https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html

Рейсов больше, но цены выше: как сэкономить на турах и авиабилетах

Рейсов больше, но цены выше: как сэкономить на турах и авиабилетах - РИА Новости, 23.03.2023

Рейсов больше, но цены выше: как сэкономить на турах и авиабилетах

Новые рейсы появляются регулярно: в Тунис, на Кубу, Шри-Ланку. Увеличилось число полетов в ОАЭ, Египет и Турцию, с которой, кстати, пока есть проблемы —... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:05

туризм

туризм

туристы

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ассоциация туроператоров россии (атор)

авиабилеты

турция

шри-ланка

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Новые рейсы появляются регулярно: в Тунис, на Кубу, Шри-Ланку. Увеличилось число полетов в ОАЭ, Египет и Турцию, с которой, кстати, пока есть проблемы — обслуживание наших бортов. Хотя уверяют, что сложностей не будет. О том, куда отправятся российские туристы и как меньше потратить на авиабилеты, — в материале РИА Новости.Больше прямых рейсов из РоссииИз Монастира в Москву и Санкт-Петербург уже с начала апреля планирует летать Nouvelair Tunisie: к летним направлениям с прямым рейсом добавится еще одно.Власти Турции, по информации портала AirportHaber, приняли решение "запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии". Минтранс начал переговоры. Позже Росавиация успокоила: рейсы будут планово обеспечиваться по прежним коммерческим договоренностям.Российские туроператоры уже объявляют о чартерах в Турцию. В частности, из аэропорта Жуковский — с 25 апреля. Путевки на майские праздники, по данным АТОР, стартуют от 130 тысяч рублей на двоих.Традиционные зимние направления, как ожидается, будут востребованы и летом. Например, "Аэрофлот" продлил полетную программу из Москвы на Шри-Ланку. Туроператор Fun&Sun планирует отправлять туристов летом на Кубу на Nordwind, рассматривает такой вариант и "Интурист".А пока Росавиация прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, восстановление рейсов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию и Южную Корею, возможность полетов в Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис.Обсуждают увеличение числа бортов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Таиланд, Турцию, Узбекистан, Венесуэлу, Египет, Кубу и Туркменистан.Рейсов больше, но они дорожеНесмотря на постепенное появление новых международных полетов, путешествия дорожают. "Стоимость турпакетов на популярных зарубежных направлениях увеличилась за год в среднем на 30 процентов, — уточняют в "Слетать.ру". — Одна из причин — рост тарифов на авиаперевозку".Больше всего цены поднялись на перелеты в международные хабы, такие как Стамбул, Дубай, Доха. Для многих туристов это стыковочные пункты для путешествия в страны, с которыми у России отсутствует или ограничено авиасообщение.Как предупреждают эксперты, цены на внутрироссийских рейсах тоже повысились. В "Туту.ру" проанализировали стоимость авиабилетов по вылетам с 1 марта по 31 августа. Так, средний чек за перелет весной и летом внутри России — 14 447 рублей туда-обратно. За путешествие в страны ближнего зарубежья платят в среднем 25 105 рублей, дальнего — 52 162 рубля, в Европу — 75 405 (туда-обратно во всех случаях). При этом на Россию приходится 85 процентов покупок. Пятерка самых популярных стран для летнего отдыха также включает Турцию, Абхазию, Египет, ОАЭ.Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что сейчас активно бронируют билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. К лету наш субтропический курорт перемещается на первую строчку, следом за ним идет Калининград, а дальше — Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды.Среди других стран у самостоятельных путешественников востребованы перелеты в Турцию, Армению. И на Бали, куда пока нет прямых рейсов.Раннее бронирование и лайфхакиСогласно исследованию "Туту.ру", решающий критерий при покупке авиабилетов — цена: она важна для 55 процентов путешественников.Сэкономить можно. Главный способ — выкупать заранее. Но не все к этому готовы. "Подавляющее большинство россиян (85,4 процента) оформляют авиазаказы максимум за месяц до даты вылета", — объясняет Шелехова.Майя Котляр напоминает, что после 31 марта заканчивается сезон раннего бронирования. "Начнется рост цен. Например, на отдых в Турцию — примерно на десять процентов. Краснодарский край тоже подорожает, — считает эксперт. — Перевозки не хватает, это вынуждает повышать цены".Получается, горящих предложений ждать, скорее всего, не стоит."Бронируйте заранее, не позже, чем за три-четыре недели до вылета. Если планируете перелет на праздники, то вообще за несколько месяцев", — советует Шелехова.Еще один лайфхак: немного сдвинуть дату начала или окончания путешествия, чтобы она не совпадала с официальными выходными днями, — так дорога получится дешевле. Прямые рейсы в дальние страны — не всегда самый удобный путь. Эксперты рекомендуют смотреть варианты с пересадками: как правило, выходит бюджетнее, а еще можно изучить новый город. Ну и если есть возможность не брать с собой чемодан, для экономии стоит ей воспользоваться. Разница в цене из-за багажа бывает существенной.

https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html

турция

шри-ланка

куба

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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