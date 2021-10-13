Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211013/pobeg-1754304251.html
Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии - РИА Новости, 13.10.2021
Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что "самым критическим" во время побега из Японии был момент, когда он находился в ящике перед посадкой в... РИА Новости, 13.10.2021
2021-10-13T04:42
2021-10-13T04:42
в мире
токио
сша
япония
карлос гон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153309/90/1533099096_0:122:3000:1810_1920x0_80_0_0_9073b0857ee4f2a28d100b1413edddec.jpg
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что "самым критическим" во время побега из Японии был момент, когда он находился в ящике перед посадкой в самолет.Как и ранее, он утверждает, что основным мотивом побега стало несовершенство японской судебной и правовой системы."Когда я узнал, что в 99,4% случаев японский уголовный суд дает обвинительное заключение, я подумал, что не смогу себя защитить. Будучи преследуем, испытывая несправедливое обращение в отношении своей семьи, чтобы защитить себя, иного выхода, кроме как уехать из Японии, не было", - сказал Гон.Он выразил уверенность, что ливанское правительство никогда не выдаст его Японии."Я являюсь гражданином Ливана, выдача невозможна. Если меня хотят судить, японская прокуратура должна прислать следственные документы в Ливан, чтобы я мог предстать перед судом в Ливане. Но они не могут этого сделать, так как тогда станет ясно, что дело сфабриковано интригами Nissan", - считает экс-глава автоконцерна.Гон рассказал также, что ведет активную деятельность в различных сферах – преподает в университете, пишет книги, занят несколькими видами бизнеса.Карлос Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). А именно Гон получил с 2010 по 2017 год 17 миллиардов иен (160 миллионов долларов), но задекларировал лишь 7,9 миллиардов (74 миллиона долларов), которые получил как зарплату, а 9,1 миллиарда иен (86 миллионов долларов), полученных в счет накопления будущей пенсии, задекларированы не были.Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов). Кроме того, за счет компании он оплатил услуги друга из Саудовской Аравии по тем же частным инвестициям, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Его подозревают в том, что он перевел 10 миллионов долларов другу в Оман в дилерскую фирму и получил обратно 5 миллионов долларов. За счет компании были сделаны пожертвования в университет Ливана на 2 миллиона долларов и оплата услуг сестры за несуществующий консалтинг в размере 80 миллионов иен (760 тысяч долларов). Теперь в личные расходы, не подлежащие выводу из налогообложения компании, включили траты на самолет в размере 200 с лишним миллионов иен (около 1,9 миллиона долларов) и 100 миллионов иен (около 950 тысяч долларов) на аренду жилья в Токио, Амстердаме и Париже.Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде. В конце 2019 года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете в ящике для перевозки музыкального оборудования.В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы обвинили в пособничестве в этом деле бывшего сотрудника спецназа США "зеленых беретов" Майкла Тэйлора и его сын. Они были арестованы в США и переданы Японии. В июле этого года Токийский окружной суд приговорил Майкла Тейлора к двум годам, а его сына Питера Тейлора к году и восьми месяцам тюрьмы за оказание помощи в побеге Гона.
https://ria.ru/20200130/1564042177.html
https://ria.ru/20200724/1574830771.html
https://ria.ru/20200109/1563213262.html
токио
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153309/90/1533099096_213:0:2789:1932_1920x0_80_0_0_123107c4a3f024de409fc06a91f6f1a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, токио, сша, япония, карлос гон
04:42 13.10.2021
 
Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии

Экс-глава Nissan Гон рассказал о "самом критическом" моменте побега из Японии

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что "самым критическим" во время побега из Японии был момент, когда он находился в ящике перед посадкой в самолет.

"Во время побега критическим моментом было, когда я прятался в ящике перед посадкой в самолет. Если бы стали пропускать через рентген, все было бы потеряно. К счастью, через рентген (ящик) пропускать не стали, и я получил уверенность, что удастся уехать из Японии", - сказал Гон в интервью японскому телеканалу NHK.

Как и ранее, он утверждает, что основным мотивом побега стало несовершенство японской судебной и правовой системы.
"Когда я узнал, что в 99,4% случаев японский уголовный суд дает обвинительное заключение, я подумал, что не смогу себя защитить. Будучи преследуем, испытывая несправедливое обращение в отношении своей семьи, чтобы защитить себя, иного выхода, кроме как уехать из Японии, не было", - сказал Гон.
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
30 января 2020, 09:28
В Японии выдали очередной ордер на арест экс-главы Nissan Карлоса Гона
Он выразил уверенность, что ливанское правительство никогда не выдаст его Японии.
"Я являюсь гражданином Ливана, выдача невозможна. Если меня хотят судить, японская прокуратура должна прислать следственные документы в Ливан, чтобы я мог предстать перед судом в Ливане. Но они не могут этого сделать, так как тогда станет ясно, что дело сфабриковано интригами Nissan", - считает экс-глава автоконцерна.
Гон рассказал также, что ведет активную деятельность в различных сферах – преподает в университете, пишет книги, занят несколькими видами бизнеса.
"К счастью, я занят, живу, занимаясь тем, что мне нравится. Я веду курс лекций в университете о стратегии менеджмента на волонтерских началах, пишу книгу, начал несколько видов бизнеса. Я горжусь тем, что я ливанец, большинство народа поддерживает меня", - заключил Гон.
Карлос Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). А именно Гон получил с 2010 по 2017 год 17 миллиардов иен (160 миллионов долларов), но задекларировал лишь 7,9 миллиардов (74 миллиона долларов), которые получил как зарплату, а 9,1 миллиарда иен (86 миллионов долларов), полученных в счет накопления будущей пенсии, задекларированы не были.
Карлос Гон на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля 2020, 02:40
СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов). Кроме того, за счет компании он оплатил услуги друга из Саудовской Аравии по тем же частным инвестициям, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Его подозревают в том, что он перевел 10 миллионов долларов другу в Оман в дилерскую фирму и получил обратно 5 миллионов долларов. За счет компании были сделаны пожертвования в университет Ливана на 2 миллиона долларов и оплата услуг сестры за несуществующий консалтинг в размере 80 миллионов иен (760 тысяч долларов). Теперь в личные расходы, не подлежащие выводу из налогообложения компании, включили траты на самолет в размере 200 с лишним миллионов иен (около 1,9 миллиона долларов) и 100 миллионов иен (около 950 тысяч долларов) на аренду жилья в Токио, Амстердаме и Париже.
Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде. В конце 2019 года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете в ящике для перевозки музыкального оборудования.
В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы обвинили в пособничестве в этом деле бывшего сотрудника спецназа США "зеленых беретов" Майкла Тэйлора и его сын. Они были арестованы в США и переданы Японии. В июле этого года Токийский окружной суд приговорил Майкла Тейлора к двум годам, а его сына Питера Тейлора к году и восьми месяцам тюрьмы за оказание помощи в побеге Гона.
Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 09.01.2020
9 января 2020, 13:43
Экс-глава Nissan Карлос Гон намерен написать книгу, сообщили на ТВ
 
В миреТокиоСШАЯпонияКарлос Гон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Следствие попросило арестовать ректора "Шанинки", подозреваемого в хищении
13:08В Иркутске полицейские стали фигурантами дела о мошенничестве
13:07Правительство внесло инициативу о защите жертв домашнего насилия в УК и УПК
13:05Путин призвал использовать возможности спецслужб СНГ для защиты стран
13:02В Киеве у посольства Грузии началась акция в поддержку Саакашвили
13:02Экс-депутат заксобрания Петербурга предстанет перед судом за взятки
13:01Алиев назвал заявления о привлечении Израиля в Карабах бредом
13:00В Минюсте призвали не давать педофилам право на принудительные работы
12:57Названы симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
12:54В Новосибирске две машины провалились в яму с кипятком
12:54В Крыму завели дело против мужчины, подозреваемого в попытке убить ребенка
12:53Глава ОП Крыма назвал назначение Поклонской "призом" за работу
12:52Крупный чешский поставщик газа решил прекратить деятельность
12:47Южнокорейские СМИ заметили появление в КНДР маек с портретом Ким Чен Ына
12:47Слуцкий назвал санкции и рестрикции архаичным инструментом
12:39Минздрав оценил идею дистанционной постановки диагноза
12:34В Турции выразили готовность зачистить север Сирии от курдов
12:32Москвичам рассказали о погоде в выходные
12:32Алиев прокомментировал информацию о себе из "досье Пандоры"
12:29В Минэнерго Германии назвали Россию надежным поставщиком газа
Лента новостейМолния