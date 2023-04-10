https://ria.ru/20230410/arbenina-1864224106.html
В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций"
В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций" - РИА Новости, 10.04.2023
В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций"
Центр спортивной подготовки Пермского края решил не предоставлять 12 апреля площадку в спортивном комплексе имени Сухарева для концерта певицы Дианы Арбениной и РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:18
2023-04-10T13:18
2023-04-10T13:18
шоубиз
ночные снайперы
диана арбенина
пермский край
пермь
казань
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 10 апр — РИА Новости. Центр спортивной подготовки Пермского края решил не предоставлять 12 апреля площадку в спортивном комплексе имени Сухарева для концерта певицы Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости в учреждении. В городских кассах Kassy.ru РИА Новости заявили, что концерт состоится, "информации об отмене нет". При этом приобрести билет на концерт Арбениной на сайте сервиса невозможно. Концерт Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" должен был состояться вечером 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева на шоссе Космонавтов. Музыканты планировали представить новую программу "Авиарежим". Ранее шоу "Ночных снайперов" отменили в ряде других российских городов, среди которых Казань, Тольятти, Чебоксары, Ульяновск, Пятигорск и Ростов-на-Дону. Все выступления должны были стать частью масштабного тура рокеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ночные снайперы, диана арбенина, пермский край, пермь, казань, следственный комитет россии (ск рф), звезды, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Ночные снайперы, Диана Арбенина, Пермский край, Пермь, Казань, Следственный комитет России (СК РФ), звезды, Знаменитости, Шоу-бизнес
В Перми отменили концерт Арбениной из-за "возможных провокаций"
Спорткомплекс в Перми отменил концерт группы Арбениной "во избежание возможных провокаций"
ПЕРМЬ, 10 апр — РИА Новости. Центр спортивной подготовки Пермского края решил не предоставлять 12 апреля площадку в спортивном комплексе имени Сухарева для концерта певицы Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные снайперы", сообщили РИА Новости в учреждении.
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"В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций, нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК имени Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной. Организаторы концерта оповещены", — прокомментировали в Центре спортивной подготовки Пермского края.
В городских кассах Kassy.ru РИА Новости заявили, что концерт состоится, "информации об отмене нет". При этом приобрести билет на концерт Арбениной на сайте сервиса невозможно.
Концерт Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" должен был состояться вечером 12 апреля в спортивном комплексе имени Сухарева на шоссе Космонавтов. Музыканты планировали представить новую программу "Авиарежим".
Ранее шоу "Ночных снайперов" отменили в ряде других российских городов, среди которых Казань, Тольятти, Чебоксары, Ульяновск, Пятигорск и Ростов-на-Дону. Все выступления должны были стать частью масштабного тура рокеров.
Диана Арбенина вышла на связь с поклонниками после отмены концертов