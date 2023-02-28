https://ria.ru/20230228/shri-lanka-1854627771.html
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на Шри-Ланку летом
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на Шри-Ланку летом - РИА Новости, 28.02.2023
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на Шри-Ланку летом
Эксперты рассказали, сколько будет стоить путешествие на Шри-Ланку на майские праздники и лето, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T06:23
2023-02-28T06:23
2023-02-28T06:23
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авиабилеты
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, сколько будет стоить путешествие на Шри-Ланку на майские праздники и лето, сообщает АТОР."Аэрофлот" продлил полетную программу из Москвы в Коломбо на летний сезон. Рейсы заявлены дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. До 26 марта перевозчик выполняет три рейса в неделю — еще и по вторникам.В летнем расписании вылет из Шереметьево назначен в 22:50, прибытие в Коломбо — в 10:20 следующего дня. Время в пути — 8 часов 30 минут. Обратный рейс — по пятницам и воскресеньям в 12:20, прибытие в РФ — в 18:55. Время в пути — 9 часов 35 минут. Рейсы будут осуществляться на Airbus A330-300.Билет без багажа с вылетом 30 апреля и возвращением 8 мая обойдется в 59,3 тысячи рублей. С чемоданом — как минимум на десять тысяч рублей дороже. Для сравнения, авиаперелет с пересадкой рейсом Jazeera Airways стоит от 55,4 тысячи рублей.В июне перелет "Аэрофлотом" на Шри-Ланку будет дешевле: тарифы без багажа начинаются от 47 тысяч рублей в обе стороны, с багажом — от 56 тысяч рублей. Со стыковкой перелет в Коломбо можно забронировать за 50 тысяч рублей.В июле и августе минимальные тарифы вырастут как минимум на пять тысяч рублей.С большой долей вероятности туроператоры не продлят полетные программы на Шри-Ланку на лето, прогнозируют эксперты АТОР. Последние вылеты туроператорских рейсов за планированы на конец апреля. Ведь летом большая часть самолетов, которые могут летать за рубеж, будут перевозить туристов в Турцию.
https://ria.ru/20221012/shrilanka-1823031696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, москва, коломбо, ассоциация туроператоров россии (атор), авиабилеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Москва, Коломбо, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Авиабилеты
Эксперты назвали стоимость авиабилетов на Шри-Ланку летом
АТОР: стоимость авиабилетов на Шри-Ланку летом начинается от 47 тысяч рублей