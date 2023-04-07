https://ria.ru/20230407/kontsert-1863648434.html

Концерт Арбениной в Казани отменили по техническим причинам

Концерт Арбениной в Казани отменили по техническим причинам - РИА Новости, 07.04.2023

Концерт Арбениной в Казани отменили по техническим причинам

Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Казани, анонсированный на 10 апреля, отменен по техническим причинам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T08:16

2023-04-07T08:16

2023-04-07T08:16

шоубиз

россия

казань

диана арбенина

ночные снайперы

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КАЗАНЬ , 7 апр – РИА Новости. Концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной в Казани, анонсированный на 10 апреля, отменен по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель министерства культуры Татарстана. "Проведение концерта Дианы Арбениной в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля отменено по техническим причинам", - сказал собеседник агентства. На сайте группы "Ночные снайперы" концерт в Казани по-прежнему значится в афише тура по городам России. В афише театра оперы и балета на его сайте такого концерта нет.

https://ria.ru/20230405/meladze-1863172289.html

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казань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казань, диана арбенина, ночные снайперы