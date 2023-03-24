https://ria.ru/20230324/lyubov-1860337054.html

Чаша любви, Девичья башня и фонтан слез: романтические легенды Крыма

Чаша любви, Девичья башня и фонтан слез: романтические легенды Крыма - РИА Новости, 24.03.2023

Чаша любви, Девичья башня и фонтан слез: романтические легенды Крыма

Что должны сделать влюбленные, добравшись до Чаши любви, и как с этим связаны скифы и тавры? Почему башня в Судаке называется Девичьей и кого называют крымскими Ромео и Джульеттой? Кто такая Зюлейка и где найти камень, который до сих пор "плачет"? Какая легенда легла в основу поэмы Пушкина “ Бахчисарайский фонтан”? Изучаем поверья Крыма о любви.

2023-03-24T12:00

2023-03-24T12:00

2023-03-24T12:20

какая-то мистика

судак

технологии

республика крым

бахчисарай (крым)

любовь

любовь

александр пушкин

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Чаша любви, Девичья башня и фонтан слез: романтические легенды Крыма Что должны сделать влюбленные, добравшись до Чаши любви, и как с этим связаны скифы и тавры? Почему башня в Судаке называется Девичьей и кого называют крымскими Ромео и Джульеттой? Кто такая Зюлейка и где найти камень, который до сих пор "плачет"? Какая легенда легла в основу поэмы Пушкина “ Бахчисарайский фонтан”? Изучаем поверья Крыма о любви. audio/mpeg

Чаша любви, Девичья башня и фонтан слез: романтические легенды Крыма Что должны сделать влюбленные, добравшись до Чаши любви, и как с этим связаны скифы и тавры? Почему башня в Судаке называется Девичьей и кого называют крымскими Ромео и Джульеттой? Кто такая Зюлейка и где найти камень, который до сих пор "плачет"? Какая легенда легла в основу поэмы Пушкина “ Бахчисарайский фонтан”? Изучаем поверья Крыма о любви. audio/mpeg

О турецких легендах, связанных с Крымом, слушайте в эпизоде "Как немцы стреляли в крымскую русалку, а рыба отдала туркам Константинополь".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Дарья Дубинина, Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловРедакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей Темнов

судак

республика крым

бахчисарай (крым)

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судак, технологии, республика крым, бахчисарай (крым), любовь, любовь, александр пушкин, а. с. пушкин, аудио