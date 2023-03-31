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Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2018-2023 годах

Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2018-2023 годах - РИА Новости, 31.03.2023

Крупнейшие партии наркотиков, изъятые в России в 2018-2023 годах

31 марта 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейским удалось пресечь деятельность международной наркогруппировки,... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T14:45

2023-03-31T14:45

2023-03-31T14:45

справки

россия

наркотики

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31 марта 2023 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейским удалось пресечь деятельность международной наркогруппировки, поставлявшей кокаин в Россию из Латинской Америки. В Санкт-Петербурге были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителей. Предварительно установлено, что в перевозившем фрукты грузовом автомобиле они оборудовали тайники с наркотиками. Полицейские изъяли более 200 килограммов кокаина, стоимость которого по ценам черного рынка превышает 800 миллионов рублей. 19 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге сотрудники Балтийской таможни во взаимодействии с ФСБ изъяли более 40 килограммов кокаина стоимостью более 600 миллионов рублей. Наркотики были найдены в одном из шести рефрижераторных контейнеров, прибывших на таможенный пост Лесной порт из Бельгии в адрес сети продуктовых супермаркетов. Их перевозили вместе с бананами из Эквадора. 30 марта 2021 года стало известно, что в Рязанской области в подпольной лаборатории изъяли наркотики, которых бы хватило на 280 тысяч доз. Сумма изъятого оценивалась в 560 миллионов рублей. Нарколаборатория располагалась в доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда "товар" оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. В этих регионах полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 килограмм запрещенных веществ. По данным следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин, а для конспирации использовали псевдонимы. 17 декабря 2019 года пресс-служба ФТС России сообщила, что сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Стоимость груза оценивалась в 5,8 миллиарда рублей. Палеты с 2,4 тысячи полимерных бутылок с бесцветной жидкостью были выгружены из самолета, прибывшего из Кельна, на склад временного хранения, там их обнаружили таможенники. 22 ноября 2019 года ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что в Тосненском районе Ленинградской области полиция ликвидировала крупнейшую нарколабораторию. На "производственной площадке" было обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката. Под нужды нарколаборатории использовался целый ангар в поселке Обуховец, а для производства, погрузки и перевозки "продукции" использовалась техника. В ведомстве уточнили, что были изъяты четыре реактора для процесса химического синтеза, автопогрузчик и две грузовые машины. В случае реализации партии готовых наркотиков доход преступников мог составить порядка семи миллиардов рублей. Были задержаны трое мужчин - предполагаемых участников наркобизнеса. 10 июня 2019 года в порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, что составляет более 2,5 миллиона доз. Стоимость наркотиков оценивалась примерно в 4,5 миллиарда рублей. При вскрытии контейнера оказалось, что на упаковках с консервами лежат мешки с килограммовыми брикетами наркотика. Химическое исследование подтвердило, что это кокаин. 30 декабря 2018 года стало известно, что в Свердловской области полицейские пресекли крупнейший канал поставки синтетических наркотиков – сыщики изъяли 85 килограммов синтетики на сумму около 3,4 миллиарда рублей. Наркотик предназначался для производства курительных смесей. Конфискованных 85 килограммов хватило бы, чтобы приготовить более 1,5 миллионов доз. 5 ноября 2015 года глава ФСКН Виктор Иванов заявил о том, что в результате действий наркополицейских в Казани, Новосибирске и Уссурийске были ликвидированы четыре оптово-перевалочных базы для складирования наркотиков. Из незаконного оборота было изъято более 970 килограммов концентрата синтетических наркотиков. По его словам, оптовые партии концентрата "спайса" поступали из Юго-Восточной Азии, а создатель преступного сообщества проживал в Эстонии. Закупочная стоимость изъятой оптовой партии наркотиков на черном рынке в стране-производителе оценивается в 135 миллионов рублей. При этом доход организаторов и соучастников розничной реализации превысил бы 38 миллиардов рублей. 24 сентября 2015 года ФСКН России сообщила о задержании в Подмосковье актера сериала "Бригада" Дмитрия Гуменецкого. В ходе обыска автомашины и гаража задержанного в Солнечногорском районе было обнаружено более 280 килограммов синтетического концентрата, расфасованного в килограммовые пакеты. Из этого количества концентрата можно было изготовить свыше 7 тонн наркотиков. Розничная стоимость такой партии синтетики по ценам черного рынка составила бы более 16 миллиардов рублей. 13 апреля 2016 года Дмитрий Гуменецкий был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, наркотики