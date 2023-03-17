https://ria.ru/20230317/samolet-1858498428.html

Минтранс консультируется с Турцией по топливному обеспечению самолетов

Минтранс консультируется с Турцией по топливному обеспечению самолетов - РИА Новости, 17.03.2023

Минтранс консультируется с Турцией по топливному обеспечению самолетов

Минтранс России ведет консультации с турецкой стороной по поводу топливного обеспечения российских самолетов, но проблем с наземным обслуживанием в аэропортах... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T10:04

2023-03-17T10:04

2023-03-17T11:02

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России ведет консультации с турецкой стороной по поводу топливного обеспечения российских самолетов, но проблем с наземным обслуживанием в аэропортах этой страны нет, а рейсы выполняются штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на турецкое издание AirportHaber написала, что власти Турции приняли решение "запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии". Согласно материалу, приводимому газетой, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих."Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.

https://ria.ru/20230315/samolety-1857950210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, россия, экономика, новости - туризм