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"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России - РИА Новости, 10.04.2023
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Шоубиз
 
18:42 10.04.2023 (обновлено: 18:48 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/snaypery-1864313991.html
"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России
"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России - РИА Новости, 10.04.2023
"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России
Группа "Ночные снайперы" анонсировала в своей соцсети онлайн-концерт. Рокеры планируют выступить вечером десятого апреля. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:42
2023-04-10T18:48
шоубиз
ночные снайперы
диана арбенина
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
россия
чебоксары
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Группа "Ночные снайперы" анонсировала в своей соцсети онлайн-концерт. Рокеры планируют выступить вечером десятого апреля. Артисты решили дать концерт в Сети на фоне массовой отмены их выступлений в России. Сначала мэр Чебоксар Денис Спирин заявил, что мероприятие группы не состоится. Затем продажу билетов на "Ночных снайперов" приостановили в Ульяновске. Следом выступления музыкантов отменились в Пятигорске и Казани. В ответ на случившееся фронтвумен группы Диана Арбенина опубликовала в своей соцсети строки из песни "Гавань" 2019 года, но так и не назвала причину, по которой ее коллектив не выйдет на сцену.Позже Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил, что концерты "Ночных снайперов" отменились из-за поддержки вокалисткой украинцев. Накануне в Центре спортивной подготовки Пермского края заявили, что не будут предоставлять площадку "Ночным снайперам" из-за "возможных провокаций". Концерт рокеров должен был состояться 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева.
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ночные снайперы, диана арбенина, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса, россия, чебоксары, ульяновск
Шоубиз, Ночные снайперы, Диана Арбенина, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса, Россия, Чебоксары, Ульяновск
"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России

"Ночные снайперы" дадут онлайн-концерт десятого апреля после отмены выступлений в России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМузыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы "Ночные снайперы" в СК "Олимпийский" в Москве. 4 ноября 2018
Музыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы Ночные снайперы в СК Олимпийский в Москве. 4 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Группа "Ночные снайперы" анонсировала в своей соцсети онлайн-концерт. Рокеры планируют выступить вечером десятого апреля.
© Ночные снайперыПубликация на странице группы "Ночные снайперы" в соцсети
Публикация на странице группы Ночные снайперы в соцсети
© Ночные снайперы
Публикация на странице группы "Ночные снайперы" в соцсети
«
"Уже есть ссылка на трансляцию! Сегодня в 19.00", – рассказали музыканты.
Артисты решили дать концерт в Сети на фоне массовой отмены их выступлений в России.
Сначала мэр Чебоксар Денис Спирин заявил, что мероприятие группы не состоится. Затем продажу билетов на "Ночных снайперов" приостановили в Ульяновске.
Следом выступления музыкантов отменились в Пятигорске и Казани. В ответ на случившееся фронтвумен группы Диана Арбенина опубликовала в своей соцсети строки из песни "Гавань" 2019 года, но так и не назвала причину, по которой ее коллектив не выйдет на сцену.
Позже Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил, что концерты "Ночных снайперов" отменились из-за поддержки вокалисткой украинцев.
Накануне в Центре спортивной подготовки Пермского края заявили, что не будут предоставлять площадку "Ночным снайперам" из-за "возможных провокаций". Концерт рокеров должен был состояться 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева.
Отмена концерта группы Ночные снайперы в Казани
Концерт Арбениной в Казани отменили по техническим причинам
7 апреля, 08:16
 
ШоубизНочные снайперыДиана АрбенинаЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнесаРоссияЧебоксарыУльяновск
 
 
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