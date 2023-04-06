В Казани отменили концерт "Ночных снайперов"
В Казани отменили концерт "Ночных снайперов", запланированный на 10 апреля
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Казани отменили концерт группы "Ночные снайперы", который должен был состояться 10 апреля в ТАГТОиБ им. М.Джалиля, сообщает Inkazan.
Администратор площадки заявил источнику, что накануне было принято решение об отмене мероприятия.
На сайтах операторов также прекратилась продажа билетов на концерт. Тем не менее Диана Арбенина никак не отреагировала на происходящее.
Отмена концерта группы "Ночные снайперы" в Казани
Отмена концерта группы "Ночные снайперы" в Казани
1 из 3
Отмена концерта группы "Ночные снайперы" в Казани
Отмена концерта группы "Ночные снайперы" в Казани
3 из 3
Отмена концерта группы "Ночные снайперы" в Казани
1 из 3
Отмена концерта группы "Ночные снайперы" в Казани
3 из 3
Билеты на выступления группы в других городах пока еще продаются на сайтах операторов – музыканты планируют выступить в Ижевске и Перми в апреле.
В этом месяце отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов". Ранее глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что мероприятие коллектива 14 апреля не состоится. После этого была приостановлена продажа билетов в Ульяновске. Также отменилось выступление группы в Пятигорске.
По информации СМИ, причиной несостоявшихся концертов стала позиция фронтвумен группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.