СМИ утверждают, что Усс-младший скрылся из-под домашнего ареста
Сын красноярского губернатора Артем Усс скрылся из-под домашнего ареста в Италии
© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
РИМ, 23 мар — РИА Новости. Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, арестованный в Италии по запросу США, исчез из миланской квартиры, где находился под домашним арестом, сообщила газета la Repubblica.
Российский предприниматель, как отметило издание, сломал электронный браслет. На момент прибытия карабинеров в квартире его уже не было, сейчас мужчину ищут.
Во вторник апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в Штатах предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели из тюрьмы под домашний арест.
По данным источников агентства, после решения суда, высказывавшегося в пользу экстрадиции, адвокаты Усса собирались обжаловать его в кассационном суде. Рассмотрение этого дела в высшей инстанции могло занять до нескольких месяцев.