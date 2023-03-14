https://ria.ru/20230314/aviabilety-1857594701.html

Авиапассажиры назвали самый важный критерий выбора билета

Авиапассажиры назвали самый важный критерий выбора билета - РИА Новости, 14.03.2023

Авиапассажиры назвали самый важный критерий выбора билета

Сервис путешествий выяснил, какие факторы наиболее важны для пассажиров при покупке билетов на самолет, сообщает Туту. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T06:09

2023-03-14T06:09

2023-03-14T06:09

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, какие факторы наиболее важны для пассажиров при покупке билетов на самолет, сообщает Туту.В опросе, прошедшем на сайте компании, приняли участие 1 613 человек.Решающим критерием стала цена билета, это определяющий момент для 55 процентов путешественников. Для 11 процентов респондентов первостепенны время вылета и прилета, а каждый десятый обращает внимание в первую очередь на наличие или отсутствие пересадок.Для шести процентов респондентов важно, прежде всего, какая авиакомпания осуществляет перевозку, для пяти — какие условия предлагают для домашних животных. Условия провоза багажа или спортивного снаряжения на первом месте для четырех процентов опрошенных. Столько же смотрят в первую очередь на аэропорт вылета или прилета при наличии альтернатив.Тип воздушного судна — определяющий фактор для трех процентов респондентов. Столько же в первую очередь смотрят на условия полета с детьми.

https://ria.ru/20230310/aviabiletya-1856675213.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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