https://ria.ru/20230209/arbenina-1850813284.html
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 09.02.2023
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". Он должен был состояться 21 февраля в Club 69. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:57
2023-02-09T12:57
2023-02-09T12:57
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
улан-удэ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". Он должен был состояться 21 февраля в Club 69. На сайте оператора "Сибкассы" появилась пометка, что мероприятие отменено. Кроме того, информация о концерте исчезла из раздела "Афиша" на сайте группы. По данным местных СМИ, отмена мероприятия связана с позицией солистки "Ночных снайперов" Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Тем не менее продажа билетов на выступления коллектива в других городах все еще открыта. Ранее концерты группы Anacondaz отменили в 15 российских городах. Вероятной причиной послужила критика спецоперации музыкантами.
https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диана арбенина, ночные снайперы, улан-удэ
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Улан-Удэ
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов" 21 февраля