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Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию - РИА Новости, 27.03.2023
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Туризм
 
17:55 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/kappadokiya-1860981418.html
Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию
Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию - РИА Новости, 27.03.2023
Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию
Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:55
2023-03-27T17:55
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
s7 airlines
nordwind airlines
red wings airlines
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации. Сейчас рейсов в этот пункт из России нет. Все три перевозчика получили допуски в Каппадокию из Москвы. У Red Wings также есть разрешение на полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, Краснодара, Минвод, Сочи, Ростова-на-Дону. Кроме того, лоукостер "Победа" получил допуск на выполнение рейсов из Иркутска в Паттайю. Авиавласти России и Турции договорились о возможности полетов российских авиакомпаний в Каппадокию еще в феврале.
https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html
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новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, nordwind airlines, red wings airlines, авиакомпании, турция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), S7 Airlines, Nordwind Airlines, Red Wings Airlines, авиакомпании, Турция
Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию

S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в Каппадокию

© iStock.com / komyvgoryВоздушные шары в Каппадокии
Воздушные шары в Каппадокии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© iStock.com / komyvgory
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации.
Сейчас рейсов в этот пункт из России нет.
Все три перевозчика получили допуски в Каппадокию из Москвы. У Red Wings также есть разрешение на полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, Краснодара, Минвод, Сочи, Ростова-на-Дону.
Кроме того, лоукостер "Победа" получил допуск на выполнение рейсов из Иркутска в Паттайю.
Авиавласти России и Турции договорились о возможности полетов российских авиакомпаний в Каппадокию еще в феврале.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)S7 AirlinesNordwind AirlinesRed Wings AirlinesавиакомпанииТурция
 
 
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