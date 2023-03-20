https://ria.ru/20230320/turtsiya-1859040633.html
В Турции отели хотят проверить на сейсмостойкость
В Турции отели хотят проверить на сейсмостойкость - РИА Новости, 20.03.2023
В Турции отели хотят проверить на сейсмостойкость
Сертификаты о сейсмостойкости предлагают выдавать отелям в Турции после произошедших в феврале сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, унесших жизни РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:11
2023-03-20T11:11
2023-03-20T11:11
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землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Сертификаты о сейсмостойкости предлагают выдавать отелям в Турции после произошедших в феврале сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, унесших жизни почти 50 тысяч человек, пишет в понедельник газета Hürriyet.Как отмечает издание, Фируз Баглыкая, президент Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB), заявил, что министерство культуры и туризма должно выдавать сертификаты сейсмостойкости отелям и предприятиям в секторе продуктов питания и напитков. "Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали о том, что "есть ли новые направления", то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, потребуют отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими или нет. Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие", – приводятся слова главы ассоциации. Баглыкая ожидает снижения интереса туристов к Турции в марте. "Стамбульский аэропорт был бы переполнен в этот период, сейчас он пуст. Я думаю, что в марте будет серьезное снижение числа туристов. Никто не откажется от проверки своих заведений и ресторанов, мы морально готовы к этому. Даже если это будет не министерство, проверки можно проводить на базе районных управ и губернаторств", – цитирует издание его слова.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". В результате произошедшего погибли почти 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, турция, землетрясение в турции и сирии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Землетрясение в Турции и Сирии
В Турции отели хотят проверить на сейсмостойкость
СМИ: проверить отели на сейсмостойкость предлагают в Турции после "катастрофы века"
АНКАРА, 20 мар – РИА Новости.
Сертификаты о сейсмостойкости предлагают выдавать отелям в Турции после произошедших в феврале сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, унесших жизни почти 50 тысяч человек, пишет в понедельник газета Hürriyet
.
Как отмечает издание, Фируз Баглыкая, президент Ассоциации турецких туристических агентств (TÜRSAB), заявил, что министерство культуры и туризма должно выдавать сертификаты сейсмостойкости отелям и предприятиям в секторе продуктов питания и напитков.
"Если раньше наши собеседники за рубежом спрашивали о том, что "есть ли новые направления", то теперь они спрашивают о землетрясении. Туроператоры, вероятно, потребуют отчеты о том, являются ли отели сейсмостойкими или нет. Отели должны быть сертифицированы, чтобы мы могли внушать доверие", – приводятся слова главы ассоциации.
Баглыкая ожидает снижения интереса туристов к Турции в марте. "Стамбульский аэропорт был бы переполнен в этот период, сейчас он пуст. Я думаю, что в марте будет серьезное снижение числа туристов. Никто не откажется от проверки своих заведений и ресторанов, мы морально готовы к этому. Даже если это будет не министерство, проверки можно проводить на базе районных управ и губернаторств", – цитирует издание его слова.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш
на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии
. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". В результате произошедшего погибли почти 50 тысяч человек.
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