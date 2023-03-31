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Айсен Николаев: Якутия накопила уникальный опыт изучения вечной мерзлоты

Айсен Николаев: Якутия накопила уникальный опыт изучения вечной мерзлоты - РИА Новости, 31.03.2023

Айсен Николаев: Якутия накопила уникальный опыт изучения вечной мерзлоты

В Якутске состоялась международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. О главных итогах конференции, о... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T12:12

2023-03-31T12:12

2023-03-31T12:12

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

айсен николаев

якутск

экология

интервью

климат

мерзлота

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В Якутске состоялась международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. О главных итогах конференции, о рисках и преимуществах, которые несут такие изменения РИА Новости рассказал Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.- Айсен Сергеевич, как на ваш взгляд прошла конференция по климату, что можно считать ее главным итогом? Удалось ли привлечь внимание международной научной общественности к проблеме таяния вечной мерзлоты для дальнейшей организации научно-исследовательской работы, новых практических мероприятий в этой сфере в Якутии?- Конференция прошла на высоком уровне. Она проводилась под эгидой председательства России в Арктическом совете. На наш взгляд Россия, как самая большая по площади страна в Арктическом регионе, должна и может стать центром изучения процессов изменения климата в мировом масштабе, с подключением азиатских стран.В работе конференции приняли участие академики, члены-корреспонденты РАН, ведущие специалисты научных и научно-образовательных учреждений России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Бразилии, США и Японии - в общей сложности порядка 500 экспертов.Многие страны мира интересуются, как меняется климат именно в российской части Арктики. Поскольку этот процесс провоцирует дальнейшие климатические изменения в Азии - в Китае или в Индии.Местом проведения конференции Якутия была выбрана не случайно - наша республика становится мостом, связующим Арктику с Азией. Кроме того, в Якутии накоплен уникальный опыт исследования вечной мерзлоты, основанный на многолетней работе Института мерзлотоведения СО РАН, а также Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, который сейчас активно развивает два вектора – арктический и азиатский.То, что конференция носила практический характер, подтверждает ряд подписанных на площадке соглашений, в частности, АНО "Центр управления проектами НОЦ "Север" договорились о сотрудничестве с компанией XY Investment Group и Российско-азиатским консорциумом арктических исследований. Кроме того, на конференции заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты между правительством Якутии, Росгидрометом, СО РАН, Северо-Восточным университетом имени М.К. Аммосова и республиканской Академией наук.Важным результатом также стало то, что на конференции были заложены основы системной работы в отслеживании и реагировании на климатические изменения. Это, например, инициатива внедрения межведомственной системы государственного мониторинга и управления состоянием вечной мерзлоты в Арктической зоне для прогнозирования и регулирования изменений, а также создание профильной Ассоциации геокриологов России для координации работы специалистов по всей стране.Теперь наша задача сделать конференцию регулярной международной экспертной площадкой и собирать научное сообщество в Якутске раз в два года.- Как вы ранее отметили, в конференции участвовали эксперты из разных стран. Как влияет на работу научного сообщества политическая разобщенность в мире?- Изменение климата не регулируется государственными границами, это вопрос глобальный. И зарубежное экспертное сообщество это очень четко понимает, ценит важность совместного поиска решений. В климатической конференции приняли участие 49 зарубежных экспертов, ученых, из них 22 приехали в Якутск, 27 участвовали в заочном формате.Кроме того, текущая геополитическая ситуация в мире подталкивает все глобальные процессы к скорейшему развороту на Восток, и Якутия в этом процессе активно участвует. Уже в прошлом году СВФУ имени М.К. Аммосова совместно с международной организацией "Северный Форум" создали Российско-Азиатский консорциум арктических исследований (РАКАИ),Объединивший организации, изучающие развитие Севера и Арктики, как в регионах России, причем не только арктических, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, так и в Китае, например, Океанологический университет Китая. В ближайших планах привлечение новых участников из Индии, Монголии и других азиатских стран.- Вы отметили опыт Якутии в изучении процессов таяния мерзлоты. Может ли человек противодействовать глобальным природным процессам или речь скорее об адаптации к условиям? Предлагают ли ученые Якутии меры для снижения рисков и угроз?- Адаптация и противодействие климатическим рискам - две стратегии, не исключающие, а дополняющие друг друга. С одной стороны, в промышленно-развитых районах контроль за снижением парниковых газов имеет ключевое значение. С другой – при строительстве инфраструктуры необходимо учитывать долгосрочные прогнозы состояния вечной мерзлоты для обеспечения устойчивости сооружений на десятилетия вперед.В республике многие годы ведется работа по изучению территории вечной мерзлоты. На территории республики оборудованы 8 станций по наблюдению за изменением природной среды. Учёные Якутии могут спрогнозировать изменения климатической системы до 2100 года. Кроме того, наши специалисты занимаются оценкой гидрологических рисков и ищут способы их минимизации, а также разрабатывают решения для восстановления территорий с нарушенным теплообменом и сохранения многолетней мерзлоты.Мы понимаем, что глобальные климатические изменения неизбежны и готовимся к ним. И, в тоже время, ценим уникальные свойства нашей природы сохраняем и используем их. Хороший пример – эксперименты по долговременному хранению семян растений в толще многолетней мерзлоты.- Продолжая обозначенную тему рисков – экономических, экологических, социальных, – что несет изменение климата для республики?- Вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты, только на юго-западе она становится прерывистой.Глобальные тенденции показывают, что на севере климат меняется быстрее, чем в среднем на планете. Простой пример: за весь индустриальный период с 1850 года температура воздуха на Земле выросла в среднем на 1,1 градуса, а в Якутии только за последние 30 лет температура выросла в среднем на 1,4 градуса. Экологические риски связаны с потерей биоразнообразия в хрупких северных экосистемах.Реакция многолетней мерзлоты, например, повышение её температуры или вытаивание подземных льдов, дестабилизирует инфраструктуру, требует внедрения иных практик строительства на территории криолитозоны, приводит к затратам на перенос зданий на безопасные участки населенных пунктов. Поэтому вопрос мониторинга изменений климата – это не сугубо научный, а очень прикладной в экономическом и социальном смысле вопрос.- По оценкам Минприроды РФ, деградация вечной мерзлоты оказывается причиной 29% потерь при добыче нефти и газа, а также вызывает проблемы в строительстве железных и автомобильных дорог. Кроме того, уже даже подсчитали примерный ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году – не менее 5 триллионов рублей. В Якутии разделяют эти опасения?- Безусловно, деградация вечной мерзлоты несет экономические, инфраструктурные и социальные риски. Именно поэтому мы на региональном уровне приняли план адаптации к климатическим изменениям. Этот план предполагает совершенно конкретные действия по минимизации возможного ущерба.В июле 2019 года введена железная дорога до поселка Нижний Бестях, которая пролегает по территории вечной мерзлоты. Для обеспечения устойчивости и надежности на объекте проводятся охлаждающие мероприятия, минимизирующие риски деградации мерзлоты. Кроме того, особенности грунта учитывались на этапе проектирования: для дороги были разработаны специальные технологические решения. Работа ученых и инженеров показала свою эффективность – с момента укладки полотна в 2011 году дефектов из-за таяния вечной мерзлоты не обнаружено.Другой пример – применение цифровых технологий контроля состояния мерзлоты при подземном хранении резервов топлива. Институт мерзлотоведения в ходе многолетнего эксперимента подтвердил, что используемые технологии эффективны, безопасны и экологичны.- Мнения экспертов по динамике состояния вечной мерзлоты, в том числе и якутских, расходятся. Одни бьют тревогу по поводу таяния мерзлоты, другие говорят о том, что потепление – это не катастрофа… Испытывает ли республика уже сегодня реальные проблемы из-за потепления климата? Если да, в чем они выражаются?- Климатические изменения становятся причиной роста лесных пожаров в республике, выхода наледи на дорожное полотно (подобные случаи фиксировались на автотрассе в Мирнинском районе) и повреждения инфраструктурных объектов. И это лишь несколько примеров. В природе все взаимосвязано и дальнейшее потепление скажется не только на погоде и состоянии грунтов, но и на животном и растительном мире.Наша главная задача – минимизировать наносимый природе ущерб и адаптироваться к неизбежным изменениям.- Айсен Сергеевич, еще одна важная тема для республики - северный завоз. До настоящего времени деятельность в сфере северного завоза законодательно не была урегулирована - какая работа ведется для организации системного подхода?- Северный завоз - одна из наиболее ответственных задач властей для обустройства безопасной жизни на Севере. В 1990-е годы транспортно-логистическая система обеспечения северных районов была разрушена. Сейчас мы её восстанавливаем.С подачи президента на федеральном уровне был подготовлен законопроект о северном завозе, который в конце марта был принят в первом чтении. Этот документ должен закрепить гарантии государства по снабжению северных районов и обеспечить доступную цену на основные продукты питания и медикаменты. Кроме того, законопроект установит правила планирования, организации и управления северным завозом, правила взаимодействия органов власти разных уровней, определит их полномочия и ответственность в сложном процессе северного завоза.С точки зрения оптимизации северного завоза Якутия заинтересована в развитии Северного морского пути как будущего драйвера развития России.

https://ria.ru/20230325/klimat-1860608388.html

https://ria.ru/20230324/sammit-1860399084.html

https://ria.ru/20230322/poligon-1859854175.html

https://ria.ru/20230322/monitoring-1859854814.html

https://ria.ru/20230323/merzlota-1860149960.html

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Алёна Пава

россия, айсен николаев, якутск, экология, интервью, климат, мерзлота, республика саха (якутия)