитает существо? Какую повесть посвятил чудищу Михаил Булгаков? Карадагский змей охотится на дельфинов? Почему некоторые ученые считают, что Карадагский змей не выдумка мистиков? Какая история связана с великаном и вулканом Кара-Даг? Изучаем легенды Крыма. audio/mpeg

Об истории горного массива Карадаг рассказала глава отдела экологического просвещения и научной информации Карадагского заповедника Федоренко Марина Николаевна.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, легенды, аудио, михаил булгаков, николай i, александр пушкин, а. с. пушкин, евгений онегин