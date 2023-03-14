https://ria.ru/20230314/aviabilety-1857594701.html
Авиапассажиры назвали самый важный критерий выбора билета
Авиапассажиры назвали самый важный критерий выбора билета - РИА Новости, 14.03.2023
Авиапассажиры назвали самый важный критерий выбора билета
Сервис путешествий выяснил, какие факторы наиболее важны для пассажиров при покупке билетов на самолет, сообщает Туту. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:09
2023-03-14T06:09
2023-03-14T06:09
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, какие факторы наиболее важны для пассажиров при покупке билетов на самолет, сообщает Туту.В опросе, прошедшем на сайте компании, приняли участие 1 613 человек.Решающим критерием стала цена билета, это определяющий момент для 55 процентов путешественников. Для 11 процентов респондентов первостепенны время вылета и прилета, а каждый десятый обращает внимание в первую очередь на наличие или отсутствие пересадок.Для шести процентов респондентов важно, прежде всего, какая авиакомпания осуществляет перевозку, для пяти — какие условия предлагают для домашних животных. Условия провоза багажа или спортивного снаряжения на первом месте для четырех процентов опрошенных. Столько же смотрят в первую очередь на аэропорт вылета или прилета при наличии альтернатив.Тип воздушного судна — определяющий фактор для трех процентов респондентов. Столько же в первую очередь смотрят на условия полета с детьми.
https://ria.ru/20230310/aviabiletya-1856675213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, авиабилеты, туту.ру
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Авиабилеты, Туту.ру
Авиапассажиры назвали самый важный критерий выбора билета
Авиапассажиры рассказали, что для них является самым важным при покупке авиабилета
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, какие факторы наиболее важны для пассажиров при покупке билетов на самолет, сообщает Туту.
В опросе, прошедшем на сайте компании, приняли участие 1 613 человек.
Решающим критерием стала цена билета, это определяющий момент для 55 процентов путешественников. Для 11 процентов респондентов первостепенны время вылета и прилета, а каждый десятый обращает внимание в первую очередь на наличие или отсутствие пересадок.
Для шести процентов респондентов важно, прежде всего, какая авиакомпания осуществляет перевозку, для пяти — какие условия предлагают для домашних животных. Условия провоза багажа или спортивного снаряжения на первом месте для четырех процентов опрошенных. Столько же смотрят в первую очередь на аэропорт вылета или прилета при наличии альтернатив.
Тип воздушного судна — определяющий фактор для трех процентов респондентов. Столько же в первую очередь смотрят на условия полета с детьми.
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