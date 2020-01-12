Экс-глава Nissan признал свой побег из Японии нарушением закона

ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон признал, что его побег из Японии был нарушением закона, но объяснил свое решение тем, что не мог рассчитывать в этой стране на справедливый суд.
"Если бы кто-нибудь мог гарантировать мне справедливый суд, я бы хотел предстать перед судом в Японии. Я почувствовал, что надеяться больше не на что. Выезд из страны был нарушением закона. У меня очень хорошие адвокаты в Японии во главе с Хиронакой Джюнъитиро. Они любят свою страну, но в то же время сражаются с японским правосудием. Когда я спросил своих японских адвокатов, могу ли я рассчитывать на справедливый суд в Японии, они ответили мне молчанием. Адвокаты сказали, что предпримут различные действия, чтобы я все-таки смог рассчитывать на справедливый суд", - сказал Гон в интервью японской газете "Асахи".
Он объяснил, что его решение было вызвано многими причинами. Среди них он назвал отказ суда предоставить ему встречи с женой, а также то, что решения суда ему пришлось бы ждать 5-10 лет.
"Но мне не выдержать 10 лет до тех пор, пока дело дойдет до Верховного суда. Мне 65 лет. Я не могу ждать, пока закончится суд", - сказал Гон.
Он пообещал рассказать о том, что происходило в недрах автоконцерна.
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"Думаю, что это будет в суде. Мне нужно защитить свою честь. Я намерен рассказать о многих именах и дать много информации. Поскольку я выехал из страны, я могу теперь попросить тех, кто имеет к этому отношение, рассказать правду. Но пока что все боятся. Прокуратура обладает огромной властью, и нет никого, кто смог бы им противостоять. Сейчас тем, что я выступил против них, я хочу, чтобы это придало смелости людям говорить правду", - пояснил Гон.
Он сказал также, что сейчас рассматривает вопрос о том, каким образом предоставить в СМИ различные документы по своему делу.
"Если бы я находился в Японии, я бы не смог предоставить эти документы. Но я бы хотел, чтобы вы их увидели", - подчеркнул Гон.
В субботу один из его адвокатов Такано Такаси в своем блоге на основе записок Гона представил подробный отчет по времени проведения допросов его подзащитного. Выяснилось, что с 19 ноября 2018 года по 1 января 2019 года Гона допрашивали 70 дней подряд без выходных даже в Рождество и Новый год в среднем по семь часов в день без присутствия адвоката. В некоторые дни допросы длились 11-12 часов.
Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и Джордж Зайек, сотрудничавший с Тэйлором ранее.