https://ria.ru/20230331/graal-1862088457.html

Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму

Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму - РИА Новости, 31.03.2023

Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму

Как в первой половине XX века на склонах горы Бойки оккультисты из СССР и Третьего Рейха искали Священный Грааль? Почему гора из-за него гудит и движется? И кто оставил на вершине горы рунический лабиринт из ровных скальных разломов? Продолжаем изучать легенды Крыма.

2023-03-31T11:56

2023-03-31T11:56

2023-03-31T11:56

какая-то мистика

подкаст

республика крым

ссср

история

туризм

михаил булгаков

николай i

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Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму Как в первой половине XX века на склонах горы Бойки оккультисты из СССР и Третьего Рейха искали Священный Грааль? Почему гора из-за него гудит и движется? И кто оставил на вершине горы рунический лабиринт из ровных скальных разломов? Продолжаем изучать легенды Крыма. audio/mpeg

Как СССР и Третий Рейх пытались заполучить Священный Грааль в Крыму Как в первой половине XX века на склонах горы Бойки оккультисты из СССР и Третьего Рейха искали Священный Грааль? Почему гора из-за него гудит и движется? И кто оставил на вершине горы рунический лабиринт из ровных скальных разломов? Продолжаем изучать легенды Крыма. audio/mpeg

В эпизоде "Карадагский змей, циклоп-людоед и чудотворная икона" вы сможете узнать об экспедиции Николая I к месту обитания чудовища, повести Михаила Булгакова, посвящённой легендарному существу, и связи великана и вулкана Караг-Даг.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Виктор Флиер, Дарья Дубинина, Ирина Любина, Артур Арушанян, Руслан ЖигаловРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей Темнов

республика крым

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, республика крым, ссср, история, туризм, михаил булгаков, николай i, аудио