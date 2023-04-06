В Пятигорске отменили концерт "Ночных снайперов"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Представитель площадки ДК "София" в Пятигорске сообщил РИА Новости об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на восьмое июня. Несмотря на слова представителя площадки, билеты на июньский концерт рокеров почему-то продаются как на официальном сайте "Ночных снайперов", так и у билетных операторов. Сама Диана Арбенина произошедшее не прокомментировала.Билеты на ближайшие концерты группы тоже есть в продаже – музыканты планируют выступить в нескольких российских городах в апреле, среди которых Казань, Ижевск и Пермь. Мероприятия коллектива отменили не в первый раз. Ранее глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что концерт "Ночных снайперов" 14 апреля не состоится. Помимо этого, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске. По данным СМИ, причиной несостоявшихся концертов рокеров стала позиция лидера группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Представитель площадки ДК "София" в Пятигорске сообщил РИА Новости об отмене концерта рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на восьмое июня.
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"У нас, как минимум, полтора-два месяца назад вопрос решился. На нашей площадке она (Диана Арбенина – Прим. ред.) отменена", – рассказали в ДК "София".
Несмотря на слова представителя площадки, билеты на июньский концерт рокеров почему-то продаются как на официальном сайте "Ночных снайперов", так и у билетных операторов.
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
1 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
2 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
3 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
1 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
2 из 3
Продажа билетов на концерт Дианы Арбениной в Пятигорске
3 из 3
Сама Диана Арбенина произошедшее не прокомментировала.
Билеты на ближайшие концерты группы тоже есть в продаже – музыканты планируют выступить в нескольких российских городах в апреле, среди которых Казань, Ижевск и Пермь.
Мероприятия коллектива отменили не в первый раз. Ранее глава городской администрации города Чебоксары Денис Спирин заявил, что концерт "Ночных снайперов" 14 апреля не состоится. Помимо этого, продажа билетов на выступление группы была приостановлена в Ульяновске.
По данным СМИ, причиной несостоявшихся концертов рокеров стала позиция лидера группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
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