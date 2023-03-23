https://ria.ru/20230323/uss-1860179715.html

СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста

СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, арестованный в Италии по запросу США, исчез из миланской квартиры, где находился под домашним арестом, РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:49

2023-03-23T18:49

2023-03-23T20:03

в мире

италия

артем усс

россия

сша

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РИМ, 23 мар — РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, арестованный в Италии по запросу США, исчез из миланской квартиры, где находился под домашним арестом, сообщила газета la Repubblica. Российский предприниматель, как отметило издание, сломал электронный браслет. На момент прибытия карабинеров в квартире его уже не было, сейчас мужчину ищут. Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.

https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html

италия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, артем усс, россия, сша