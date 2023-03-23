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СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста - РИА Новости, 23.03.2023
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18:49 23.03.2023 (обновлено: 20:03 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/uss-1860179715.html
СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста
СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста - РИА Новости, 23.03.2023
СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, арестованный в Италии по запросу США, исчез из миланской квартиры, где находился под домашним арестом, РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:49
2023-03-23T20:03
в мире
италия
артем усс
россия
сша
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РИМ, 23 мар — РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, арестованный в Италии по запросу США, исчез из миланской квартиры, где находился под домашним арестом, сообщила газета la Repubblica. Российский предприниматель, как отметило издание, сломал электронный браслет. На момент прибытия карабинеров в квартире его уже не было, сейчас мужчину ищут. Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html
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в мире, италия, артем усс, россия, сша
В мире, Италия, Артем Усс, Россия, США
СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста

Сын красноярского губернатора Артем Усс скрылся из-под домашнего ареста в Италии

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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РИМ, 23 мар — РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, арестованный в Италии по запросу США, исчез из миланской квартиры, где находился под домашним арестом, сообщила газета la Repubblica.
Российский предприниматель, как отметило издание, сломал электронный браслет. На момент прибытия карабинеров в квартире его уже не было, сейчас мужчину ищут.
Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.
По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.
Подсудимый в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Случаи экстрадиции россиян в США в 2019-2023 годах
21 марта, 18:39
 
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