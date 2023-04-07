https://ria.ru/20230407/kontsert-1863648434.html
Концерт Арбениной в Казани отменили по техническим причинам
Концерт Арбениной в Казани отменили по техническим причинам - РИА Новости, 07.04.2023
Концерт Арбениной в Казани отменили по техническим причинам
Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Казани, анонсированный на 10 апреля, отменен по техническим причинам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:16
2023-04-07T08:16
2023-04-07T08:16
шоубиз
россия
казань
диана арбенина
ночные снайперы
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КАЗАНЬ , 7 апр – РИА Новости. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Казани, анонсированный на 10 апреля, отменен по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель министерства культуры Татарстана. "Проведение концерта Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменено по техническим причинам", - сказал собеседник агентства. На сайте группы "Ночные снайперы" концерт в Казани по-прежнему значится в афише тура по городам России. В афише театра оперы и балета на его сайте такого концерта нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, диана арбенина, ночные снайперы
Шоубиз, Россия, Казань, Диана Арбенина, Ночные снайперы
Концерт Арбениной в Казани отменили по техническим причинам
Концерт Арбениной в Казани, анонсированный на 10 апреля, отменили по техническим причинам
КАЗАНЬ , 7 апр – РИА Новости. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Казани, анонсированный на 10 апреля, отменен по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель министерства культуры Татарстана.
"Проведение концерта Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменено по техническим причинам", - сказал собеседник агентства.
На сайте группы "Ночные снайперы" концерт в Казани по-прежнему значится в афише тура по городам России. В афише театра оперы и балета на его сайте такого концерта нет.
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