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Минтранс консультируется с Турцией по топливному обеспечению самолетов - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
10:04 17.03.2023 (обновлено: 11:02 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/samolet-1858498428.html
Минтранс консультируется с Турцией по топливному обеспечению самолетов
Минтранс консультируется с Турцией по топливному обеспечению самолетов - РИА Новости, 17.03.2023
Минтранс консультируется с Турцией по топливному обеспечению самолетов
Минтранс России ведет консультации с турецкой стороной по поводу топливного обеспечения российских самолетов, но проблем с наземным обслуживанием в аэропортах... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T10:04
2023-03-17T11:02
турция
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России ведет консультации с турецкой стороной по поводу топливного обеспечения российских самолетов, но проблем с наземным обслуживанием в аэропортах этой страны нет, а рейсы выполняются штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на турецкое издание AirportHaber написала, что власти Турции приняли решение "запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии". Согласно материалу, приводимому газетой, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих."Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.
https://ria.ru/20230315/samolety-1857950210.html
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турция, россия, экономика, новости - туризм
Турция, Россия, Экономика, Туризм, Новости - Туризм
Минтранс консультируется с Турцией по топливному обеспечению самолетов

Минтранс консультируется с Турцией по обеспечению российских самолетов топливом

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Минтранс России ведет консультации с турецкой стороной по поводу топливного обеспечения российских самолетов, но проблем с наземным обслуживанием в аэропортах этой страны нет, а рейсы выполняются штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на турецкое издание AirportHaber написала, что власти Турции приняли решение "запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии". Согласно материалу, приводимому газетой, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих.
"Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ в пятницу.
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