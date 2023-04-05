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В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"
В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 05.04.2023
В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"
Глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированного на РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:16
2023-04-05T11:16
2023-04-05T11:16
шоубиз
ночные снайперы
чебоксары
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диана арбенина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированного на 14 апреля. Один из подписчиков главы города задал вопрос о том, почему допустили мероприятие артиста, который не поддержал спецоперацию. В ответ Спирин заверил, что концерт не состоится. Лидер группы Диана Арбенина пока не прокомментировала ситуацию. Билеты на ближайшие концерты ее группы все еще в продаже. Рокер планируют выступить 10 апреля в Казани, затем в Ижевске и Перми. Шоу "Ночных снайперов" отменяют не в первый раз. Так, в феврале не состоялось выступление группы в Улан-Удэ. По информации СМИ, причиной послужила позиция солистки относительно Крыма и СВО.
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РИА Новости
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ночные снайперы, чебоксары, знаменитости, диана арбенина, казань, ижевск
Шоубиз, Ночные снайперы, Чебоксары, Знаменитости, Диана Арбенина, Казань, Ижевск
В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"
В Чебоксарах отменили концерт рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля