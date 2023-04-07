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Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов
Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов - РИА Новости, 07.04.2023
Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов
Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:33
2023-04-07T13:33
2023-04-07T17:00
шоубиз
диана арбенина
ночные снайперы
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов.Певица процитировала в соцсетях свою песню "Гавань" 2019 года из альбома "Невыносимая легкость бытия":"Не бойся — над нами звезда.Не бойся: уже никогдане спросят, зачем ты приехал сюда.Не бойся и стой на своем.Мы вместе все переживем".При этом Арбенина не назвала причину, по которой выступления ее коллектива не состоятся.В этом месяце отменили сразу несколько концертов "Ночных снайперов". Глава городской администрации Чебоксар Денис Спирин заявил, что выступление группы, намеченное на 14 апреля, не состоится. После этого организаторы приостановили продажу билетов в Ульяновске, а также отменили мероприятие в Пятигорске.В свою очередь, представитель Министерства культуры Татарстана сообщил, что концерт "Ночных снайперов" в Казани не состоится по техническим причинам. Его планировали провести 10 апреля.По информации СМИ, причиной отмены концертов стала позиция фронтвумен группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.
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РИА Новости
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диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, звезды, чебоксары, ульяновск, пятигорск, новости культуры
Шоубиз, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Знаменитости, Музыка, звезды, Чебоксары, Ульяновск, Пятигорск, Новости культуры
Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов
Арбенина после отмены концертов опубликовала текст песни "Гавань"