"Ночные снайперы" анонсировали онлайн-концерт после отмены шоу в России
"Ночные снайперы" дадут онлайн-концерт десятого апреля после отмены выступлений в России
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМузыкант Диана Арбенина перед началом юбилейного концерта группы "Ночные снайперы" в СК "Олимпийский" в Москве. 4 ноября 2018
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Группа "Ночные снайперы" анонсировала в своей соцсети онлайн-концерт. Рокеры планируют выступить вечером десятого апреля.
© Ночные снайперыПубликация на странице группы "Ночные снайперы" в соцсети
© Ночные снайперы
Публикация на странице группы "Ночные снайперы" в соцсети
«
"Уже есть ссылка на трансляцию! Сегодня в 19.00", – рассказали музыканты.
Артисты решили дать концерт в Сети на фоне массовой отмены их выступлений в России.
Сначала мэр Чебоксар Денис Спирин заявил, что мероприятие группы не состоится. Затем продажу билетов на "Ночных снайперов" приостановили в Ульяновске.
Следом выступления музыкантов отменились в Пятигорске и Казани. В ответ на случившееся фронтвумен группы Диана Арбенина опубликовала в своей соцсети строки из песни "Гавань" 2019 года, но так и не назвала причину, по которой ее коллектив не выйдет на сцену.
Позже Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин объяснил, что концерты "Ночных снайперов" отменились из-за поддержки вокалисткой украинцев.
Накануне в Центре спортивной подготовки Пермского края заявили, что не будут предоставлять площадку "Ночным снайперам" из-за "возможных провокаций". Концерт рокеров должен был состояться 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева.