https://ria.ru/20230217/krym-1852310595.html

Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма

Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма - РИА Новости, 17.02.2023

Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма

Что будет с тем, кто встретит призрак мангупского мальчика, и откуда взялась эта байка? Где найти джиннов на Мангупе и что случилось с замурованными в пещере Хыз-куле девушками? Правда ли Черное море было озером и где по ночам слышны чудовищные песни? Продолжаем рассказывать о крымских легендах.

2023-02-17T12:00

2023-02-17T12:00

2023-02-17T12:00

какая-то мистика

республика крым

легенды

культура

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Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма Что будет с тем, кто встретит призрак мангупского мальчика, и откуда взялась эта байка? Где найти джиннов на Мангупе и что случилось с замурованными в пещере Хыз-куле девушками? Правда ли Черное море было озером и где по ночам слышны чудовищные песни? Продолжаем рассказывать о крымских легендах. audio/mpeg

Следы Атлантиды, призраки детей и волшебные джинны: легенды Крыма Что будет с тем, кто встретит призрак мангупского мальчика, и откуда взялась эта байка? Где найти джиннов на Мангупе и что случилось с замурованными в пещере Хыз-куле девушками? Правда ли Черное море было озером и где по ночам слышны чудовищные песни? Продолжаем рассказывать о крымских легендах. audio/mpeg

Приглашенный эксперт — декан исторического факультета Крымского федерального университета и руководитель Мангупской археологической экспедиции Александр Германович Герцен.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика крым, легенды, культура, аудио