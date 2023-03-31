https://ria.ru/20230331/graal-1862088457.html
Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму
Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму - РИА Новости, 31.03.2023
Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму
Как в первой половине XX века на склонах горы Бойки оккультисты из СССР и Третьего Рейха искали Священный Грааль? Почему гора из-за него гудит и движется? И кто оставил на вершине горы рунический лабиринт из ровных скальных разломов? Продолжаем изучать легенды Крыма.
2023-03-31T11:56
2023-03-31T11:56
2023-03-31T11:56
какая-то мистика
подкаст
республика крым
ссср
история
туризм
михаил булгаков
николай i
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Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму
Как в первой половине XX века на склонах горы Бойки оккультисты из СССР и Третьего Рейха искали Священный Грааль? Почему гора из-за него гудит и движется? И кто оставил на вершине горы рунический лабиринт из ровных скальных разломов? Продолжаем изучать легенды Крыма.
audio/mpeg
Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму
Как в первой половине XX века на склонах горы Бойки оккультисты из СССР и Третьего Рейха искали Священный Грааль? Почему гора из-за него гудит и движется? И кто оставил на вершине горы рунический лабиринт из ровных скальных разломов? Продолжаем изучать легенды Крыма.
audio/mpeg
В эпизоде "Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона" вы сможете узнать об экспедиции Николая I к месту обитания чудовища, повести Михаила Булгакова, посвящённой легендарному существу, и связи великана и вулкана Караг-Даг.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Флиер, Дарья Дубинина, Ирина Любина, Артур Арушанян, Руслан ЖигаловРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей Темнов
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подкаст, республика крым, ссср, история, туризм, михаил булгаков, николай i, аудио
Какая-то мистика, Подкаст, Республика Крым, СССР, история, Туризм, Михаил Булгаков, Николай I
Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму
Как в первой половине XX века на склонах горы Бойки оккультисты из СССР и Третьего Рейха искали Священный Грааль? Почему гора из-за него гудит и движется? И кто оставил на вершине горы рунический лабиринт из ровных скальных разломов? Продолжаем изучать легенды Крыма.