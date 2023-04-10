https://ria.ru/20230410/arbenina-1864224106.html

В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций"

В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций" - РИА Новости, 10.04.2023

В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций"

Центр спортивной подготовки Пермского края решил не предоставлять 12 апреля площадку в спортивном комплексе имени Сухарева для концерта певицы Дианы Арбениной и РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:18

2023-04-10T13:18

2023-04-10T13:18

шоубиз

ночные снайперы

диана арбенина

пермский край

пермь

казань

следственный комитет россии (ск рф)

звезды

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ПЕРМЬ, 10 апр — РИА Новости. Центр спортивной подготовки Пермского края решил не предоставлять 12 апреля площадку в спортивном комплексе имени Сухарева для концерта певицы Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости в учреждении. В городских кассах Kassy.ru РИА Новости заявили, что концерт состоится, "информации об отмене нет". При этом приобрести билет на концерт Арбениной на сайте сервиса невозможно. Концерт Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" должен был состояться вечером 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева на шоссе Космонавтов. Музыканты планировали представить новую программу "Авиарежим". Ранее шоу "Ночных снайперов" отменили в ряде других российских городов, среди которых Казань, Тольятти, Чебоксары, Ульяновск, Пятигорск и Ростов-на-Дону. Все выступления должны были стать частью масштабного тура рокеров.

https://ria.ru/20230407/arbenina-1863725199.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

ночные снайперы, диана арбенина, пермский край, пермь, казань, следственный комитет россии (ск рф), звезды, знаменитости, шоу-бизнес