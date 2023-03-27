https://ria.ru/20230327/kappadokiya-1860981418.html
Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию
Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию - РИА Новости, 27.03.2023
Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию
Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T17:55
2023-03-27T17:55
2023-03-27T17:55
туризм
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туризм
туристы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
s7 airlines
nordwind airlines
red wings airlines
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации. Сейчас рейсов в этот пункт из России нет. Все три перевозчика получили допуски в Каппадокию из Москвы. У Red Wings также есть разрешение на полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, Краснодара, Минвод, Сочи, Ростова-на-Дону. Кроме того, лоукостер "Победа" получил допуск на выполнение рейсов из Иркутска в Паттайю. Авиавласти России и Турции договорились о возможности полетов российских авиакомпаний в Каппадокию еще в феврале.
https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, nordwind airlines, red wings airlines, авиакомпании, турция
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), S7 Airlines, Nordwind Airlines, Red Wings Airlines, авиакомпании, Турция
Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию
S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в Каппадокию