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В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 06.04.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:41 06.04.2023 (обновлено: 12:43 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/snaypery-1863428493.html
В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов"
В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов" - РИА Новости, 06.04.2023
В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов"
Представитель площадки ДК "София" в Пятигорске сообщил РИА Новости об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на восьмое июня. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T12:41
2023-04-06T12:43
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
пятигорск
знаменитости
казань
ижевск
звезды
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Представитель площадки ДК "София" в Пятигорске сообщил РИА Новости об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на восьмое июня. Несмотря на слова представителя площадки, билеты на июньский концерт рокеров почему-то продаются как на официальном сайте "Ночных снайперов", так и у билетных операторов. Сама Диана Арбенина произошедшее не прокомментировала.Билеты на ближайшие концерты группы тоже есть в продаже – музыканты планируют выступить в нескольких российских городах в апреле, среди которых Казань, Ижевск и Пермь. Мероприятия коллектива отменили не в первый раз. Ранее глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что концерт "Ночных снайперов" 14 апреля не состоится. Помимо этого, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. По данным СМИ, причиной несостоявшихся концертов рокеров стала позиция лидера группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
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диана арбенина, ночные снайперы, пятигорск, знаменитости, казань, ижевск, звезды
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Пятигорск, Знаменитости, Казань, Ижевск, звезды
В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов"

В Пятигорске отменили концерт группы "Ночные снайперы", запланированный на восьмое июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Диана Арбенина во время выступления на музыкальном фестивале "Нашествие 2016"
Певица Диана Арбенина во время выступления на музыкальном фестивале Нашествие 2016 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Представитель площадки ДК "София" в Пятигорске сообщил РИА Новости об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на восьмое июня.
«

"У нас, как минимум, полтора-два месяца назад вопрос решился. На нашей площадке она (Диана Арбенина – Прим. ред.) отменена", – рассказали в ДК "София".

Несмотря на слова представителя площадки, билеты на июньский концерт рокеров почему-то продаются как на официальном сайте "Ночных снайперов", так и у билетных операторов.
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
1 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
2 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
3 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
1 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
2 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
3 из 3
Сама Диана Арбенина произошедшее не прокомментировала.
Билеты на ближайшие концерты группы тоже есть в продаже – музыканты планируют выступить в нескольких российских городах в апреле, среди которых Казань, Ижевск и Пермь.
Мероприятия коллектива отменили не в первый раз. Ранее глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что концерт "Ночных снайперов" 14 апреля не состоится. Помимо этого, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске.
По данным СМИ, причиной несостоявшихся концертов рокеров стала позиция лидера группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Краснодаре отменили концерт Валерия Меладзе
5 апреля, 14:17
 
ШоубизДиана АрбенинаНочные снайперыПятигорскЗнаменитостиКазаньИжевскзвезды
 
 
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