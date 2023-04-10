https://ria.ru/20230410/snaypery-1864313991.html

"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России

"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России - РИА Новости, 10.04.2023

"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России

Группа "Ночные снайперы" анонсировала в своей соцсети онлайн-концерт. Рокеры планируют выступить вечером десятого апреля. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:42

2023-04-10T18:42

2023-04-10T18:48

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Группа "Ночные снайперы" анонсировала в своей соцсети онлайн-концерт. Рокеры планируют выступить вечером десятого апреля. Артисты решили дать концерт в Сети на фоне массовой отмены их выступлений в России. Сначала мэр Чебоксар Денис Спирин заявил, что мероприятие группы не состоится. Затем продажу билетов на "Ночных снайперов" приостановили в Ульяновске. Следом выступления музыкантов отменились в Пятигорске и Казани. В ответ на случившееся фронтвумен группы Диана Арбенина опубликовала в своей соцсети строки из песни "Гавань" 2019 года, но так и не назвала причину, по которой ее коллектив не выйдет на сцену.Позже Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил, что концерты "Ночных снайперов" отменились из-за поддержки вокалисткой украинцев. Накануне в Центре спортивной подготовки Пермского края заявили, что не будут предоставлять площадку "Ночным снайперам" из-за "возможных провокаций". Концерт рокеров должен был состояться 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева.

https://ria.ru/20230407/kontsert-1863648434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ночные снайперы, диана арбенина, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса, россия, чебоксары, ульяновск