https://ria.ru/20230317/krym-1858479991.html

Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид

Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид - РИА Новости, 17.03.2023

Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид

Почему именно в Керченском проливе древние греки искали вход в Царство Мертвых? Как местные жители сражались с титанами за быков и коров? И как Ясон стал первым эллином, дошедшим через Керчь и Дон до Балтики? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.

2023-03-17T12:00

2023-03-17T12:00

2023-03-17T12:02

какая-то мистика

республика крым

легенды

керченский пролив

керчь

дон

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Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид Почему именно в Керченском проливе древние греки искали вход в Царство Мертвых? Как местные жители сражались с титанами за быков и коров? И как Ясон стал первым эллином, дошедшим через Керчь и Дон до Балтики? Продолжаем рассказывать о крымских легендах. audio/mpeg

Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид Почему именно в Керченском проливе древние греки искали вход в Царство Мертвых? Как местные жители сражались с титанами за быков и коров? И как Ясон стал первым эллином, дошедшим через Керчь и Дон до Балтики? Продолжаем рассказывать о крымских легендах. audio/mpeg

О турецких легендах, связанных с Крымом, слушайте в эпизоде "Как немцы стреляли в крымскую русалку, а рыба отдала туркам Константинополь".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей Темнов

республика крым

керченский пролив

керчь

дон

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республика крым, легенды, керченский пролив, керчь, дон, аудио