https://ria.ru/20230328/turtsiya-1861155748.html

Названы способы расплачиваться безналом и снимать деньги в Турции

Названы способы расплачиваться безналом и снимать деньги в Турции - РИА Новости, 28.03.2023

Названы способы расплачиваться безналом и снимать деньги в Турции

Карты российской национальной платежной системы "Мир" в Турции не работают уже полгода, но у российских туристов есть возможность платить безналом и снимать... РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T11:11

2023-03-28T11:11

2023-03-28T11:11

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Карты российской национальной платежной системы "Мир" в Турции не работают уже полгода, но у российских туристов есть возможность платить безналом и снимать деньги, сообщает TourDom.ru.Еще до выезда из России можно оформить карту китайской платежной системы UnionPay. Она работает в Турции, но часто в магазинах оплата не проходит. Поэтому туристы используют карту для снятия наличных. Правда, увидеть комиссию при операции невозможно, а она, по отзывам путешественников, может доходить до 10 процентов от суммы. Чаще всего россияне советуют пользоваться банками Deniz Bank и Halk Bank.С UnionPay в России работают Газпромбанк, Россельхозбанк, "Русский Стандарт" и другие. За оформление карты UnionPay в России в большинстве случаев надо заплатить.Если туристы во время прошлых заграничных путешествий оформляли себе карты Visa и MasterCard иностранных банков, то они будут работать и в Турции. Никаких проблем с ними не возникает.По отзывам путешественников, можно оформить "пластик" и на отдыхе. Доступны, например, моментальные неименные карты трех крупных банков: Ziraat Bank, Deniz Bank и VakifBank. Их отделения есть почти в любом городе. В каждом можно оформить MasterCard или Visa. Такие карты подойдут для оплаты покупок в Турции, но за рубежом работают не всегда. В России они действовать не будут.В Ziraat Bank официально депозит не требуется, однако все зависит от настроения сотрудника. Туристы делятся опытом – кому-то открыли карту без условий, кого-то попросили положить депозит. Его размер колебался от нескольких тысяч лир до сотни тысяч лир.В Deniz Bank часто требуют депозит, но могут открыть карту и без него. Все снова зависит от конкретного менеджера и отделения.В VakifBank для открытия потребуется 3600 лир (14 400 рублей). В стоимость входят комиссия и страховка. Депозит не нужен. Если сотрудник банка требует положить деньги на счет, то стоит отказаться от карты и идти в другое отделение. Это же принцип работает с остальными банками.Сам процесс оформления занимает от 30 минут до часа.Для получения карты нужен российский загранпаспорт и турецкий ИНН, который оформляется после въезда в страну на сайте турецкой налоговой за несколько минут. Если в имени или фамилии туриста есть буква "и", то при вводе буквы "i" на сайте надо нажать на клавишу Shift. Иногда может потребоваться российский внутренний паспорт.Перевод средств из России на турецкую карту будет доступен сразу же на IBAN – международный банковский номер счета. Туристы пользуются сервисом KoronaPay, но система сотрудничает только с банками, которые не находятся под санкциями.

https://ria.ru/20230321/mir-1858682326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, visa, inc., mastercard, inc., банковские карты