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В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 09.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230209/arbenina-1850813284.html
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 09.02.2023
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". Он должен был состояться 21 февраля в Club 69. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:57
2023-02-09T12:57
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
улан-удэ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". Он должен был состояться 21 февраля в Club 69. На сайте оператора "Сибкассы" появилась пометка, что мероприятие отменено. Кроме того, информация о концерте исчезла из раздела "Афиша" на сайте группы. По данным местных СМИ, отмена мероприятия связана с позицией солистки "Ночных снайперов" Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО. Тем не менее продажа билетов на выступления коллектива в других городах все еще открыта. Ранее концерты группы Anacondaz отменили в 15 российских городах. Вероятной причиной послужила критика спецоперации музыкантами.
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Александра Липатова
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диана арбенина, ночные снайперы, улан-удэ
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Улан-Удэ
12:57 09.02.2023
 
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"

В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов" 21 февраля

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкДиана Арбенина
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов". Он должен был состояться 21 февраля в Club 69.
На сайте оператора "Сибкассы" появилась пометка, что мероприятие отменено. Кроме того, информация о концерте исчезла из раздела "Афиша" на сайте группы.
© СИБКАССАСкриншот страницы сайта "СИБКАССА"
Скриншот страницы сайта СИБКАССА
1 из 2
Скриншот страницы сайта "СИБКАССА"
© СИБКАССА
© Ночные Снайперы и Диана АрбенинаСкриншот страницы сайта "Ночные Снайперы и Диана Арбенина"
Скриншот страницы сайта Ночные Снайперы и Диана Арбенина
2 из 2
Скриншот страницы сайта "Ночные Снайперы и Диана Арбенина"
© Ночные Снайперы и Диана Арбенина
1 из 2
Скриншот страницы сайта "СИБКАССА"
© СИБКАССА
2 из 2
Скриншот страницы сайта "Ночные Снайперы и Диана Арбенина"
© Ночные Снайперы и Диана Арбенина
По данным местных СМИ, отмена мероприятия связана с позицией солистки "Ночных снайперов" Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
Тем не менее продажа билетов на выступления коллектива в других городах все еще открыта.
Ранее концерты группы Anacondaz отменили в 15 российских городах. Вероятной причиной послужила критика спецоперации музыкантами.
Певица INSTASAMKA
1 февраля, 16:46Шоубиз
В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа
 
ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыУлан-Удэ
 
 
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