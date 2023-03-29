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С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе
С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе - РИА Новости, 29.03.2023
С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе
Власти Индонезии депортируют российского туриста за фотосессию со спущенными до щиколоток штанами в священном месте, сообщает The Jakarta Post. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:04
2023-03-29T14:04
2023-03-29T14:04
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Индонезии депортируют российского туриста за фотосессию со спущенными до щиколоток штанами в священном месте, сообщает The Jakarta Post.Снимок был сделан на вершине вулкана Агунг, который местные жители почитают как священный."Турист нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре", — заявил глава министерства юстиции и прав человека острова Ангиат Напитупулу.Россиянин по имени Юрий будет помещен в "черный" список, что не позволит ему вернуться в Индонезию как минимум в течение следующих шести месяцев.
https://ria.ru/20230328/bali-1861288522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, бали, индонезия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, туристы
С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе
С Бали депортируют российского туриста за фото без штанов в священном месте