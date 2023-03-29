Рейтинг@Mail.ru
С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:04 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/bali-1861534056.html
С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе
С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе - РИА Новости, 29.03.2023
С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе
Власти Индонезии депортируют российского туриста за фотосессию со спущенными до щиколоток штанами в священном месте, сообщает The Jakarta Post. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:04
2023-03-29T14:04
туризм
туризм
новости - туризм
бали
индонезия
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155085/96/1550859609_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_2c91d5b4e4ce489aceb186fabd43c78a.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Индонезии депортируют российского туриста за фотосессию со спущенными до щиколоток штанами в священном месте, сообщает The Jakarta Post.Снимок был сделан на вершине вулкана Агунг, который местные жители почитают как священный."Турист нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре", — заявил глава министерства юстиции и прав человека острова Ангиат Напитупулу.Россиянин по имени Юрий будет помещен в "черный" список, что не позволит ему вернуться в Индонезию как минимум в течение следующих шести месяцев.
https://ria.ru/20230328/bali-1861288522.html
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155085/96/1550859609_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_19099208d311e2af096b0bff99941b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, бали, индонезия, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, туристы
С Бали депортируют российского туриста за вызывающее фото на священной горе

С Бали депортируют российского туриста за фото без штанов в священном месте

© Фото : Jake Lowenstern, US Geological SurveyВулкан Агунг на острове Бали
Вулкан Агунг на острове Бали - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Jake Lowenstern, US Geological Survey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Власти Индонезии депортируют российского туриста за фотосессию со спущенными до щиколоток штанами в священном месте, сообщает The Jakarta Post.
Снимок был сделан на вершине вулкана Агунг, который местные жители почитают как священный.
"Турист нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре", — заявил глава министерства юстиции и прав человека острова Ангиат Напитупулу.
Россиянин по имени Юрий будет помещен в "черный" список, что не позволит ему вернуться в Индонезию как минимум в течение следующих шести месяцев.
Пляж Кута, Индонезия - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Власти Бали не смогли найти "маленькую Москву" на острове
28 марта, 16:19
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБалиИндонезиятуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала