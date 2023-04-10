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В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций" - РИА Новости, 10.04.2023
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Шоубиз
 
13:18 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/arbenina-1864224106.html
В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций"
В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций" - РИА Новости, 10.04.2023
В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций"
Центр спортивной подготовки Пермского края решил не предоставлять 12 апреля площадку в спортивном комплексе имени Сухарева для концерта певицы Дианы Арбениной и РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:18
2023-04-10T13:18
шоубиз
ночные снайперы
диана арбенина
пермский край
пермь
казань
следственный комитет россии (ск рф)
звезды
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ПЕРМЬ, 10 апр — РИА Новости. Центр спортивной подготовки Пермского края решил не предоставлять 12 апреля площадку в спортивном комплексе имени Сухарева для концерта певицы Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости в учреждении. В городских кассах Kassy.ru РИА Новости заявили, что концерт состоится, "информации об отмене нет". При этом приобрести билет на концерт Арбениной на сайте сервиса невозможно. Концерт Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" должен был состояться вечером 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева на шоссе Космонавтов. Музыканты планировали представить новую программу "Авиарежим". Ранее шоу "Ночных снайперов" отменили в ряде других российских городов, среди которых Казань, Тольятти, Чебоксары, Ульяновск, Пятигорск и Ростов-на-Дону. Все выступления должны были стать частью масштабного тура рокеров.
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ночные снайперы, диана арбенина, пермский край, пермь, казань, следственный комитет россии (ск рф), звезды, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Ночные снайперы, Диана Арбенина, Пермский край, Пермь, Казань, Следственный комитет России (СК РФ), звезды, Знаменитости, Шоу-бизнес
В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций"

Спорткомплекс в Перми отменил концерт группы Арбениной "во избежание возможных провокаций"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСолистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале "Чартова дюжина"
Солистка группы Ночные снайперы Диана Арбенина на XIII-ом ежегодном музыкальном фестивале Чартова дюжина - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕРМЬ, 10 апр — РИА Новости. Центр спортивной подготовки Пермского края решил не предоставлять 12 апреля площадку в спортивном комплексе имени Сухарева для концерта певицы Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости в учреждении.
«
"В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК имени Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной. Организаторы концерта оповещены", — прокомментировали в Центре спортивной подготовки Пермского края.
В городских кассах Kassy.ru РИА Новости заявили, что концерт состоится, "информации об отмене нет". При этом приобрести билет на концерт Арбениной на сайте сервиса невозможно.
Концерт Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" должен был состояться вечером 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева на шоссе Космонавтов. Музыканты планировали представить новую программу "Авиарежим".
Ранее шоу "Ночных снайперов" отменили в ряде других российских городов, среди которых Казань, Тольятти, Чебоксары, Ульяновск, Пятигорск и Ростов-на-Дону. Все выступления должны были стать частью масштабного тура рокеров.
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов
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ШоубизНочные снайперыДиана АрбенинаПермский крайПермьКазаньСледственный комитет России (СК РФ)звездыЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
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