https://ria.ru/20230127/turtsiya-1847957738.html

Туроператоры рассказали, насколько подорожает отдых в Турции летом

Туроператоры рассказали, насколько подорожает отдых в Турции летом - РИА Новости, 27.01.2023

Туроператоры рассказали, насколько подорожает отдых в Турции летом

Рост цен на летние путевки в Турцию, а это на 15-30 процентов выше, не снизит интерес россиян к отдыху в этой стране, заявили РИА Новости представители... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:39

2023-01-27T19:39

2023-01-27T19:39

туризм

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турция

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дмитрий горин

интурист

отдых в россии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рост цен на летние путевки в Турцию, а это на 15-30 процентов выше, не снизит интерес россиян к отдыху в этой стране, заявили РИА Новости представители отрасли."На 2023 год стоимость туров на 15-30 процентов больше. Это связано с повышением цен в отелях Турции и высоким спросом со стороны других рынков, в том числе европейского", — сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин."Сегодня на Турцию идет очень активный спрос от европейцев, — подтвердили в "Интуристе". — Отели уверены в своей загрузке и смело повышают цены. Мы пока продаем путевки по расценкам лета 2022 года, но, когда акция раннего бронирования закончится, они будут гораздо выше. На конец февраля стоимость уже плавно повышается — примерно на 30 процентов от того, что было год назад".В то же время в компании уверены, что на спросе со стороны россиян ситуация не скажется. "Это самый массовый рынок, плюс доступная перевозка из различных городов России. Сегодня практически нет стран, куда можно было бы так же легко поехать. Спрос на Турцию будет, но, как вариант, отдыхающим придется выбирать более бюджетные отели по сравнению с теми, к которым они привыкли", — добавили в "Интуристе".Аналогичную позицию высказали и в Fun&Sun: "Спрос не сократится, он имеет потенциал к росту, но сдерживается наличием доступной перевозки. Турция традиционно в лидерах продаж".По словам вице-президента РСТ, конечная цена летом и весной зависит от объема перевозок. "Надеемся, что их будет не меньше, чем в 2022 году. Тогда и стоимость туров окажется стабильна. Второй вопрос — курс валют и то, каким он будет при оплате путевок", — заключил Горин.

https://ria.ru/20230126/traty-1847647659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, россия, дмитрий горин, интурист, отдых в россии