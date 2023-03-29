https://ria.ru/20230329/bali-1861637392.html

На Бали профессор университета заступился за российских туристов

На Бали профессор университета заступился за российских туристов - РИА Новости, 29.03.2023

На Бали профессор университета заступился за российских туристов

Многие российские туристы на индонезийском острове Бали ведут себя как полагается, однако СМИ предпочитают освещать только негативные аспекты, заявил РИА... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:59

2023-03-29T17:59

2023-03-29T17:59

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МОСКВА, 29 марта — РИА Новости. Многие российские туристы на индонезийском острове Бали ведут себя как полагается, однако СМИ предпочитают освещать только негативные аспекты, заявил РИА Новости профессор факультета туризма Университета Удаяна на Бали доктор Ньоман Сукмарида. "Я уверен, что на Бали до сих пор много российских граждан, которые ведут себя правильно. В моей деревне, например, есть русская начальная школа, у нее очень теплые отношения с местным населением. Но такие хорошие вещи редко освещаются средствами массовой информации, на них часто закрывают глаза, поскольку негатив набирает больше просмотров", — сообщил Сукмарида. По его словам, статистика правонарушений со стороны гостей из РФ варьируется в зависимости от района острова. Так, в Чангу многие туристы из РФ работают нелегально — "сдают автомобили и жилье в аренду, а некоторые даже продают бензин". С другой стороны, туристы в Убуде и Сануре пока не попадали под радар иммиграционной полиции. "Я думаю, что источник проблемы связан с разницей в характере российских туристов до пандемии и сейчас. В прошлом к нам приезжали только туристы своеобразного "высшего сословия", обладающие хорошим достатком. Теперь же Бали стал доступен и среднему классу, а также тем, кто принял решение избежать частичной мобилизации в России: это совсем другая категория туристов, мы еще не привыкли к ней, а они к нам", — добавил профессор. Он также отметил, что "не согласен с запретом аренды мотоциклов для туристов на Бали, потому что это может разрушить бизнес местных жителей". "С мотоциклами туристы могут найти новые направления, которые ранее были неизвестны, что очень помогает местному туризму", — пояснил собеседник. В последние недели ряд индонезийских СМИ писали про увеличение облав на российских туристов на курортном острове Бали. Многие были депортированы из-за нарушений правил дорожного движения, а также превышения срока пребывания и полномочий по своим визам. Ранее губернатор Бали Ваян Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранцам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок по острову. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России и Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями индонезийского законодательства. Индонезия 20 марта депортировала с Бали 47 гостей, в том числе и 13 граждан РФ, в связи с несоблюдением правил использования турвизы. Посольство РФ в Индонезии подтвердило факт депортации и призвало сограждан соблюдать законы и обычаи этой страны, чтобы избежать подобного исхода.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

https://ria.ru/20230329/bali-1861534056.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, бали, индонезия, россия, туристы