https://ria.ru/20230406/arbenina-1863554462.html

В Казани отменили концерт "Ночных снайперов"

В Казани отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 06.04.2023

В Казани отменили концерт "Ночных снайперов"

В Казани отменили концерт группы "Ночные снайперы", который должен был состояться 10 апреля в ТАГТОиБ им. М.Джалиля, сообщает Inkazan. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:28

2023-04-06T18:28

2023-04-06T18:28

шоубиз

ночные снайперы

казань

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155633/71/1556337159_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_cbaefaecc8a018161ba7fa3266821a7d.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Казани отменили концерт группы "Ночные снайперы", который должен был состояться 10 апреля в ТАГТОиБ им. М.Джалиля, сообщает Inkazan.Администратор площадки заявил источнику, что накануне было принято решение об отмене мероприятия. На сайтах операторов также прекратилась продажа билетов на концерт. Тем не менее Диана Арбенина никак не отреагировала на происходящее. Билеты на выступления группы в других городах пока еще продаются на сайтах операторов – музыканты планируют выступить в Ижевске и Перми в апреле.В этом месяце отменилось сразу несколько концертов "Ночных снайперов". Ранее глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что мероприятие коллектива 14 апреля не состоится. После этого была приостановлена продажа билетов в Ульяновске. Также отменилось выступление группы в Пятигорске. По информации СМИ, причиной несостоявшихся концертов стала позиция фронтвумен группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ночные снайперы, казань, знаменитости