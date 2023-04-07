https://ria.ru/20230407/arbenina-1863725199.html

Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов

Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов - РИА Новости, 07.04.2023

Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:33

2023-04-07T13:33

2023-04-07T17:00

шоубиз

диана арбенина

ночные снайперы

знаменитости

музыка

звезды

чебоксары

ульяновск

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов.Певица процитировала в соцсетях свою песню "Гавань" 2019 года из альбома "Невыносимая легкость бытия":"Не бойся — над нами звезда.Не бойся: уже никогдане спросят, зачем ты приехал сюда.Не бойся и стой на своем.Мы вместе все переживем".При этом Арбенина не назвала причину, по которой выступления ее коллектива не состоятся.В этом месяце отменили сразу несколько концертов "Ночных снайперов". Глава городской администрации Чебоксар Денис Спирин заявил, что выступление группы, намеченное на 14 апреля, не состоится. После этого организаторы приостановили продажу билетов в Ульяновске, а также отменили мероприятие в Пятигорске.В свою очередь, представитель Министерства культуры Татарстана сообщил, что концерт "Ночных снайперов" в Казани не состоится по техническим причинам. Его планировали провести 10 апреля.По информации СМИ, причиной отмены концертов стала позиция фронтвумен группы Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.

https://ria.ru/20230405/meladze-1863172289.html

https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

диана арбенина, ночные снайперы, знаменитости, музыка, звезды, чебоксары, ульяновск, пятигорск, новости культуры