https://ria.ru/20230405/snaypery-1863102304.html

В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"

В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 05.04.2023

В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"

Глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированного на РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:16

2023-04-05T11:16

2023-04-05T11:16

шоубиз

ночные снайперы

чебоксары

знаменитости

диана арбенина

казань

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированного на 14 апреля. Один из подписчиков главы города задал вопрос о том, почему допустили мероприятие артиста, который не поддержал спецоперацию. В ответ Спирин заверил, что концерт не состоится. Лидер группы Диана Арбенина пока не прокомментировала ситуацию. Билеты на ближайшие концерты ее группы все еще в продаже. Рокер планируют выступить 10 апреля в Казани, затем в Ижевске и Перми. Шоу "Ночных снайперов" отменяют не в первый раз. Так, в феврале не состоялось выступление группы в Улан-Удэ. По информации СМИ, причиной послужила позиция солистки относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230331/splin-1862190852.html

чебоксары

казань

ижевск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ночные снайперы, чебоксары, знаменитости, диана арбенина, казань, ижевск