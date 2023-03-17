https://ria.ru/20230317/krym-1858479991.html
Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид
Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид - РИА Новости, 17.03.2023
Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид
Почему именно в Керченском проливе древние греки искали вход в Царство Мертвых? Как местные жители сражались с титанами за быков и коров? И как Ясон стал первым эллином, дошедшим через Керчь и Дон до Балтики? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.
2023-03-17T12:00
2023-03-17T12:00
2023-03-17T12:02
какая-то мистика
республика крым
легенды
керченский пролив
керчь
дон
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Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид
Почему именно в Керченском проливе древние греки искали вход в Царство Мертвых? Как местные жители сражались с титанами за быков и коров? И как Ясон стал первым эллином, дошедшим через Керчь и Дон до Балтики? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.
audio/mpeg
Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид
Почему именно в Керченском проливе древние греки искали вход в Царство Мертвых? Как местные жители сражались с титанами за быков и коров? И как Ясон стал первым эллином, дошедшим через Керчь и Дон до Балтики? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.
audio/mpeg
О турецких легендах, связанных с Крымом, слушайте в эпизоде "Как немцы стреляли в крымскую русалку, а рыба отдала туркам Константинополь".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей Темнов
республика крым
керченский пролив
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республика крым, легенды, керченский пролив, керчь, дон, аудио
Какая-то мистика, Республика Крым, легенды, Керченский пролив, Керчь, Дон
Как в Керченском проливе кочевники бились с титанами, а Одиссей искал Аид
Почему именно в Керченском проливе древние греки искали вход в Царство Мертвых? Как местные жители сражались с титанами за быков и коров? И как Ясон стал первым эллином, дошедшим через Керчь и Дон до Балтики? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.