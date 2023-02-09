https://ria.ru/20230209/arbenina-1850813284.html

В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"

В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 09.02.2023

В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"

В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". Он должен был состояться 21 февраля в Club 69. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:57

2023-02-09T12:57

2023-02-09T12:57

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

улан-удэ

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". Он должен был состояться 21 февраля в Club 69. На сайте оператора "Сибкассы" появилась пометка, что мероприятие отменено. Кроме того, информация о концерте исчезла из раздела "Афиша" на сайте группы. По данным местных СМИ, отмена мероприятия связана с позицией солистки "Ночных снайперов" Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Тем не менее продажа билетов на выступления коллектива в других городах все еще открыта. Ранее концерты группы Anacondaz отменили в 15 российских городах. Вероятной причиной послужила критика спецоперации музыкантами.

https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html

улан-удэ

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, ночные снайперы, улан-удэ