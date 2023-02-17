https://ria.ru/20230217/krym-1852310595.html
Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма
Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма - РИА Новости, 17.02.2023
Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма
Что будет с тем, кто встретит призрак мангупского мальчика, и откуда взялась эта байка? Где найти джиннов на Мангупе и что случилось с замурованными в пещере Хыз-куле девушками? Правда ли Черное море было озером и где по ночам слышны чудовищные песни? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.
2023-02-17T12:00
2023-02-17T12:00
2023-02-17T12:00
какая-то мистика
республика крым
легенды
культура
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Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма
Что будет с тем, кто встретит призрак мангупского мальчика, и откуда взялась эта байка? Где найти джиннов на Мангупе и что случилось с замурованными в пещере Хыз-куле девушками? Правда ли Черное море было озером и где по ночам слышны чудовищные песни? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.
audio/mpeg
Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма
Что будет с тем, кто встретит призрак мангупского мальчика, и откуда взялась эта байка? Где найти джиннов на Мангупе и что случилось с замурованными в пещере Хыз-куле девушками? Правда ли Черное море было озером и где по ночам слышны чудовищные песни? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.
audio/mpeg
Приглашенный эксперт — декан исторического факультета Крымского федерального университета и руководитель Мангупской археологической экспедиции Александр Германович Герцен.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
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республика крым, легенды, культура, аудио
Какая-то мистика, Республика Крым, легенды, Культура
Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма
Что будет с тем, кто встретит призрак мангупского мальчика, и откуда взялась эта байка? Где найти джиннов на Мангупе и что случилось с замурованными в пещере Хыз-куле девушками? Правда ли Черное море было озером и где по ночам слышны чудовищные песни? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.