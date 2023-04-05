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В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 05.04.2023
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Шоубиз
 
11:16 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/snaypery-1863102304.html
В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"
В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 05.04.2023
В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"
Глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированного на РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:16
2023-04-05T11:16
шоубиз
ночные снайперы
чебоксары
знаменитости
диана арбенина
казань
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированного на 14 апреля. Один из подписчиков главы города задал вопрос о том, почему допустили мероприятие артиста, который не поддержал спецоперацию. В ответ Спирин заверил, что концерт не состоится. Лидер группы Диана Арбенина пока не прокомментировала ситуацию. Билеты на ближайшие концерты ее группы все еще в продаже. Рокер планируют выступить 10 апреля в Казани, затем в Ижевске и Перми. Шоу "Ночных снайперов" отменяют не в первый раз. Так, в феврале не состоялось выступление группы в Улан-Удэ. По информации СМИ, причиной послужила позиция солистки относительно Крыма и СВО.
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ночные снайперы, чебоксары, знаменитости, диана арбенина, казань, ижевск
Шоубиз, Ночные снайперы, Чебоксары, Знаменитости, Диана Арбенина, Казань, Ижевск
В Чебоксарах отменили концерт "Ночных снайперов"

В Чебоксарах отменили концерт рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДиана Арбенина
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированного на 14 апреля.
«

"Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", запланированный на 14 апреля в Ледовом дворце "Чебоксары-Арена", отменяется. Соответствующее уведомление направлено организатору концерта", – заявил мэр.

Один из подписчиков главы города задал вопрос о том, почему допустили мероприятие артиста, который не поддержал спецоперацию. В ответ Спирин заверил, что концерт не состоится.
© Темы, которые поднял мэр/TelegramКомментарии в телеграм-канале мэра Чебоксар Дениса Спирина
Комментарии в телеграм-канале мэра Чебоксар Дениса Спирина
© Темы, которые поднял мэр/Telegram
Комментарии в телеграм-канале мэра Чебоксар Дениса Спирина
Лидер группы Диана Арбенина пока не прокомментировала ситуацию.
Билеты на ближайшие концерты ее группы все еще в продаже. Рокер планируют выступить 10 апреля в Казани, затем в Ижевске и Перми.
Шоу "Ночных снайперов" отменяют не в первый раз. Так, в феврале не состоялось выступление группы в Улан-Удэ. По информации СМИ, причиной послужила позиция солистки относительно Крыма и СВО.
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ШоубизНочные снайперыЧебоксарыЗнаменитостиДиана АрбенинаКазаньИжевск
 
 
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