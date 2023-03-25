https://ria.ru/20230325/turtsiya-1860435674.html

"Победа" анонсировала новые рейсы в Турцию из российских регионов

"Победа" анонсировала новые рейсы в Турцию из российских регионов - РИА Новости, 25.03.2023

"Победа" анонсировала новые рейсы в Турцию из российских регионов

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 июня запустит рейсы в турецкую Анталью из Самары, сообщает компания. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T06:34

2023-03-25T06:34

2023-03-25T06:34

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") со 2 июня запустит рейсы в турецкую Анталью из Самары, сообщает компания. "Лоукостер "Победа" на официальном сайте pobeda.aero открыл продажи билетов на рейс Самара - Анталия. Полеты по этому маршруту начнутся 2 июня 2023 года и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам",— говорится в сообщении. Сейчас "Победа" летает в Анталью из Москвы и планирует расширять программу региональных полетов на турецкий курорт. С 1 июня лоукостер начнет выполнять полеты в Анталью из Махачкалы, Перми и Казани, а также планируются рейсы в Анталью из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа.

https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, анталья (провинция), турция, куда можно лететь, отдых на море, победа (авиакомпания)