https://ria.ru/20230316/ator-1858265243.html
В АТОР назвали самые популярные направления на лето у российских туристов
В АТОР назвали самые популярные направления на лето у российских туристов - РИА Новости, 16.03.2023
В АТОР назвали самые популярные направления на лето у российских туристов
Россия и Турция станут двумя главными направлениями в летнем сезоне текущего года, причем ожидается, что внутренние направления опередят турецкие курорты,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:18
2023-03-16T13:18
2023-03-16T13:18
туризм
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россия
турция
египет
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Турция станут двумя главными направлениями в летнем сезоне текущего года, причем ожидается, что внутренние направления опередят турецкие курорты, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на выставке MITT-2023. "На данный момент летние "хиты продаж", по предварительным результатам акции раннего бронирования, выглядит следующим образом: Россия и Турция "толкаются локтями". У многих туроператоров они в соотношении 50 на 50. При этом спрос по России вырос на 30 процентов, а по Турции просел (на 10-25 процентов - ред.) на лето на данный момент", – сказала Ломидзе. По данным главы АТОР, в лидерах на лето также Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Среди внутрироссийских направлений наиболее бронируемы Сочи, Анапа и Геленджик, Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ и Калининград. Говоря о темпах продаж туров на майские праздники, Ломидзе отметила, что в целом объем бронирования пока еще немного отстает от прошлогоднего на те же даты. "Дефицита мест на майские праздники нет, цены не повышены", – подчеркнула она. Ломизде отметила, что туроператоры ждут активизации продаж на эти "высокие даты" в первой декаде апреля. По информации руководителя ассоциации, наиболее популярны на майские праздники ОАЭ, Турция, Россия, Египет и Таиланд.
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новости - туризм, россия, турция, египет, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Египет, Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
В АТОР назвали самые популярные направления на лето у российских туристов
АТОР: Россия и Турция будут главными направлениями на лето у туроператоров
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия и Турция станут двумя главными направлениями в летнем сезоне текущего года, причем ожидается, что внутренние направления опередят турецкие курорты, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на выставке MITT-2023.
"На данный момент летние "хиты продаж", по предварительным результатам акции раннего бронирования, выглядит следующим образом: Россия и Турция "толкаются локтями". У многих туроператоров они в соотношении 50 на 50. При этом спрос по России вырос на 30 процентов, а по Турции просел (на 10-25 процентов - ред.) на лето на данный момент", – сказала Ломидзе.
По данным главы АТОР, в лидерах на лето также Абхазия
, Объединенные Арабские Эмираты и Египет
. Среди внутрироссийских направлений наиболее бронируемы Сочи
, Анапа
и Геленджик
, Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ
и Калининград
.
Говоря о темпах продаж туров на майские праздники, Ломидзе отметила, что в целом объем бронирования пока еще немного отстает от прошлогоднего на те же даты. "Дефицита мест на майские праздники нет, цены не повышены", – подчеркнула она. Ломизде отметила, что туроператоры ждут активизации продаж на эти "высокие даты" в первой декаде апреля.
По информации руководителя ассоциации, наиболее популярны на майские праздники ОАЭ
, Турция, Россия, Египет и Таиланд
.
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