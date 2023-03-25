https://ria.ru/20230325/turtsiya-1860435674.html
"Победа" анонсировала новые рейсы в Турцию из российских регионов
"Победа" анонсировала новые рейсы в Турцию из российских регионов - РИА Новости, 25.03.2023
"Победа" анонсировала новые рейсы в Турцию из российских регионов
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 июня запустит рейсы в турецкую Анталью из Самары, сообщает компания. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T06:34
2023-03-25T06:34
2023-03-25T06:34
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 июня запустит рейсы в турецкую Анталью из Самары, сообщает компания. "Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Самара - Анталия. Полеты по этому маршруту начнутся 2 июня 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам",— говорится в сообщении. Сейчас "Победа" летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полетов на турецкий курорт. С 1 июня лоукостер начнет выполнять полеты в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани, а также планируются рейсы в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Победа" анонсировала новые рейсы в Турцию из российских регионов
"Победа" со 2 июня запустит рейсы в Анталью из Самары
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 июня запустит рейсы в турецкую Анталью из Самары, сообщает компания.
"Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Самара - Анталия. Полеты по этому маршруту начнутся 2 июня 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам",— говорится в сообщении.
Сейчас "Победа" летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полетов на турецкий курорт.
С 1 июня лоукостер начнет выполнять полеты в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани, а также планируются рейсы в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.
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