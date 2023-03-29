https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861315166.html

Во сколько этим летом обойдется отдых в Турции

Во сколько этим летом обойдется отдых в Турции - РИА Новости, 29.03.2023

Во сколько этим летом обойдется отдых в Турции

Примерно половина уже забронированных на лето туров — в Турцию, хотя цены существенно выросли. Сколько стоят каникулы на Средиземном и Эгейском морях, как туда... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:00

2023-03-29T08:04

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Примерно половина уже забронированных на лето туров — в Турцию, хотя цены существенно выросли. Сколько стоят каникулы на Средиземном и Эгейском морях, как туда добраться, чем там расплачиваться и что включить в программу отдыха — в материале РИА Новости.Главный конкурент"Турция идет с Россией почти наравне по результатам ранних бронирований. У многих туроператоров спрос на путевки туда — в соотношении 50 на 50", — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Россиян не останавливают даже прогнозы возможных землетрясений. Власти страны предложили проверить гостиницы на сейсмоустойчивость. Дискуссии еще продолжаются, эксперты уверяют, что это не увеличит стоимость путевки. "Но отели с таким сертификатом будут больше котироваться среди гостей", — считают в Tez Tour.При этом интерес к поездкам по нашей стране за год вырос на 30 процентов. А к Турции — просел на десять, а то и 25 процентов.Впрочем, ранее бронирование в этом году не так популярно, как до пандемии. "В основном клиенты предпочитают покупать путевки за две-три недели до заезда", — рассказали в "Веди Групп"."Отели подняли цены, и туристы не спешат оплачивать отдых, ждут спецпредложений", — подтверждают в пресс-службе "Русского Экспресса".Почему подорожалоЦены на Турцию растут из-за нехватки перевозки и инфляции в стране, объяснили в "Интуристе". Также стоимость отдыха повышается из-за высокого спроса на каникулы там у европейцев, сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин. У россиян же, соответственно, небольшой выбор из доступных пляжных летних вариантов: не все готовы с пересадками добираться до Греции, Италии или Испании, пережив до этого проблемную эпопею с визами. Средний чек на отдых в Турции летом — 195 тысяч рублей, подсчитали в "Слетать.ру". За год цены выросли примерно на 30 процентов. Тем не менее больше всего — 70 процентов туристов — предпочитают проживание в пятизвездочных гостиницах. Категорию "четыре звезды" выбирают 19 процентов отдыхающих, остальные соглашаются на более бюджетные варианты. Но почти все — 91 процент гостей — настроены на отдых по системе "все включено", отметили в пресс-службе онлайн-сервиса.Сейчас приобрести недельный тур на двоих с вылетом в конце июня и проживанием в отеле категории "четыре звезды" по системе "все включено" можно за 94 тысячи рублей. В "пятерке" дороже — от 102 тысяч рублей, пояснили в Tez Tour. Самым востребованным направлением остается Анталья, рассказали в "Интуристе". Активно развивается сотрудничество с курортами Эгейского побережья, но турпоток туда существенно меньше.Среди клиентов "Слетать.ру" 30 процентов отдыхающих предпочитают Аланью. Каждый пятый выбирает Сиде, а 16 процентов ищет отель в Кемере.У Tez Tour тройку самых популярных курортов возглавляют Белек, Кемер и зона Инжекум в Аланье. "На каждый из них приходится около четверти бронирований", — отметили в компании. Еще больше рейсов из регионовЗа год объемы авиаперевозки из России в Турцию существенно увеличились, в том числе стало больше прямых перелетов из наших регионов. Так, клиенты "Интуриста" будут летать в Анталью из 15 городов, в Даламан — из трех, в Бодрум и Измир — из Москвы.Tez Tour планирует перевозить туристов из столицы на рейсах Southwind Airlines и Yamal Airlines, а из Новосибирска — на самолетах S7. Из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижневартовска, Новосибирска, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, Тюмени, Уфы и Челябинска на турецкие курорты доставят "Аэрофлот", Turkish Airlines, Pegasus Airways, S7, Red Wings, "Азимут", "ИрАэро"."Победа", которой можно добраться в Анталью из Москвы, с июня предложит билеты на этот курорт еще из Самары, Махачкалы, Перми, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа."Аэрофлот" также планирует увеличить число рейсов в Турцию. Самолеты полетят в Анталью, Бодрум, Стамбул, Даламан и Измир из двух столиц, Сочи, Уфы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Причем в пик сезона количество визитов из Москвы в Анталью будет достигать 49 в неделю.Еще несколько перевозчиков получили допуск на полеты в Каппадокию из столицы, Краснодара, Минвод, Сочи и Ростова-на-Дону, но даты открытия рейсов не назвали.Без карты "Мир"Банковские карты российской платежной системы "Мир" в Турции уже не работают. Зато наличку можно снять с китайской UnionPay. Минусы — высокая комиссия (до десяти процентов от суммы) и периодические проблемы при оплате товаров и услуг.Рассчитаться можно картами Visa и Mastercard иностранных банков. Кроме того, на отдыхе в Турции есть опция оформить "пластик" международных платежных систем, получив, например, моментальные неименные карты от Ziraat Bank, DenizBank и VakifBank. За границей эти карты принимают, в России — нет. Не только пляжЕсли пляжный отдых не привлекает, отправляйтесь в экскурсионный тур. Обязательная часть недельной программы — Каппадокия и Стамбул, откуда начинается поездка. К ним можно добавить Анкару, Бурсу и Памуккале.Интерес к такому виду летнего отдыха за год вырос на треть, рассказали в пресс-службе "Веди Групп". Цена — от 359 евро с человека, перелет придется оплатить отдельно. Стоимость из Москвы в июне — от 42 тысяч рублей за билет в оба конца. Также есть прямые рейсы из Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Казани, Сочи и Минеральных Вод.С 29 апреля в Турцию, как и в прошлом году, из Сочи отправится круизный лайнер Astoria Grande. На выбор — несколько недельных маршрутов с посещением Стамбула, Чешме, Орду, древних Амасры и Измира. В Эфесе можно побывать с экскурсией, а во время стоянок посетить лучшие пляжи Эгейского моря. Цена такой поездки в конце июня — от 83 тысяч рублей на пассажира по программе "все включено".

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мария Селиванова

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