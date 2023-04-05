https://ria.ru/20230405/snaypery-1863296961.html

В Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт "Ночных снайперов"

В Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 05.04.2023

В Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт "Ночных снайперов"

В Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт группы "Ночные снайперы", который должен был состояться 16 апреля во Дворце спорта "Волга-Спорт-Арена". РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:54

2023-04-05T18:54

2023-04-05T18:54

шоубиз

ульяновск

ночные снайперы

диана арбенина

знаменитости

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Ульяновске приостановили продажу билетов на концерт группы "Ночные снайперы", который должен был состояться 16 апреля во Дворце спорта "Волга-Спорт-Арена". На официальном сайте коллектива при попытке купить билеты появляется сообщение о том, что продажа билетов приостановлена. Их также невозможно приобрести на сайтах билетных операторов. По информации СМИ, отмена концерта связана с проведением крупного мероприятия во Дворце спорта за день до выступления рокеров. Но новую дату не объявили. Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина произошедшее не прокомментировала.Билеты на ближайшие концерты "Ночных снайперов" еще есть в продаже – музыканты планируют выступить в нескольких российских городах в апреле, среди которых Казань, Ижевск, Пермь и Ульяновск. Ранее глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что концерт "Ночных снайперов" 14 апреля не состоится. По данным ряда СМИ, причиной несостоявшихся концертов группы стала позиция Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230405/meladze-1863172289.html

ульяновск

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ульяновск, ночные снайперы, диана арбенина, знаменитости