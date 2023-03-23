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"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из России в Турцию в летнем сезоне
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из России в Турцию в летнем сезоне - РИА Новости, 23.03.2023
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из России в Турцию в летнем сезоне
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне увеличит количество рейсов между Россией и Турцией, говорится в релизе перевозчика. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:24
2023-03-23T17:24
2023-03-23T17:24
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне увеличит количество рейсов между Россией и Турцией, говорится в релизе перевозчика. "В новом сезонном расписании, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, авиакомпания будет выполнять полеты из аэропорта "Шереметьево" в пять пунктов Турции: Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир", – говорится в сообщении. Кроме того, прямые рейсы в различные города Турции будут выполняться из восьми регионов России: Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Уфа. Летать из Санкт-Петербурга и Сочи в Стамбул с начала сезона до 26 апреля, а также в Анталью с начала сезона до 24 апреля будет дочерняя авиакомпания "Россия". Как указывается в сообщении, на воздушной линии между Москвой и Антальей максимальное количество рейсов в пиковый сезон будет достигать 49 в неделю, на маршруте Москва – Стамбул – 42 рейса в неделю. Также с 27 мая начнутся полеты из столицы в Измир с частотой до четырех в неделю.
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новости - туризм, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), анталья (провинция), турция, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Анталья (провинция), Турция, куда можно лететь
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из России в Турцию в летнем сезоне
"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из России в Турцию с 26 марта