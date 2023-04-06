https://ria.ru/20230406/snaypery-1863428493.html

В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов"

В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 06.04.2023

В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов"

Представитель площадки ДК "София" в Пятигорске сообщил РИА Новости об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на восьмое июня. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T12:41

2023-04-06T12:41

2023-04-06T12:43

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

пятигорск

знаменитости

казань

ижевск

звезды

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Представитель площадки ДК "София" в Пятигорске сообщил РИА Новости об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на восьмое июня. Несмотря на слова представителя площадки, билеты на июньский концерт рокеров почему-то продаются как на официальном сайте "Ночных снайперов", так и у билетных операторов. Сама Диана Арбенина произошедшее не прокомментировала.Билеты на ближайшие концерты группы тоже есть в продаже – музыканты планируют выступить в нескольких российских городах в апреле, среди которых Казань, Ижевск и Пермь. Мероприятия коллектива отменили не в первый раз. Ранее глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что концерт "Ночных снайперов" 14 апреля не состоится. Помимо этого, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. По данным СМИ, причиной несостоявшихся концертов рокеров стала позиция лидера группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230405/meladze-1863172289.html

пятигорск

казань

ижевск

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, ночные снайперы, пятигорск, знаменитости, казань, ижевск, звезды