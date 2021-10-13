https://ria.ru/20211013/pobeg-1754304251.html

Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии

Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии - РИА Новости, 13.10.2021

Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что "самым критическим" во время побега из Японии был момент, когда он находился в ящике перед посадкой в... РИА Новости, 13.10.2021

2021-10-13T04:42

2021-10-13T04:42

2021-10-13T04:42

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сша

япония

карлос гон

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ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон заявил, что "самым критическим" во время побега из Японии был момент, когда он находился в ящике перед посадкой в самолет.Как и ранее, он утверждает, что основным мотивом побега стало несовершенство японской судебной и правовой системы."Когда я узнал, что в 99,4% случаев японский уголовный суд дает обвинительное заключение, я подумал, что не смогу себя защитить. Будучи преследуем, испытывая несправедливое обращение в отношении своей семьи, чтобы защитить себя, иного выхода, кроме как уехать из Японии, не было", - сказал Гон.Он выразил уверенность, что ливанское правительство никогда не выдаст его Японии."Я являюсь гражданином Ливана, выдача невозможна. Если меня хотят судить, японская прокуратура должна прислать следственные документы в Ливан, чтобы я мог предстать перед судом в Ливане. Но они не могут этого сделать, так как тогда станет ясно, что дело сфабриковано интригами Nissan", - считает экс-глава автоконцерна.Гон рассказал также, что ведет активную деятельность в различных сферах – преподает в университете, пишет книги, занят несколькими видами бизнеса.Карлос Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). А именно Гон получил с 2010 по 2017 год 17 миллиардов иен (160 миллионов долларов), но задекларировал лишь 7,9 миллиардов (74 миллиона долларов), которые получил как зарплату, а 9,1 миллиарда иен (86 миллионов долларов), полученных в счет накопления будущей пенсии, задекларированы не были.Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов). Кроме того, за счет компании он оплатил услуги друга из Саудовской Аравии по тем же частным инвестициям, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Его подозревают в том, что он перевел 10 миллионов долларов другу в Оман в дилерскую фирму и получил обратно 5 миллионов долларов. За счет компании были сделаны пожертвования в университет Ливана на 2 миллиона долларов и оплата услуг сестры за несуществующий консалтинг в размере 80 миллионов иен (760 тысяч долларов). Теперь в личные расходы, не подлежащие выводу из налогообложения компании, включили траты на самолет в размере 200 с лишним миллионов иен (около 1,9 миллиона долларов) и 100 миллионов иен (около 950 тысяч долларов) на аренду жилья в Токио, Амстердаме и Париже.Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде. В конце 2019 года выяснилось, что ему удалось сбежать из Японии через Турцию в Ливан на частном самолете в ящике для перевозки музыкального оборудования.В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы обвинили в пособничестве в этом деле бывшего сотрудника спецназа США "зеленых беретов" Майкла Тэйлора и его сын. Они были арестованы в США и переданы Японии. В июле этого года Токийский окружной суд приговорил Майкла Тейлора к двум годам, а его сына Питера Тейлора к году и восьми месяцам тюрьмы за оказание помощи в побеге Гона.

https://ria.ru/20200130/1564042177.html

https://ria.ru/20200724/1574830771.html

https://ria.ru/20200109/1563213262.html

токио

сша

япония

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в мире, токио, сша, япония, карлос гон