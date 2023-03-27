https://ria.ru/20230327/kappadokiya-1860981418.html

Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию

Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию - РИА Новости, 27.03.2023

Российские авиакомпании смогут летать в Каппадокию

Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T17:55

2023-03-27T17:55

2023-03-27T17:55

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

s7 airlines

nordwind airlines

red wings airlines

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845545543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46f30fbc880bbf6a1e079e0f3447c9b4.jpg

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские авиакомпании S7, Nordwind и Red Wings получили допуск на полеты в турецкую Каппадокию, говорится в документах Росавиации. Сейчас рейсов в этот пункт из России нет. Все три перевозчика получили допуски в Каппадокию из Москвы. У Red Wings также есть разрешение на полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, Краснодара, Минвод, Сочи, Ростова-на-Дону. Кроме того, лоукостер "Победа" получил допуск на выполнение рейсов из Иркутска в Паттайю. Авиавласти России и Турции договорились о возможности полетов российских авиакомпаний в Каппадокию еще в феврале.

https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, nordwind airlines, red wings airlines, авиакомпании, турция