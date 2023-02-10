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Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма - РИА Новости, 10.02.2023
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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный "путеводитель" по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20230210/karadag-1850770409.html
Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма
Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма - РИА Новости, 10.02.2023
Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма
Чем закончилась экспедиция Николая I к месту, где обитает существо? Какую повесть посвятил чудищу Михаил Булгаков? Карадагский змей охотится на дельфинов? Почему некоторые ученые считают, что Карадагский змей не выдумка мистиков? Какая история связана с великаном и вулканом Кара-Даг? Изучаем легенды Крыма.
2023-02-10T12:00
2023-02-10T12:00
какая-то мистика
республика крым
легенды
михаил булгаков
николай i
александр пушкин
а. с. пушкин
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Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма
Чем закончилась экспедиция Николая I к месту, где обитает существо? Какую повесть посвятил чудищу Михаил Булгаков? Карадагский змей охотится на дельфинов? Почему некоторые ученые считают, что Карадагский змей не выдумка мистиков? Какая история связана с великаном и вулканом Кара-Даг? Изучаем легенды Крыма.
audio/mpeg
Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма
Чем закончилась экспедиция Николая I к месту, где обитает существо? Какую повесть посвятил чудищу Михаил Булгаков? Карадагский змей охотится на дельфинов? Почему некоторые ученые считают, что Карадагский змей не выдумка мистиков? Какая история связана с великаном и вулканом Кара-Даг? Изучаем легенды Крыма.
audio/mpeg
Об истории горного массива Карадаг рассказала глава отдела экологического просвещения и научной информации Карадагского заповедника Федоренко Марина Николаевна.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей Темнов
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республика крым, легенды, аудио, михаил булгаков, николай i, александр пушкин, а. с. пушкин, евгений онегин
Какая-то мистика, Республика Крым, легенды, Михаил Булгаков, Николай I, Александр Пушкин, А. С. Пушкин, Евгений Онегин
12:00 10.02.2023
 

Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма

Какая-то мистика
Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона. Легенды Крыма
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Чем закончилась экспедиция Николая I к месту, где обитает существо? Какую повесть посвятил чудищу Михаил Булгаков? Карадагский змей охотится на дельфинов? Почему некоторые ученые считают, что Карадагский змей не выдумка мистиков? Какая история связана с великаном и вулканом Кара-Даг? Изучаем легенды Крыма.
Об истории горного массива Карадаг рассказала глава отдела экологического просвещения и научной информации Карадагского заповедника Федоренко Марина Николаевна.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан Жигалов
Монтаж: Андрей Темнов
 
Какая-то мистикаРеспублика КрымлегендыМихаил БулгаковНиколай IАлександр ПушкинА. С. ПушкинЕвгений Онегин
 
 
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