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Громкие случаи побегов из-под домашнего ареста в мире

Громкие случаи побегов из-под домашнего ареста в мире - РИА Новости, 24.03.2023

Громкие случаи побегов из-под домашнего ареста в мире

23 марта 2023 года стало известно, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, арестованный в Италии по запросу США, исчез из миланской... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T13:10

2023-03-24T13:10

2023-03-24T13:10

справки

россия

франция

санкт-петербург

карлос гон

леопольдо лопес

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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23 марта 2023 года стало известно, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, арестованный в Италии по запросу США, исчез из миланской квартиры, где находился под домашним арестом. Российский предприниматель сломал электронный браслет. На момент прибытия карабинеров в квартире его уже не было, его ищут. Артем Усс был задержан 17 октября 2022 года в миланском аэропорту Мальпенса. 19 октября в федеральном суде в Бруклине, штат Нью-Йорк, было обнародовано обвинительное заключение из 12 пунктов, в котором пятерым российским гражданам, в том числе Уссу, предъявлены различные обвинения, связанные с глобальной сетью закупок, контрабанды и отмывания денег. Как утверждается, обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организуя сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской санкционной нефти через множество транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты. В случае осуждения обвиняемым грозит максимум 30 лет лишения свободы. В конце ноября Апелляционный суд Милана вынес постановление о переводе Усса под домашний арест при условии ношения им электронного браслета. 21 марта 2023 года апелляционный суд Милана (Италия) постановил выдать Артема Усса США. Усс не признает себя виновным. В суде он выступил с заявлением, что никогда не был в Нью-Йорке, а в США в последний раз был 25 лет назад в возрасте 14 лет. По его словам, это противоречит данным, приведенным в обвинительных документах минюста США. Россия также добивается выдачи Усса-младшего: на родине на него заведено дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Генконсул РФ в Милане сообщал, что документы российской стороны переданы в минюст Италии. Ночью 1 октября 2022 года экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста и вместе с11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении. Об этом рассказал ее бывший супруг Игорь Овсянников.3 октября стало известно, что Марину Овсянникову объявило в розыск МВД России. Овсянникова стала известна в марте 2022 года, когда появилась в прямом эфире программы "Время" с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt.Овсянникову несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии. В августе ей было предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. Суд отправил Овсянникову под домашний арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она уехала за границу и нарушила тем самым меру пресечения, следствие обратилось с ходатайством об ужесточении меры пресечения до заключения под стражу, но суд 5 октября ограничился домашним арестом. 20 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал Овсянникову по уголовному делу о фейках о Вооруженных силах России. Суд избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Как заявил ее адвокат Дмитрий Захватов, Овсянникова уехала из России и сейчас находится "под защитой одной из европейских стран". В декабре 2019 года французский менеджер ливанского происхождения, бывший президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan Карлос Гон сбежал из-под домашнего ареста из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете в ящике для перевозки музыкального оборудования. В ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован в Японии по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в восемь миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент – около 21 миллиона долларов). В марте 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в один миллиард иен (около девяти миллионов долларов). Условием его освобождения стало обещание не покидать Японию и установить на входе дома камеру видеонаблюдения, Гону было запрещено свободно пользоваться мобильным телефоном, а доступ к компьютеру был разрешен только в будние дни в кабинете его адвоката. В апреле прокуратура Токио вновь арестовала Карлоса Гона в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях. В конце апреля Токийский окружной суд принял решение об освобождении Гона под залог в 500 миллионов иен (4,5 миллиона долларов). Его квартира была под постоянным видеонаблюдением, покидать ее Гону запрещалось. Пользование телефоном и компьютером было ограничено. Гон также должен был заранее уведомлять обо всех контактах со своей женой, которая, по сообщениям японских СМИ, контактировала с лицами, причастными к обвинениям против ее мужа. По данным СМИ на 2022 год, Карлос Гон проживает в Ливане. 30 апреля 2019 года в Венесуэле из-под домашнего ареста сбежал лидер движения "Народная воля" Леопольдо Лопес. Один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес в сентябре 2015 года был приговорен судом Каракаса к 13 годам девяти месяцам и семи дням тюрьмы. Он обвинялся в подстрекательстве к нарушению общественного порядка и причинении ущерба собственности в ходе антиправительственных выступлений в феврале и марте 2014 года. Тогда были убиты, по последним данным, более 40 человек. В заключении Лопес находился с середины февраля 2014 года. С лета 2017 года находился под домашним арестом. Лопес сбежал из-под домашнего ареста, чтобы присоединиться к другому лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, появившемуся у военной базы "Карлота" в Каракасе. Они пытались привлечь армию к действиям против законного правительства президента Николаса Мадуро. 1 мая 2019 года МИД Чили сообщил, что Леопольдо Лопес получил убежище на территории посольства Чили в Каракасе. При этом он не просил убежища. Затем глава МИД Чили Роберто Ампуэро сообщил, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес и его жена покинули чилийское посольство и направились в посольство Испании. В октябре 2020 года Лопес бежал из Венесуэлы в Испанию. В сентябре 2016 года боевик алжирской террористической организации GIA Меруан Бенахмед сбежал из-под домашнего ареста в городе Эврон (Франция).Меруан Бенахмед был приговорен в Алжире к смертной казни за терроризм, однако сбежал во Францию, где в 1999 году предстал перед судом, вынесшим ему десять лет заключения за вербовку добровольцев в ряды боевиков. После освобождения в 2011 году жил в разных городах Франции под домашним арестом. Параллельно рассылал запросы в различные страны с просьбой об убежище, однако положительных ответов не получил. Франция не может экстрадировать его в Алжир, потому что там ему грозит смертная казнь. Такой шаг французских властей стал бы нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В сентябре 2016 года Меруан Бенахмед был арестован в Швейцарии по запросу Парижа. В марте 2017 года Швейцария экстрадировала Бенахмеда во Францию. В сентябре 2016 года бывший заместитель руководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян, подозреваемый в уклонении от уплаты таможенных платежей, сбежал из-под домашнего ареста в Петербурге. Авакян был задержан 27 июля 2016 года в Москве, а затем этапирован в Петербург. По версии следствия, он организовал преступную группу, которая ввозила в Россию электронику под видом дешевых строительных материалов. Ущерб от деятельности злоумышленников оценивался в более чем 800 миллионов рублей. По решению суда Борис Авакян был отправлен под домашний арест. В последний раз инспектор ФСИН видел обвиняемого 5 сентября, пропажу он обнаружил 9 сентября. Маршрут Авакяна был таким: Санкт-Петербург – Минск (Белоруссия) – Украина. Как выяснилось позже, из Украины он выехал на автомобиле 6 сентября. Затем бывший чиновник оказался в Париже (Франция), потом переехал в Армению, где занимал пост замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Авакян был объявлен в международный розыск по делу о контрабанде. До декабря 2021 года ему удавалось скрываться от следствия, но 16 декабря 2021 года экс-чиновника задержали в Санкт-Петербурге. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

франция

санкт-петербург

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, франция, санкт-петербург, карлос гон, леопольдо лопес, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), артем усс